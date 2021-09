Kulturnachrichten

Mittwoch, 29. September 2021

Lehmbruck Museum gibt Nolde-Gemälde zurück Das Lehmbruck Museum in Duisburg hat das Gemälde "Buchsbaumgarten" von Emil Nolde an die Erben der ehemaligen Besitzer zurückgegeben. Die Stadt Duisburg hatte laut Museum das Ölgemälde 1956 für die Sammlung des städtischen Kunstmuseums erworben. 1999 stellten die Erben des 1934 verstorbenen Breslauer Anwalts und Kunstsammlers Ismar Littmann erstmals ein Rückgabegesuch an das Lehmbruck-Museum, in dessen Sammlung das Werk mittlerweile übergegangen war. 20 Jahre später, im Dezember 2019, beschloss das Kuratorium des Museums, dem Gesuch stattzugeben.

Sopranistin Karan Armstrong ist tot Die Sopranistin und Kammersängerin Karan Armstrong ist tot. Die US-Amerikanerin starb gestern im Alter von 79 Jahren in Spanien, wie die Deutsche Oper in Berlin unter Berufung auf den engsten Freundes- und Familienkreis bestätigte. Wie nur wenige Sängerinnen habe Karan Armstrong über fast vier Jahrzehnte die Deutsche Oper Berlin mitbestimmt, schrieb die Oper in einem Nachruf. Danach stand sie an mehr als 400 Abenden für 24 verschiedene Partien auf der Bühne.

Jazz-Organist Dr. Lonnie Smith ist gestorben Der US-Jazz-Organist Dr. Lonnie Smith ist gestorben. Er trug stets einen Turban und war eine Legende an der Hammond-B3-Orgel. Seine Karriere begann er in den 60er Jahren in New York. Dort spielte er mit dem Gitarristen George Benson und dem Saxofonisten Lou Donaldson. 1967 veröffentlichte er seine erste Schallplatte unter eigenem Namen. Beim Jazzlabel Blue Note wurde er zum Zugpferd. In den 80er Jahren zog er sich aus dem Musikgeschäft zurück, doch seine Musik blieb auch durch Samples in vielen Acid-Jazz-Stücken Anfang der 90er Jahre lebendig. Lonnie Smith wurde 79 Jahre alt.

Maria Furtwängler für Frauenquote im Fernsehen Die Schauspielerin Maria Furtwängler hat sich für eine Frauenquote im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgesprochen. Die 55-Jährige sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", es herrsche das Vorurteil, dass unter einer Quote die Kunst leiden könne. Möglicherweise wäre es aber genau andersherum, und die Quote führe zu höherer Qualität, so Furtwängler. Aufgrund einer Quote könnten spannende Filmemacherinnen, die bisher ausgegrenzt worden seien, dann auch ihre Geschichten erzählen. Das sei etwa der schwedischen Filmförderung gelungen.

Kartenvorverkauf für documenta fifteen gestartet Der Kartenvorverkauf für die documenta fifteen hat begonnen. Wie die Pressestelle der Weltkunstausstellung mitteilte, sind die Tickets für die Ausstellung ab sofort über die Website und Ticketing-Hotline der documenta sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Deutschland erhältlich. Die Ausstellung soll vom 18. Juni bis 25. September 2022 in Kassel stattfinden. Die documenta findet alle fünf Jahre statt. Die künstlerische Leitung der kommenden Ausstellung hat das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa.

2G-Modell an der Hamburgischen Staatsoper Die Hamburgische Staatsoper setzt auf das 2G-Modell: Vom 1. November an dürfen nur noch Geimpfte und Genesene die Vorstellungen der Staatsoper und des Hamburg Balletts im Großen Haus besuchen, teilte die Staatsoper mit. Damit können wieder alle 1600 Plätze im Großen Haus belegt werden. Die Regel gelte dann auch für die Konzerte des Philharmonischen Staatsorchesters in der Elbphilharmonie. Bis zum 31. Oktober gelte weiterhin das 3G-Modell, bei dem der Besuch auch mit einem gültigen Testnachweis möglich ist.

NRW-Kinderbuchpreis für Philip Waechter Der Autor und Illustrator Philip Waechter erhält den Kinderbuchpreis 2021 des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie das NRW-Kulturministerium in Düsseldorf mitteilte, erhält er die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Buch "Toni will ans Meer". Das 2020 erschienene Buch im Comic-Stil erzählt die amüsanten Urlaubsabenteuer von Toni und seiner Mutter. Die Geschichte zeige, dass keine Hürde zu groß sei, wenn man nur den Mut habe, sie zu bewältigen, sagte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. Mit dem Kinderbuchpreis würdigt das Land NRW seit 1989 herausragende Bücher, die durch lebensnahe Geschichten und fantasievolle Bebilderung Lesefreude wecken und somit einen Beitrag zur kulturellen Bildung leisten.

