Bayreuther Festspiele

Was interessiert uns heute an Richard Wagner?

162:10 Minuten Goldene Wagnerfiguren vor dem Festspielhaus: Mit ihren Inszenierungen wurden die Bayreuther Festspiele Teil der deutschen Geschichte – im Guten wie im Schlechten. © picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann

König, Jürgen · 10. August 2024

Jedes Jahr dieselben zehn Opern in Bayreuth – und jedes Jahr kann das Festspielhaus sich vor Nachfrage kaum retten. Wieso wollen so viele Menschen noch heute Richard Wagners Opern hören und warum gerade auf dem Grünen Hügel in Oberfranken?