Lange Nacht der Rock- und Popmusik Fünf Jahrzehnte Musikgeschichte Von Rainer Praetorius

Schallplatten: Das gute alte Vinyl ist als Tonträger für Rock- und Popmusik seit einiger Zeit wieder sehr angesagt. (Unsplash / Blocks)

Rock und Pop müssen heute nicht mehr um kulturelle Anerkennung kämpfen. Längst ist diese Musik nicht nur bei den Jüngeren fester Bestandteil des Alltags, sondern bis hinauf zu den über 70-Jährigen. Wir werfen einen Blick auf 50 Jahre Popgeschichte.

In den Jahren von 1970 bis 2020 gab es nicht nur kontinuierlich großartige Musik, auch die Klangkunst war vielfältig. In dieser Langen Nacht hören Sie ausgewählte Stücke von David Bowie, Roxy Music, Bob Dylan, Patti Smith, Talking Heads, Rachid Taha, Ozzy Osbourne und vielen anderen. Anbei finden Sie eine ausführliche Musikliste, auch mit jenen Stück, die in der Sendung nur kurz angespielt werden.

1. Stunde, 1970-1985

"Born to synthesize"

Todd Rundgren

Aus dem Album "Initiation"

Veröffentlicht: 1975

"Soap shop rock"

Amon Düül II

Aus dem Album "Yeti"

Veröffentlicht: 1970

"Archangels thunderbird"

Amon Düül II

Aus dem Album "Yeti"

Veröffentlicht: 1970

"Five years"

David Bowie

Aus dem Album "The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars".

Veröffentlicht: 1972

David Bowie, Bono and Brian Eno gemeinsam 2002. (Getty Images/ WireImage / Kevin Mazur)

"Lady Stardust"

David Bowie

Aus dem Album "The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars".

Veröffentlicht: 1972

"Strictly confidential"

Roxy Music

Aus dem Album "For your pleasure".

Veröffentlicht: 1973





"Editions of you"

Roxy Music

Aus dem Album"For your pleasure".

Veröffentlicht: 1973

"Wigwam"

Bob Dylan

Aus dem Album "Self Portrait".

Veröffentlicht: 1970

"Buckets of rain"

Bob Dylan

Aus dem Album "Blood on the tracks"

Veröffentlicht: 1975

"Land"

Patti Smith

Aus dem Album "Horses".

Veröffentlicht: 1975

"Because the night"

Patti Smith GroupAus dem Album "Easter".

Veröffentlicht: 1978

"Drugs"

Talking Heads

Aus dem Album "Fear of music".

Veröffentlicht: 1979

David Byrne von den "Talking Heads" bei einem Auftritt der Band 2002 (AFP/TIMOTHY A. CLARY)

"Cities"

Talking Heads

Aus dem Album "Fear of music".

Veröffentlicht: 1979

"Lady Godiva's operation"

Velvet UndergroundAus dem Album "White Light/White Heat".

Veröffentlicht: 1968

"Wilson Joliet"

John Cale

Aus dem Album "Honi Soit".

Veröffentlicht: 1981

"Walk on the wild side"

Lou Reed

Aus dem Album "Transformer".

Veröffentlicht: 1972

"A girl called Johnny"

The Waterboys

Aus dem Album "The Waterboys".

Veröffentlicht: 1983

"Baby of the world"

Sal Paradise

Aus dem Album "Shimmer".

Veröffentlicht: 1984

"The beat of my heart"

Sal Paradise

Aus dem Album "Shimmer".

Veröffentlicht: 1984

"The man with the child in his eyes"

Kate Bush

Aus dem Album "The Kick Inside".

Veröffentlicht: 1978

Die britische Sängerin, Pianistin und Songwriterin Kate Bush (picture alliance / dpa / EMI)

"Running up that hill"

Kate Bush

Aus dem Album "Hounds of Love".

Veröffentlicht: 1985

"Untravel"

Rival Consoles

Aus dem Album "Persona".

Veröffentlicht: 2018

2. Stunde, 1986-2000

"Eclipsed (Growth mix)"

H-A-L-O

Aus dem Album "Eclipsed".

Veröffentlicht: 1995

"Rise"

Public Image Limited

Aus dem Album "Album".

Veröffentlicht: 1986

"Anarchy in the UK"

Sex Pistols

Aus dem Album

"Never Mind the Bollocks".

Veröffentlicht: 1977

"Birthday"

The Sugarcubes

Aus dem Album "Life's Too Good".

Veröffentlicht: 1987

Die isländische Musikerin Björk bei einem Konzert in Berlin. (picture alliance / ZB / Britta Pedersen)

"Possibly maybe"

Björk

Aus dem Album "Post".

