Kulturnachrichten

Freitag, 6. Dezember 2019

Leipziger Buchpreis für Laszlo Földenyi Der ungarische Essayist, Kunsttheoretiker und Übersetzer Laszlo Földenyi (67) erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2020. Er wird für sein Buch "Lob der Melancholie. Rätselhafte Botschaften" ausgezeichnet, wie die Stadt Leipzig mitteilte. Der kulturphilosophische Essayband thematisiert Gedanken zu melancholisch-metaphysischen Abgründen in Architektur, bildender Kunst sowie Film und stellt sie dem Aktionismus der Moderne entgegen. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung zählt zu den wichtigsten Literaturpreisen in Deutschland. Sie wird am 11. März zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse verliehen.

Filmtheoretiker Thomas Elsaesser ist tot Im Alter von 76 Jahren ist einer der Gründungsvater der internationalen Filmwissenschaft gestorben. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" meldet, starb Thomas Elsaesser völlig überraschend in Peking, wo er eine Gastprofessur innehatte. Noch vor einer Woche hatte er eine Tagung zur Filmtheorie in Frankfurt eröffnet. Elsaesser war 1943 in Berlin geboren worden. Studiert hatte er in Sussex und Paris und gründete mehrere universitäre Filminstitute. Seine Bücher und Essays über die Historie des bewegten Bildes, zu Film- und Genretheorie sowie Neuen Medien wurden in 20 Sprachen übersetzt.

KMK für Staatsvertrag statt Nationalem Bildungsrat Nach dem Ausstieg von Bayern und Baden-Württemberg aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat haben die Kultusminister der Länder sich darauf verständigt, bis März einen Staatsvertrag oder eine Ländervereinbarung zu beschließen. Damit sollen Schülerleistungen über Bundesländergrenzen hinweg besser vergleichbar sein. Dazu soll auch ein wissenschaftlicher Beirat als beratendes Gremium eingerichtet werden. Damit, so der

Präsident der KMK, Lorz, habe die Ministerkonferenz gezeigt, dass sie handlungsfähig sei.

Ministerpräsidenten beschließen Medienstaatsvertrag Der seit 1991 geltende Rundfunkstaatsvertrag soll durch einen neuen Medienstaatsvertrag ersetzt werden. Die Ministerpräsidenten fassten auf ihrer Konferenz in Berlin einen entsprechenden Beschluss. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach in einer anschließenden Pressekonferenz von einem "Meilenstein". Der Staatsvertrag soll künftig auch für sogenannte Intermediäre, Plattformen und Benutzeroberflächen gelten. Im Wesentlichen sind damit Internet-Plattformen gemeint, die Medieninhalte bereitstellen. Das können etwa Live-Streamingplattformen oder Video-Portale sein.

Der bisherige Rundfunkstaatsvertrag hatte sich ursprünglich auf die Beschreibung und Regeln für das duale Rundfunksystem - also mit privaten und öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsendern - konzentriert.

Früherer documenta-Leiter ist tot Der Kurator Manfred Schneckenburger, der zwei Mal die Kunstausstellung documenta geleitet hat, ist tot. Einen Tag nach seinem 81. Geburtstag starb er am Montag im Herzzentrum der Uni Köln, wie seine Ehefrau über einen befreundeten Kölner Kurator mitteilen ließ. Der in Stuttgart geborene Kurator war in den Jahren 1977 und 1987 künstlerischer Leiter der documenta in Kassel und betonte dabei nach Angaben der Ausstellungsveranstalter insbesondere die gesellschaftspolitische Verantwortung von Kunst. Neben dem Begründer Arnold Bode gilt er als einziger Kurator, der mehr als einmal die Leitung der bedeutenden internationalen Ausstellung innehatte. Mit seiner Frau lebte Schneckenburger zuletzt in Köln.