Experten fordern stärkere Sprachförderung an Schulen Die Bildungspolitik muss sich nach Einschätzung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stärker um die Sprachförderung in den Schulen kümmern. Das ist das Ergebnis des dritten Berichts zur deutschen Sprache, den die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung und die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften in Berlin vorgestellt haben. Laut Studie gelingt der Auf- und Ausbau sprachlicher Fähigkeiten unter anderem besonders gut, wenn die familialen Voraussetzungen dafür gegeben seien. Gute Bedingungen seien eher an Gymnasien zu finden und nur bedingt an anderen Schularten. Historisch gesehen hätten Grundschülerinnen und -schüler mit Gymnasialempfehlung heute einen größeren Wortschatz und flexiblere Ausdrucksmöglichkeiten. Die Sicherheit in der Rechtschreibung sei jedoch zurückgegangen. Hier sei die Politik gefordert.

Russland droht mit Blockierung von Youtube Nach der Sperrung der deutschsprachigen Kanäle von RT droht Russland der Online-Plattform youtube mit Vergeltung. Die russische Medienaufsichtsbehörde warf dem Betreiber Google Zensur vor und forderte das US-Unternehmen auf, die Sperrung aufzuheben. Andernfalls könnten Maßnahmen zur vollständigen oder teilweisen Beschränkung gegen die Plattform getroffen werden. Youtube hatte zuvor die Kanäle RT DE und "Der fehlende Part" wegen ihrer Corona-Berichterstattung gesperrt.

Initiative für besondere Kinder- und Jugendfilme Unter dem Titel "#Ich sehe was" startet heute eine Initiative, die besondere Kinder- und Jugendfilme sichtbarer machen will. Initiatoren sind das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) in Remscheid und das Kinoportal filmdienst.de. Beide Institutionen wollen einmal pro Quartal ansprechende und anspruchsvolle Filme und Begleitmaterialien rund um ein bestimmtes Thema vorstellen. Den Anfang machen - ab Mittwoch und passend zur Bundestagswahl - Filme, in denen junge Menschen ins Weltgeschehen eingreifen. Das erste Dossier mit dem Titel "In unseren Händen" präsentiert sechs Dokumentarfilme, in denen junge Leute Themen wie Umweltschutz oder politische Mitbestimmung aufgreifen. Darunter auch der Streifen "I am Greta" über die Schwedin Greta Thunberg und ihre "Fridays for Future"-Bewegung.

Netflix legt sich Spiele-Studio zu Der Streaming-Dienst Netflix expandiert ins Videospiele-Geschäft. Das US-Unternehmen hat die Entwicklungsfirma Night School Studio gekauft, die vor allem für ihr Debüt-Spiel "Oxenfree" bekannt ist. Netflix sieht in Videospielen einen aussichtsreichen Bereich für den Ausbau über das Kerngeschäft mit Videostreaming hinaus. Wann das Spiele-Angebot starten soll, ist noch nicht klar. Co-Chef Sarandos sagte, man sei noch in einem frühen Stadium.

Evangelischer Theologe Eberhard Jüngel gestorben Einer der bedeutendsten evangelischen Theologen der Gegenwart, Eberhard Jüngel, ist tot. Wie die Universität Tübingen mitteilte, starb er am Dienstag im Alter von 86 Jahren. Der Tübinger Universitätsprofessor war dort 18 Jahre lang Ephorus, also Vorsteher des Evangelischen Stifts. Sein Hauptwerk aus dem Jahr 1977 trägt den Titel "Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus". Jüngel hatte viele Ämter inne, unter anderem war er Kanzler des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste und berufenes Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Maren Kroymann erhält Comedy-Ehrenpreis Die Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kroymann bekommt den Deutschen Comedypreis für ihr Lebenswerk. Die 72-Jährige sei eine Pionierin der feministischen Satire, stets relevant, gesellschaftskritisch und immer höchst unterhaltsam, so der Geschäftsführer des Cologne Comedy Festivals, Günther. Die Kabarettistin ist vor allem durch ihre eigene Sendung "Kroymann" bekannt, die unter anderem den Grimme-Preis erhalten hat. Den Comedypreis für ihr Lebenswerk wird Kroymann am kommenden Freitag bekommen.

Alternative Nobelpreise für Aktivistinnen In Stockholm sind die Preisträger des Alternativen Nobelpreises bekanntgegeben worden. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr nach Kamerun, Russland, Kanada und Indien. Die Preisträgerinnen und Preisträger engagierten sich vor dem Hintergrund der eskalierenden Klimakrise für eine bessere Zukunft und mobilisierten ganze Gemeinschaften, ihre Rechte einzufordern, hieß es von der Jury. Ausgezeichnet werden die Juristin und Genderaktivistin Wandou aus Kamerun, der russische Umweltschützer Sliwjak, die kanadisch-indigene Aktivistin Huson sowie die indische Organisation Legal Initiative for Forest and Environment. Der Alternative Nobelpreis heißt offiziell "Right Livelihood Award" – übersetzt etwa "Preis für die richtige Lebensweise" – und ist umgerechnet mit jeweils knapp 100.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 1. Dezember in Stockholm statt.

