Legendärer Komiker Ingo Insterburg ist tot

Der Liedermacher Ingo Insterburg war Komiker und Musiker. Mit großer Begeisterung baute er einige seiner Instrumente selbst. (Imago Stock & People)

Der Liedermacher und Komiker Ingo Insterburg ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er trat unter anderem mit der Gruppe Insterburg & Co. auf, vertonte Sketche und galt Kollegen wie Otto Waalkes als wichtiger Einfluss.

Ingo Insterburg war ein Multi-Instrumentalist und galt als Pionier der deutschen Unterhaltungsszene. In einer Zeit, in der von Comedy noch nicht die Rede war, verband der 1934 in Insterburg (Ostpreußen) als Ingo Wetzker geborene Liedermacher gespielte Sketche mit Musik.

Insterburg & Co. erspielten sich auf Tourneen und bei Fernsehauftritten einen Ruf als Kultband. (Ingo Insterburg als 2.v.r.) (picture-alliance / akg-images)

Ende der 1960er-Jahre gründete Insterburg gemeinsam mit Comedian Karl Dall, dem Schauspieler Jürgen Barz und dem Autor Peter Ehlebracht die Musikgruppe Insterburg & Co. Der bekannteste Titel war "Ich liebte ein Mädchen" – ein in der Endlosschleife gespieltes Lied. Unter anderem im Fernsehen und auf Tourneen trat die Gruppe bis Ende der 1970er-Jahre etliche Male auf.

Insterburg arbeitete später auch als Solo-Künstler, widmete sich vor allem der Musik und baute einige der Instrumente selbst. Er beeinflusste viele andere Unterhaltungskünstler, darunter unter anderem Otto Waalkes und Mike Krüger.

Bereits am vergangenen Samstag verstarb Insterburg im Alter von 84 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Berlin. Das berichtete sein langjähriger Musik-Manager Frank Nietsch am Montag.

(mau)