Kulturnachrichten

Mittwoch, 2. September 2020

Leipziger Buchmesse verschiebt Termin für 2021 Die Leipziger Buchmesse verschiebt ihren Termin wegen der Corona-Pandemie im nächsten Jahr vom März auf Ende Mai. Dann sei es wärmer und man könne auch den Außenbereich des Messegeländes nutzen, so der Direktor Oliver Zille. Zum Beispiel für Lesungen beim Festival "Leipzig liest" und der dazugehörigen Comicmesse "Manga-Comic-Con". Die Buchmesse soll nun vom 27. bis 30. Mai stattfinden. Im vergangenen Jahr waren auf der Messe und beim Lesefestival 286 000 Besucher gezählt worden.

Petzold hält Live-Filmfestivals für unverzichtbar In Venedig beginnt heute das erste große internationale Filmfestival in Corona-Zeiten, das nicht nur virtuell stattfindet. Wegen der Pandemie gibt es allerdings keine Fans am Roten Teppich, deutlich weniger Hollywood-Prominenz und Zuschauer in den Kinosälen. Eröffnet wird die 77. Ausgabe des Festivals am Abend. Der deutsche Filmemacher Christian Petzold, der Mitglied der Jury ist, sagte im Deutschlandfunk Kultur, er fühle sich im Kino sicher vor Infektionen. Gegenüber Online-Festivals ist er skeptisch. "Ein Festival im Netz kann nicht funktionieren. Das sind verzweifele Versuche, durch die Zeit durchzukommen", sagte er. "Alle Gemeinwesen-Institutionen - ob das jetzt Kinos sind oder öffentliche Orte, die können wir nicht ersetzen. Wir dürfen nicht die Pandemie benutzen, um solche Dinge aus der Welt zu schaffen. Wir sind ohne die großen sozialen Orte verloren."

Macron verteidigt "Recht auf Blasphemie" Kurz vor Beginn des Prozesses in Paris zum Anschlag auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo" hat Frankreichs Präsident Macron das Recht auf Blasphemie in seinem Land verteidigt. Das Recht auf blasphemische Äußerungen und Darstellungen sei in Frankreich durch die Gewissensfreiheit abgedeckt, sagte er. Der Prozess zu mehreren Anschlägen vom Januar 2015, darunter dem auf "Charlie Hebdo", hat heute in Paris begonnen. Angeklagt sind 14 Verdächtige. Aus diesem Anlass hat die Zeitschrift "Charlie Hebdo" in einer Sonderausgabe noch einmal die umstrittenen Mohammed-Karrikaturen auf dem Titel abgedruckt. Überschrift: "Tout ça pour ça". Übersetzt soviel wie: All dies, dafür.

Veranstaltungswirtschaft plant große Demo Unter dem Motto "fünf nach 12" will die Veranstaltungsbranche am 9. September in Berlin demonstrieren, um auf ihre Existenznöte wegen der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen. Die Branche stehe in großen Teilen unmittelbar vor dem Kollaps, hieß es in einer Ankündigung. Die Veranstaltungsbranche sei der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands, mache 130 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr und beschäftige eine Million Menschen. Seit Beginn der Corona-Krise stehe hier alles still. Zur Demonstration aufgerufen hat das Bündnis "#AlarmstufeRot", das die mitgliederstärksten Initiativen, Verbände und Vereine aus der Veranstaltungswirtschaft vereint. Mehr als 5000 Teilnehmer werden erwartet. Das Bündnis demonstriere explizit nicht gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, hieß es. Es wolle sofortige Gespräche und finanzielle Hilfen erreichen.

