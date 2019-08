Landtagswahl 2019 Wie ist die Stimmung vor der Wahl in Brandenburg?

Moderation: Nana Brink und Korbinian Frenzel

Kampf um die Wähler: Überall im Land werben die Parteien derzeit wieder mit Plakaten und griffigen Slogans um jede Stimme. (dpa / picture alliance / Christoph Soeder)

Am 1. September werden die Kräfteverhältnisse im Brandenburger Landtag neu bestimmt. Elf Parteien und politische Vereinigungen stellen sich zur Wahl. Die AfD liegt laut jüngsten Umfragen vorn. Wir fragen in Potsdam: Was treibt die Menschen um?

Am Sonntag wird in Brandenburg gewählt. Was beschäftigt die Menschen? Ist es die Asyl- und Schulpolitik, der Klimawandel oder die Entwicklung des ländlichen Raumes?

Welche Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht? Welche Lehren müssen gezogen werden?

Wohin steuert das Land, das derzeit von einer rot-roten Regierung geführt wird?

Vor der Wahl in Brandenburg sprechen wir in Potsdam mit:

Matthias Platzeck (SPD) - ehemaliger Ministerpräsident

Oliver Hermann - Bürgermeister aus Wittenberge

Matthias Heine - Schauspieler und Regisseur aus Cottbus

Kerstin Finger - Zahnärztin, die in der Uckermark Hausbesuche macht