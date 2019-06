Kulturnachrichten

Donnerstag, 13. Juni 2019

Leipziger Jahresausstellung öffnet nach hitziger Debatte Nach hitziger Debatte um einen AfD-nahen Künstler hat die 26. Leipziger Jahresausstellung mit einer knappen Woche Verspätung begonnen. Etwa 40 Personen besuchten die Ausstellung zur Eröffnung, sagte eine Sprecherin des gleichnamigen Vereins. Proteste habe es nicht gegeben. Eine Vernissage fand aus Sicherheitsbedenken nicht statt. Nicht ausgestellt werden die Bilder des umstrittenen Malers Axel Krause. Nach Ärger um politische Aussagen Krauses war dieser ausgeschlossen und die Schau zunächst abgesagt worden. Bis zum 30. Juni werden in der Leipziger Baumwollspinnerei nun Werke von 33 Künstlern gezeigt.

Festnahmen bei Protestmarsch für Golunow Bei einer nicht genehmigten Solidaritätskundgebung für den russischen Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow in Moskau sind Hunderte Menschen festgenommen worden. Darunter war auch Kremlkritiker Alexej Nawalny, wie seine Sprecherin über Twitter mitteilte. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 1200 Menschen an der Kundgebung, wie die Nachrichtenagentur Tass meldete. Unter den Festgenommenen sind auch Journalisten. Die Behörden sprachen am Nachmittag von mehr als 200 Festnahmen, das Bürgerrechtsportal "OWD-Info" wenig später von mehr als 420. Viele seien wenig später wieder auf freien Fuß gekommen. Golunow hatte zuvor noch vor ungenehmigten Protesten gewarnt. Der Reporter war wegen eines mutmaßlichen Drogendelikts festgenommen worden. Allerdings stellte sich das Verfahren als inszeniert heraus. Der russische Innenminister Wladimir Kolokolzew hatte ihn mangels Beweisen wieder auf freien fuß setzen lassen.

Humboldt Forum öffnet nicht wie geplant Das Humboldt Forum, Prunk- und Vorzeigeprojekt der deutschen Kultur im wiederaufgebauten Hohenzollernschloss in Berlin, geht 2019 nicht wie geplant an den Start. Die Eröffnung im 250. Jubiläumsjahr des Forschers und Namensgebers Alexander von Humboldt (1769-1859) wird verschoben. Das Ausstellungshaus soll nun erst 2020 für das Publikum öffnen. Grund seien unter anderem Probleme bei Brandschutz, Heizung und Kühlung. Über neue Termine wolle das Bundesamt am 26. Juni mit der Stiftung Humboldt Forum beraten.

René Pollesch soll Berliner Volksbühne übernehmen Der Regisseur René Pollesch wird neuer Intendant der Berliner Volksbühne. Der 56-Jährige soll das Haus zur Spielzeit 2021/2022 übernehmen. Das bestätigt Berlins Kultursenator Klaus Lederer. Pollesch galt seit Längerem als Kandidat für die Leitung der Volksbühne. Unter dem langjährigen Intendanten Frank Castorf hat er an der Volksbühne gearbeitet. Er leitete unter anderem eine Nebenbühne, den Prater im Stadtteil Prenzlauer Berg. Pollesch schreibt auch selbst Stücke und arbeitete unter anderem in Stuttgart, Hamburg, Wien und Frankfurt. In Berlin inszenierte er zuletzt am Deutschen Theater "Cry Baby" mit Schauspielerin Sophie Rois und "Black Maria". Die Volksbühne hat turbulente Zeiten hinter sich. 2017 übernahm der Belgier Chris Dercon das Haus von Frank Castorf, der die Volksbühne ein Vierteljahrhundert geleitet hatte. Nach heftigen Protesten aus der Berliner Kulturszene entgegen, gab er nach weniger als einem Jahr wieder auf.