Veröffentlicht: 1995

"Hole in the sky"

He Said

Aus dem Album "Take Care".

Veröffentlicht: 1989



"Ye Ye Ye"

Geoffrey Oryema

Aus dem Album "Exile".

Veröffentlicht: 1990

"Makambo"

Geoffrey Oryema

Aus dem Album "Exile".

Veröffentlicht: 1990

"Losing my religion"

R.E.M.

Aus dem Album "Out of Time".

Veröffentlicht: 1991

"Friday i'm in love"

The Cure

Aus dem Album "Wish".

Veröffentlicht: 1992

"A forest"

The Cure

Aus dem Album "Seventeen Seconds".

Veröffentlicht: 1980

1994

"Zombie"

The Cranberries

Aus dem Album "No Need to Argue".

Veröffentlicht: 1994

"No need to argue"

The Cranberries

Aus dem Album "No Need to Argue".

Veröffentlicht: 1994

"Henry Lee"

Nick Cave And The Bad Seeds

Aus dem Album "Murder Ballads".

Veröffentlicht: 1996

Nick Cave Live (imago/Maxim Shemetov)

"Ragnandria"

D'Gary

Aus dem Album "Mbo Loza".

Veröffentlicht: 1997

"Baby blue"

Emiliana Torrini

Aus dem Album

"Love In The Time Of Science".

Veröffentlicht: 1999

"Barra Barra"

Rachid Taha

Aus dem Album "Made in Medina".

Veröffentlicht: 2000

"Blue bucket of gold"

Sufjan Stevens

Aus dem Album "Carrie & Lowell".

Veröffentlicht: 2015



3. Stunde, 2000-2020



"Dreamer"

Ozzy Osbourne

Aus dem Album "Down to Earth".

Veröffentlicht: 2001

Ozzy Osbourne mit Black Sabbath während der "The End"-Tour 2016 (Getty Images/ Wire Images/ Kevon Mazur)

"Paranoid"

Black Sabbath

Aus dem Album "Paranoid".

Veröffentlicht: 1970





"The bitter end"

Placebo

Aus dem Album "Sleeping with Ghosts".

Veröffentlicht: 2003

"Running up that hill"

Placebo

Aus dem Album "Covers".

Veröffentlicht: 2003

"Neverland"

The Knife

Aus dem Album "Silent Shout".

Veröffentlicht: 2006

"Heartbeats"

The Knife

Aus dem Album "Deep Cuts".

Veröffentlicht: 2003

"The warning (Remix 2007)"

Nine Inch Nails

Aus dem Album "Y34RZ3R0R3M1X3D".

Veröffentlicht: 2007

"Keep the streets empty for me"

Fever Ray

Aus dem Album "Fever Ray".

Veröffentlicht: 2009

"I'm not done"

Fever Ray

Aus dem Album "Fever Ray".

Veröffentlicht: 2009

"The suburbs"

Arcade Fire

Aus dem Album "The Suburbs".

Veröffentlicht: 2010

Richard Reed Parry bei einem Konzert mit Arcade Fire (afp)

"Keep the car running"

Arcade Fire

Aus dem Album "Neon Bible".

Veröffentlicht: 2007

"Written on the forehead"

PJ Harvey

Aus dem Album "Let England shake".

Veröffentlicht: 2011

"Dry"

PJ Harvey

Aus dem Album "Rid of Me".

Veröffentlicht: 1993

"Reunion"

The XX

Aus dem Album "Coexist".

Veröffentlicht: 2012

"Islands"

The XX

Aus dem Album "XX".

Veröffentlicht: 2009

"Coffee"

Sylvan Esso

Aus dem Album "Sylvan Esso".

Veröffentlicht: 2014

"Wolf"

Sylvan Esso

Aus dem Album "Sylvan Esso".

Veröffentlicht: 2014

"You're too precious"

James Blake

Single

Veröffentlicht: 2020

Der britische Sänger James Blake 2011 in Berlin (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

"If the car beside you moves ahead"

James Blake

Single

Veröffentlicht: 2018

"My my, hey hey (Out of the blue)"

Neil Young

Aus dem Album "Rust Never Sleeps".

Veröffentlicht: 1979

"Embryonic journey"

Jefferson Airplane

Aus dem Album "Surrealistic Pillow".

Veröffentlicht: 1967

Eine Produktion von Deutschlandfunk/Deutschlandfunk Kultur 2020.

Eine persönliche Bemerkung des Autors: "Mein besonderer Dank geht an Alan Bangs, dem Schöpfer der genialen Musiksendung "Nightflight", und an meine Bruder Werner Praetorius - für die lebenslangen musikalischen Inspirationen. Die beiden haben mir fortlaufend Tore in die wunderbar Welt der Musik aufgestoßen."