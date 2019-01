Wie steht es um die Hygiene beim Bäcker, Imbiss, der Pizzeria von nebenan? In Deutschland fehle es an Transparenz, sagt Oliver Huizinga von Foodwatch. Die Verbraucherschützer möchten mit dem neuen Portal "Topf Secret" für mehr Klarheit sorgen. Mehr

Frank Castorf hat sich am Berliner Ensemble "Galileo Galilei" von Brecht vorgenommen. Am 19. Januar feiert die Inszenierung Premiere. Im Gespräch erzählt er, was ihn an dem Stück heute noch reizt - und was er auf der Bühne herauskitzeln will.