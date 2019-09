Kulturnachrichten

Freitag, 13. September 2019

Leipziger Schumann-Festjahr auf dem Höhepunkt Mit einem Konzert im Gewandhaus haben am Abend die Leipziger Schumann-Festwochen begonnen. Sie sind der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Geburtstag der berühmten Leipzigerin Pianistin Clara Schumann, die heute vor 200 Jahren geboren wurde. Sie verbrachte die ersten 25 Jahre ihres Lebens in Leipzig und lebte hier auch mit ihrem Mann, dem Komponisten Robert Schumann - ihr Haus ist heute Museum. Die Schumann-Festwochen mit zahlreichen Konzerten, Tanz- und Theateraufführungen sowie einem Kammermusikfestival dauern bis zum 29. September.

Erstes Festival "48 Stunden Nowosibirsk" gestartet In Sibirien hat das Festival "48 Stunden Nowosibirsk" für zeitgenössische Kunst begonnen. Das Fest - eine Kooperation von Goethe-Institut, dem Kunstzentrum ZK19 und "48 Stunden Neukölln" - orientiert sich an der Veranstaltung "48 Stunden Neukölln", die seit mehr als 20 Jahren in dem Berliner Staddteil stattfindet. Martin Steffens, ein Mitinitiator des Neuköllner Festivals, sagte im Deutschlandfunk Kultur, es wäre schwierig, solch ein Festival ohne die Unterstützung des Goethe-Instituts durchzuführen, weil man sich in Russland wenig traue, in die Öffentlichkeit zu gehen. Es sei wichtig, dass mehrere Künstler aus Deutschland beim Festival in Nowosibirsk mitwirkten und sich mit Kunst-Projekten im öffentlichen Raum an die Menschen wendeten, so Steffens: "Dinge, die hier keine Tradition haben oder restrikitiv geahndet werden." Es gehe darum Impulse zu geben und die Menschen zu ermutigen. Bis Sonntag bespielen zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler aus Sibirien und Deutschland auf dem Festival „48 Stunden Nowosibirsk“ zentrale Orte der Stadt.

Fünf ehemalige "Cumhuriyet" - Mitarbeiter frei In der Türkei sind fünf frühere Journalisten der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" vorzeitig aus der Haft entlassen worden.Das bestätigte ihr Anwalt. Ein Berufungsgericht hatte die Freilassungen zuvor angeordnet. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge unterliegen sie künftig aber einer Ausreisesperre. Die "Cumhuriyet"-Mitarbeiter - unter ihnen ist auch der bekannte Karikaturist Musa Kart – waren im April 2018 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ihnen war die Unterstützung diverser Terrorgruppen und des im US-Exil lebenden Predigers Gülen vorgeworfen worden.

Preis der Nationalgalerie für Pauline Curnier Jardin Die aus Marseille stammende Künstlerin Pauline Curnier Jardin erhält in diesem Jahr den Preis der Nationalgalerie Berlin. Die einstimmige Entscheidung der Jury wurde in Berlin vom Direktor der Nationalgalerie, Udo Kittelmann, bekannt gegeben. Die 1980 geborene Curnier Jardin lebt in Berlin. Bei ihren Arbeiten bedient sie sich mit begehbaren Installationen der Mittel des Kinos und Theaters und verbindet sie mit ihren Skulpturen. Der Preis der Nationalgalerie Berlin wird an Künstler unter 40 Jahren vergeben, die in Deutschland leben. Ausgezeichnet werden die Preisträger mit einer Einzelausstellung in einem der Häuser der Nationalgalerie. Dazu erscheint auch eine Publikation.

Roberto Ciulli erhält für sein Lebenswerk einen "Faust" Für sein "Schaffen mit großen europäischen Stoffen und seine Sympathie für Schwache und Unterdrückte" wird der italienische Theatermacher Roberto Ciulli am 9. November mit dem "Faust"-Theaterpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der 85-Jährige Mailänder, der 1965 in Deutschland promoviert wurde, leitete in den 70er Jahren das Schauspiel Köln und gehörte 1980 zu den Mitbegründern des freien "Theater an der Ruhr". Zu den Nominierten für den "Faust" 2019 in acht weiteren Kategorien gehören die Regisseurinnen und Regisseure Kathrin Mädler, Jan Neumann und Helge Schmidt, die Schauspieler Maja Beckmann, Jochen Busse und Katherina Sattler sowie die Sängerinnen Olesya Golovneva, Johannes Martin Kränzle und Anna Princeva.

Press Freedom Award vergeben Die saudi-arabische Bloggerin und Journalistin Eman al-Nafjan ist mit dem Press Freedom Award von Reporter ohne Grenzen ausgezeichnet worden. Die Organisation würdigte damit den Mut der Journalistin. Sie hatte sich für Frauenrechte in ihrem Land eingesetzt, kam daraufhin zwischenzeitlich in Haft und darf Saudi-Arabien nicht verlassen. Einen Preis für unabhängigen Journalismus erhielt die Malteserin Caroline Muscat. Sie gründete nach dem Mord an ihrer Kollegin Daphne Caruana Galizia 2017 die unabhängige Investigativ-Website "The Shift News". Den Press Freedom Award für besonders wirkungsvollen Journalismus erhielt Pham Doan Trang aus Vietnam. Sie setzt sich für Bürger- und Minderheitenrechte in ihrem Land ein. Dafür wurde die Journalistin, Bloggerin und Autorin bereits mehrfach verhaftet. In diesem Jahr wurden die Press Freedom Awards erstmals in Berlin verliehen. Anlass war das 25-jährige Bestehen der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen.