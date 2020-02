Kulturnachrichten

Mittwoch, 19. Februar 2020

Lehrerverband gegen getrenntem Unterricht Der Deutsche Lehrerverband lehnt getrennten Unterricht für Mädchen und Jungen in Fächern wie Mathe oder Physik ab. Ein solcher Schritt würde tendenziell wieder zu einem verkrampfteren Verhältnis der Geschlechter führen, dem man durch gemeinsamen Unterricht eigentlich begegnen wolle, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Deutschen Presse-Agentur. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), hatte vorgeschlagen, Mädchen und Jungen phasenweise in Mathe und Physik getrennt zu unterrichten. "In Klassen ohne Jungen lassen sich Mädchen häufig leichter für Physik begeistern", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hintergrund der Diskussion ist eine Sonderauswertung der Pisa-Studie. Diese hatte ergeben, dass 15-jährige Mädchen vor allem Lehrerin, Ärztin oder Erzieherin werden wollen, während gleichaltrige Jungen in technische Berufe streben.

Brit Awards: Billie Eilish beste internationale Künstlerin Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish hat auch bei den 40. Brit Awards gewonnen: Die US-Sängerin erhielt in London den Preis als beste internationale Künstlerin. Zwei Brit Awards gingen an den Singer-Songwriter Lewis Capaldi: Er wurde als Bester Nachwuchskünstler und für die Single des Jahres ("Someone You Loved") geehrt. Als bester britischer Künstler wurde wie schon 2018 der Rapper Stormzy ausgezeichnet, den Preis als beste britische Künstlerin erhielt die Newcomerin Mabel. Das beste britisches Album ist "Psychodrama" des Londoner Rappers Dave. Foals setzte sich als beste Band unter anderem gegen Coldplay und Bastille durch.

US-Regierung kontrolliert Chinas Medien stärker Die US-Regierung stuft Chinas staatliche Medien künftig als direkte Organe der kommunistischen Führung in Peking ein. Das bedeutet, dass sie sich in den Vereinigten Staaten - ähnlich wie eine Botschaft - als ausländische Vertretung registrieren müssen. Nach Angaben des Außenministeriums in Washington können sie dadurch stärker kontrolliert werden. Unter anderem müssen diese Medien nun genau melden, wer für sie arbeitet und alle Miet- und Eigentumsverhältnisse in den USA offenlegen. Betroffen sind die Nachrichtenagentur Xinhua, der Fernsehsender CGTN, China Radio und die Zeitungen "China Daily" und "The People's Daily".

Kavala in der Türkei trotz Freispruchs weiter in Haft Das Auswärtige Amt in Berlin hat die erneute Festnahme des türkischen Geschäftsmanns und Kulturmäzens Kavala verurteilt. Man fordere die schnellstmögliche Aufklärung unter Einhaltung aller rechtsstaatlichen Standards, zu denen sich die Türkei verpflichtet habe, hieß es auf Twitter. Eigentlich waren Kavala und acht weitere Angeklagte gestern im Prozess um die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013 freigesprochen worden. Die Richter begründeten ihr Urteil damit, dass keine ausreichenden Beweise gegen die Angeklagten vorlägen. Doch nur wenige Stunden nach seinem Freispruch erging ein neuer Haftbefehl gegen Kavala. Hintergrund seien Ermittlungen wegen des gescheiterten Putschversuches im Jahr 2016, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Wechsel an der Spitze der Bühnen in Halle Der Geschäftsführer der Bühnen in Halle, Stefan Rosinski, soll im nächsten Jahr gehen. Der Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH habe in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, seinen Ende Juli 2021 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Das teilte der Vorsitzende, Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand mit. Gründe wurden nicht genannt. Rosinski kam nach Stationen in Hannover, Berlin und Rostock nach Halle. In der Zeit seiner Geschäftsführung gerieten die Hallenser Theater wegen Skandalen und interner Machtkämpfe zwischen Rosinski und Teilen der künstlerischen Leitung in die Schlagzeilen. Schon im Februar 2019 hatte der Aufsichtsrat entschieden, den Vertrag mit dem Intendanten der Oper Halle, Florian Lutz, nicht zu verlängern. Er wird im kommenden Jahr als Intendant ans Staatstheater Kassel wechseln.