Obama legt Grundstein für Museum und Bibliothek Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat in Chicago den Grundstein für sein "Präsidentschaftszentrum" gelegt. Der Gebäudekomplex soll die "nächste Generation amerikanischer Führungspersönlichkeiten" hervorbringen, wie Obama bei der Veranstaltung sagte. Im Zuge des Projekts entstehen mehrere Gebäude im Jackson Park am Ufer des Michigan-Sees, in einem armen Viertel der South Side von Chicago. Das Obama Presidential Center wird ein sechseckiges Museum, ein Sportzentrum, ein Forumsgebäude, einen öffentlichen Platz, einen Spielplatz sowie eine Zweigstelle von Chicagos öffentlicher Bibliothek umfassen. Die Ausstellung des Museums wird die Geschichte von Obamas politischer Karriere erzählen - von seiner Ankunft in Chicago bis zu seinen zwei Amtszeiten als 44. und erster schwarzer Präsident der USA von 2009 bis 2017.

Journalistin El-Hassan wird "Quarks" nicht moderieren Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Journalistin Nemi El-Hassan hat sich der Westdeutsche Rundfunk (WDR) zum jetzigen Zeitpunkt dafür entschieden, die 28-Jährige die Wissenschaftssendung "Quarks" nicht moderieren zu lassen. Das sagte WDR-Intendant Tom Buhrow am Dienstag im WDR-Rundfunkrat. Das Problem sei in seinen Augen nicht so sehr ihre Teilnahme an einer Al-Kuds-Demonstration vor sieben Jahren, da sie sich davon klar distanziert habe. Es hätten sich aber auch aus jüngster Zeit problematische Likes von ihr in sozialen Netzwerken gefunden. "Es ist eine schwierige, schwierige Abwägung", sagte Buhrow. Eine Moderation würde aber in jedem Fall zu einer unangebrachten Politisierung der Sendung führen. Allerdings erwäge man, El-Hassan als Autorin für "Quarks" arbeiten zu lassen, sagte Buhrow - also nicht vor, sondern hinter der Kamera.

Unveröffentlichter John-Lennon-Song versteigert Eine Kassette mit einem unveröffentlichten Song von Beatles-Legende John Lennon hat für fast 50.000 Euro den Besitzer gewechselt. Ein unbekannt bleibender Fan bot am Dienstag bei einer Versteigerung in Kopenhagen 49.760 Euro für die mehr als 50 Jahre alte Aufnahme. Auf der insgesamt 33-minütigen Kassette, die nach einer Pressekonferenz 1970 aufgenommen wurde, ist unter anderem das nie veröffentlichte Lied "Radio Peace" zu hören. Die Kassette stammt nach Angaben des Auktionshauses Bruun Rasmussen von vier Männern, die damals als Schüler an der Pressekonferenz in Dänemark teilnahmen und mit Lennon sprachen. Der erfolgreiche Bieter erstand mit ihr auch Fotos des Treffens sowie die Ausgabe der Schülerzeitung, in der die vier Jugendlichen über ihr Erlebnis mit dem Star berichteten.

Tänzerin Rodrigues erhält katholischen Kulturpreis Die brasilianische Tänzerin Lia Rodrigues hat den mit 25.000 Euro dotierten Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken erhalten. Der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limbourg, würdigte bei der Preisverleihung am Dienstagabend in Solingen die künstlerische Arbeit sowie den sozial-politischen Einsatz der 65-Jährigen. "Lia Rodrigues bewegt sich in einer Tradition, die auch eine Tradition des Christentums ist: Gewaltfrei Widerstand zu leisten gegen Unterdrückung, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung", sagte er in seiner Laudatio. Rodrigues gründete zunächst eine Tanzkompanie für ausgebildete Tänzerinnen und Tänzer und öffnete diese 2004 für begabte Menschen aus den Favelas in Rio de Janeiro. Sie initiierte das "Centro de Artes de Mare" und die "Free School of Dance", in der alle Tänzer gemeinsam trainieren und proben.

Rom bewirbt sich um Expo 2030 Italien bewirbt sich mit seiner Hauptstadt Rom um die Austragung der Weltausstellung 2030. Das verkündete heute Ministerpräsident Mario Draghi. Die Expo sei eine "riesige Gelegenheit für die Entwicklung der Stadt", schrieb Draghi in einem Brief an die Bürgermeisterkandidaten von Rom, wo am Sonntag die Stadtspitze neu gewählt wird. Neben Rom bewerben sich auch die russische Hauptstadt Moskau und Busan in Südkorea um die Weltausstellung in neun Jahren.