Lederhosen, Obstweine und Palm Springs Im neuen Licht betrachtet

Moderation: Katja Bigalke

Früher spießig, heute nur noch cool: Palm Springs in Kalifornien. Wie es dazu kam, erzählt diese Ausgabe der Echtzeit. (imago/Westend61)

Vieles erscheint dieser Tage in neuem Licht: die Partnerschaft, die eigenen vier Wände. Neue Perspektiven, die die Realität mitunter verändern. Auch jenseits von Corona. Palm Springs, Lederhosen und das ungeschminkte Gesicht genießen den neuen Glanz. Ein Thema - vier Facetten.

In neuem oder vielleicht auch anderem Licht wirken Dinge manchmal anders - vielleicht sogar schöner. In der Mode kommt das häufig vor: Da wird lange Verschmähtes oft auf einmal wieder heiß begehrt, wie zum Beispiel derzeit die Lederhose, die auch - wie manche vermuten - durch Theresa May modisch aufgewertet wurde.

Das Prinzip der Aufwertung

Auch in der Gastronomie kennt man das Prinzip der Aufwertung. Altbekanntes wird hier gern veredelt wie zum Beispiel Obstweine, die gerade auch in der Spitzengastronomie ausgeschenkt werden.

Palm Springs hingegen wirkt heute fast wieder so wie früher zu den richtig glamourösen Zeiten. Das Rentner-Image hat die Wüstenstadt erfolgreich abgestreift und erstrahlt erneut in altem Glanz. Mittlerweile gilt sie als Hauptstadt des Cools.

Facetune das Gesicht tunen

Und auf Instagram inszeniert man sich eigentlich ständig in neuem Licht. Online kann man sein, wer man will. Mit Tools wie Facetune, eine Art Photoshop der ganz einfachen Art, lassen sich Gesichtszüge und Körper beliebig verändern. So ist quasi alles möglich: kleinere Nase, höhere Stirn, größerer Mund, breitere Wangenknochen.