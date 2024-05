Zum Tod der Nobelpreisträgerin

Alice Munro und das Fortschreiten der Liebe

157:20 Minuten Die kanadische Schriftstellerin Alice Munro wurde 2013 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. © picture alliance / dpa / Derek Shapman / Handout

Herzberg, Daniela/Ipsen, Anne · 18. Mai 2024, 00:05 Uhr

Alice Munro gilt als Meisterin der Kurzgeschichte. Knapp und präzise erzählte sie von Liebe, Lebenslügen und Selbstbehauptung. In einer Langen Nacht erinnern wir an die Nobelpreisträgerin, die am 13. Mai mit 92 Jahren starb. (Erstsendung am 9.7.2011)