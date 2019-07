Landesmuseum bekommt germanische Versammlungshalle

Montag, 22. Juli 2019

Der Lyriker und frühere Leiter des Hessischen Literaturforums Werner Söllner ist tot. Der 67jährige sei am Freitag nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, erklärten mehrere Vorstandsmitglieder des Literaturforums in Frankfurt: "Wir verlieren mit ihm nicht nur einen ehemaligen Mitarbeiter, der den herausragenden Ruf des Hessischen Literaturforums über Jahre geprägt hat, sondern auch einen großen Dichter und nicht zuletzt einen Wegbegleiter und Freund, den wir schmerzlich vermissen." 1951 in Rumänien geboren, zog Söllner 1982 in die Bundesrepublik, wo er als freier Autor in Frankfurt lebte. Zu seinen Werken zählten die Bücher "Kopfland.Passagen" und "Knochenmusik". Für seine stark von Paul Celan beeinflussten Gedichte erhielt Söllner mehrere Preise. 2002 übernahm er die Leitung des Literaturforums. Von diesem Amt zog sich der Lyriker 2010 zurück, als er wegen einer früheren Kooperation mit dem rumänischen Geheimdienst in die Kritik geriet.

Der britische Schauspieler Patrick Stewart ist "überglücklich", nächstes Jahr wieder in der Rolle des "Star-Trek"-Kapitäns Jean-Luc Picard ins Fernsehen zu kommen. "Wir wissen wohl nie, wann unser bester Moment sein wird - und dieser ist jetzt", sagte Stewart bei der Comic-Con-Messe für Comics und Popkultur in der US-amerikanischen Stadt San Diego. Der heute 79-jährige Stewart verkörperte Captain Picard zwischen 1987 und 1994 in "Star Trek: Das nächste Jahrhundert". Lange hatte er eine Rückkehr in die Kult-Rolle abgelehnt. Erst als er ein Team von Autoren für die neuen Episoden traf, habe er sich umstimmen lassen. Nicht nur Stewart, auch andere bekannte Charaktere wie Data - gespielt von Brent Spiner - und Seven of Nine - verkörpert durch Jeri Ryan - steigen dem Trailer zufolge wieder bei "Star Trek" ein. Die neuen Folgen sind jedoch nicht als direkte Fortsetzung früherer Filme geplant - und sollen stärker auf die Persönlichkeiten der Figuren zugeschnitten sein.