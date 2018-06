Donnerstag, 28. Juni 2018

Leipziger Medienpreis für Tomasz Piatek

Polnischer Journalist wird für investigative Arbeit ausgezeichnet

Der polnische Journalist Tomasz Piatek wird mit dem diesjährigen Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien geehrt. Mit der Auszeichnung des 44-Jährigen solle der Blick der Öffentlichkeit auf Entwicklungen in Osteuropa gelenkt werden, die die Pressefreiheit bedrohten, teilte die Medienstiftung mit. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 8. Oktober in Leipzig überreicht. Die Medienstiftung würdigte Piatek als einen kritischen Beobachter der gesellschaftlichen Veränderungen in seinem Heimatland, der "zunehmend unter Druck durch Regierungsinstitutionen" gerate. Jedoch lasse sich Piatek "auch durch Drohungen in seiner investigativen Arbeit nicht einschüchtern". Tomasz Piatek wurde 1974 in Polen geboren und studierte unter anderem Linguistik in Mailand. Von 1995 bis 2013 arbeitete er für das polnische Nachrichtenmagazin "Polityka" und die italienische Tageszeitung "La Stampa". Seit 2013 schreibt er für die zweitgrößte polnische Tageszeitung "Gazeta Wyborcza".