"7 Deaths of Maria Callas" in München gefeiert Mit der Uraufführung von "7 Deaths of Maria Callas" der Performance-Künstlerin Marina Abramovic ist die Bayerische Staatsoper in München am Dienstagabend in die neue Spielzeit gestartet. "Es geht um das Sterben an einem gebrochenen Herzen, um den Tod aus Liebe", hatte Abramovic zuvor erklärt. Sieben Arien waren unter musikalischer Leitung von Yoel Gamzou zu hören, begleitet von Kurzfilmen, in denen Abramovic an der Seite des US-Schauspielers Willem Dafoe die Bühnentode nachstellt - sie siecht dahin, wird erstochen, erdrosselt, verfällt dem Wahnsinn oder geht ins Feuer. Zusammengehalten wird die Opernmusik von Kompositionen und Soundcollagen des Musikers Marko Nikodijevic. Am Ende geht es um den realen Tod der berühmten Sopranistin, die Abramovic im Bett liegend selbst darstellt.

Berlinale verteidigt genderneutralen Schauspielpreis Die Berlinale hat ihre Pläne für einen genderneutralen Schauspielpreis verteidigt. Diesen hatte das Gleichstellungsbündnis Pro Quote Film als ein "Feigenblatt für Innovation" bezeichnet. Das Filmfestival sei von Gendergerechtigkeit weit entfernt, hatte die Vorsitzende Barbara Rohm im Deutschlandfunk Kultur erklärt. Ihren Vorschlag, einen Preis für gendersensible Darstellung zu schaffen, wies Berlinale-Chefin Mariette Rissenbeek am Dienstag ebenfalls im Deutschlandfunk Kultur zurück. Geschlechtergerechtigkeit müsse zuerst an der Basis, also in den Produktionsfirmen geschaffen werden und nicht im Nachhinein, wenn die Filme entstanden seien. Beim neuen Preis könne es durchaus sein, so Rissenbeek, dass sowohl für die beste Haupt- als auch die beste Nebenrolle eine Frau gekürt werde. Aber sie glaube nicht, dass die Berlinale-Leitung ihre Entscheidung überdenken möchte. Bisher wurden die "beste Darstellerin" und der "beste Darsteller" auf der Berlinale geehrt. In Zukunft sollen Silberne Bären für die beste Leistung in einer Haupt- und einer Nebenrolle vergeben werden.

Philosophischer Buchpreis an Islamwissenschaftler Der Philosophische Buchpreis 2020 des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover geht an den Schweizer Islamwissenschaftler Michael Frey. Die mit 3.000 Euro dotierten Auszeichnung wird ihm für sein Buch "Die politische Philosophie Nassif Nassars im libanesischen Kontext" verliehen. Mit seinem Werk mache Frey den "Liberalismus mit Gemeinsinn" des 1940 geborenen libanesischen Denkers Nassar erstmals der deutschsprachigen Öffentlichkeit zugänglich. Die Preis soll am 11. September in Hannover überreicht werden. Der Philosophische Buchpreis wird alle zwei Jahre für die beste Neuerscheinung der vergangenen drei Jahre zu einem aktuellen Themenbereich der praktischen Philosophie vergeben.

Lehrkräfte verlassen Budapester Theater-Uni Nach der Aufhebung ihrer Autonomie durch die rechtsnationale ungarische Regierung verlassen zahlreiche Lehrkräfte die Budapester Universität für Theater-und Filmkunst. Unter anderen reichten die Filmregisseurin Ildiko Enyedi und die Theaterregisseure Tamas Ascher und Viktor Bodo die Kündigung ein. Enyedi hatte 2017 mit dem Liebesfilm "Körper und Seele" den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Ascher wird in Ungarn für seine meisterhaften Inszenierungen der Stücke des russischen Autors Anton Tschechow geschätzt. Bodo inszeniert regelmäßig am Volkstheater in Wien, zuletzt Ibsens "Peer Gynt". Bereits am Montag waren das Rektorat, der Senat und die Dekanatsleitungen geschlossen zurückgetreten. Studenten begannen damit, die Universität im Zentrum von Budapest zu besetzen. Am Dienstag übernahm formell ein neues Kuratorium so gut wie alle Leitungsbefugnisse an der Universität. Es ist ausschließlich mit Personen besetzt, die die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban ernannt hatte.