Landtagswahl am Sonntag Vor der Wahl in Hessen - live aus Wiesbaden

Moderation: André Hatting

In Hessen sind am 28. Oktober 4,38 Millionen Menschen wahlberechtigt. Es treten 23 Parteien an. (imago/Christian Ohde)

Bildung, Mieten, Koalitionen: Was bewegt Hessen? Darüber sprechen wir etwa mit FR-Chefredakteurin Bascha Mika oder Uwe Eric Laufenberg, Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. Zwei Stunden "Studio 9 - Der Tag mit" und "Länderreport".

Selten war die Spannung vor einer Hessen-Wahl so groß: Wer regiert künftig mit wem? Welche Auswirkungen hat die Wahl auf den Bund? Muss Angela Merkel nach einem CDU-Desaster als Kanzlerin abtreten?

Laut ZDF-Politbarometer vom Donnerstag müssen CDU und SPD mit herben Verlusten rechnen, die Grünen könnten ein Rekordergebnis erzielen. Danach hätte nur eine Regierung aus CDU, Grünen und FDP eine sichere Mehrheit im hessischen Landtag. Wackelig wären die amtierende schwarz-grüne Koalition, aber auch Schwarz-Rot, Rot-Grün-Gelb oder Rot-Rot-Grün. Farbenspiele im Politiklabor Hessen - genug Stoff für Analysen, aber auch Spekulationen.

Bascha Mika lobt Volker Bouffier

Bascha Mika attestiert dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) Glaubwürdigkeit: "Insgesamt hat er als Persönlichkeit gewonnen in den vergangenen Jahren." Dabei könnte ein "zivilisatorischer Effekt" der Grünen geholfen haben, mutmaßt sie. Zudem habe er sich klar von der AfD abgegrenzt. Und doch wird Bouffier vermutlich abgestraft. Andererseits richtet Mika einen Vorwurf an die im Umfragehoch befindlichen Grünen: In der Bildungspolitik hätte die selbst ernannte Zukunftspartei angesichts des massiven Lehrermangels versagt - ein "Armutszeugnis".

Neben Mika und Uwe Eric Laufenberg kommen weitere Gäste zu Wort: Landeskorrespondent Ludger Fitkau, Nanna Beyer vom Kiezkaufhaus, Landesschulsprecherin Emely Dilchert, Studentin Nathalie Schäfer und Elektromeister Marcel Schmitt. Sie erzählen von eigenen Erfahrungen mit Bildung, Wohnen und Digitalisierung, Regionen und Wirtschaft. Eine Sendung aus dem Restaurant Lumen am Marktplatz in Wiesbaden.



(bth)