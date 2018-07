Kulturnachrichten

Sonntag, 22. Juli 2018

Leipziger Bach-Preisträger 2018 ausgezeichnet Neun junge Musiker erhielten Preise in den Fächern Klavier, Cembalo und Violine Im internationalen Leipziger Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb sind Auszeichnungen in drei Instrumentenkategorien vergeben worden. Der erste Preis ging im Fach Klavier an Rachel Naomi Kudo aus den USA, im Fach Cembalo an Avinoam Shalev aus Israel und im Fach Violine an Maria Wloszczowska aus Polen, teilte das Bach-Archiv Leipzig mit. In allen Fächern wurden jeweils auch zwei weitere Bachpreisträger geehrt. Die Hauptpreise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. An dem Wettbewerb nahmen den Angaben zufolge 105 junge Musikerinnen und Musiker aus 34 Ländern teil. Der internationale Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb wird seit 1950 in der Regel alle zwei Jahre ausgerichtet und fand zum 21. Mal in Leipzig statt. Er gilt als eine der bedeutendsten Plattformen für Musikerinnen und Musiker.

Karin Becker wird Intendantin in Konstanz Sie ist zur Zeit künstlerische Betriebsdirektorin am Thalia-Theater Die derzeitige künstlerische Betriebsdirektorin des Hamburger Thalia-Theaters, Karin Becker, übernimmt die Intendanz des Konstanzer Theaters. Sie trete die Nachfolge von Christoph Nix zur Spielzeit 2020/2021 an, schrieben die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten". Der Konstanzer Gemeinderat habe dies am Donnerstagabend entschieden. Die Theatermanagerin Becker arbeitet seit fast 30 Jahren an großen deutschen Bühnen. Derzeit ist sie künstlerische Betriebsdirektorin des Hamburger Thalia-Theaters, davor arbeitete sie unter anderem mehr als ein Jahrzehnt mit Friedrich Schirmer an der Esslinger Landesbühne, dem Stuttgarter Schauspiel und dem Hamburger Schauspielhaus.

In San Diego wurden die Eisner Awards vergeben Sie gelten als wichtigste englischsprachige Auszeichnung für Comic-Schaffende Auf der International ComicCon San Diego wurden die Will Eisner Comic Industry Awards, kurz Eisner Awards, vergeben. Zu den Hauptgewinnern gehören zwei Comics, in denen es um Monster geht: Emil Ferris’ autobiografisch inspiriertes Buch "My Favourite Thing is Monsters", das vor kurzem auf deutsch unter dem Titel "Am liebsten mag ich Monster" bei Panini erschienen ist, erhielt drei Auszeichnungen. Die Fantasy-Horror-Steampunk-Serie "Monstress" von Marjorie Liu und Sana Takeda, die auf Deutsch bei CrossCult herausgegeben wird, wurde sogar mit fünf Eisner Awards geehrt. Zu den weiteren ausgezeichneten Comics, die bereits in Deutschland erschienen sind, gehören "Kochen mit Kafka" von Tom Gauld und "Grenzenlos" von Jilian Tamaki. Die Eisner Awards werden seit 1988 in

30 Kategorien verliehen. Namensgeber des Preises ist der Comiczeichner Will Eisner.