Legendärer Filmkomponist Ennio Morricone gestorben

Der italienische Komponist Ennio Morricone. (picture alliance / ZUMA Press / Cecilia Fabiano)

Ennio Morricone ist tot. Wie der Anwalt der Familie bestätigte, starb er im Alter von 91 Jahren in einer Klinik in Rom. Morricone komponierte die Musik für Hunderte Filme. Weltberühmt wurde er mit den Soundtracks zu den italienischen Western von Sergio Leone.

Der legendäre Filmkomponist Ennio Morricone ist tot - er starb im Alter von 91 Jahren in einer Klinik in Rom. Morricone wurde unter anderem mit Filmmusiken für Sergio Leones Italowestern weltberühmt (u.a. "Für eine Handvoll Dollar", "Zwei glorreiche Halunken").

Insgesamt schrieb er über über 500 Soundtracks zu Filmen unterschiedlichster Genres. Immer wieder arbeitete er mit den namhaftesten internationalen Regisseuren zusammen. Über 50 Millionen Alben wurden mit seiner Musik verkauft.

Morricones Einfluss und Renommee reicht weit über die Welt der Filmmusik hinaus: Im Bereich der experimentellen Rockmusik zählt etwa Mike Patton (u.a. "Faith No More") zu seinen größten Bewunderern. Auf seinem Label Ipecac Records veröffentlichte Patton eine Auswahl von Morricones experimentelleren Arbeiten.

Morricone studierte bis 1956 am Conservatorio Santa Cecilia in Rom. Danach wandte er sich der Neuen Musik zu. Erst ein halbes Jahrzehnt später begann er, auch Musik für Filme zu schreiben. Der Erfolg stellte sich innerhalb kurzer Zeit ein.

Ennio Morricone bei seiner "The Farewell Tour". (dpa / picture alliance / Christoph Soeder)

Neben Filmmusik komponierte Morricone auch Kammermusik für Solisten und Ensembles sowie Kantaten und Messen. Er wurde sechs Mal für den Oscar nominiert, bis er ihn endlich erhielt: 2016 für die Musik von "The Hateful Eight", ein Film von Quentin Taratino. 2007 hatte er bereits den Ehrenoscar für sein Lebenswerk bekommen.

Eine Auswahl mit den bekanntesten Filmen mit Morricones Musik:



1964: Für eine Handvoll Dollar

1965: Für ein paar Dollar mehr

1966: Zwei glorreiche Halunken

1968: Leichen pflastern seinen Weg

1968: Spiel mir das Lied vom Tod

1970: Decameron

1973: Mein Name ist Nobody

1975: Die 120 Tage von Sodom

1978: Ein Käfig voller Narren

1982: Das Ding aus einer anderen Welt

1984: Es war einmal in Amerika

1987: The Untouchables – Die Unbestechlichen

1988: Cinema Paradiso

2012: Django Unchained

2015: The Hateful Eight

