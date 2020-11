Kulturnachrichten

Dienstag, 17. November 2020

Landeshauptarchiv will 42.000 NS-Akten veröffentlichen Das Brandenburgische Landeshauptarchiv will 42.000 Akten der nationalsozialistischen Vermögensverwertungsstelle Berlin-Brandenburg für die Forschung und die Öffentlichkeit digital zugänglich machen. Damit solle auch der Entzug und Verbleib von Kulturgut, das im Zuge der NS-Verfolgung beschlagnahmt wurde, weiter aufgeklärt werden, teilte das Landeshauptarchiv mit. Die Kosten des Pilotprojekts in Höhe von 3,6 Millionen Euro werden von der Bundesregierung, vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste sowie vom Brandenburger Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur getragen. Nach Angaben des Landeshauptarchivs enthalten die Akten auf rund 2,4 Millionen Seiten oft auch letzte Hinweise zum Schicksal der Deportierten und Ermordeten.

Pfarreien sollen Künstler für Gottesdienste engagieren In Frankfurt können katholische Pfarrgemeinden künftig Geld bekommen, um freiberufliche Künstler für die Gestaltung von Gottesdiensten zu engagieren. "1.250 Euro liegen dafür pro Pfarrei bereit", teilte die Stadtkirche mit. Die Gelder stammen den Angaben zufolge aus Mitteln des Gesamtverbandes der Katholischen Kirchengemeinden in Frankfurt.Stadtdekan Johannes zu Eltz ist überzeugt, dass die künstlerischen Beiträge zur Verschönerung der Gottesdienste speziell in der Advents- und Weihnachtszeit beitragen könnten. Zugleich könnten die Gemeinden freiberuflichen oder soloselbstständigen Künstlern in einer schwierigen Lage helfen. Denn ihnen setzten die Corona-Beschränkungen derzeit besonders zu. Die katholische Stadtkirche wolle sich mit der Aktion "Kunst-Kultur-Kirche!" solidarisch zeigen.

Archäologiemuseum hilft bei Rettung von Kulturgütern Um Kulturgüter nach Umweltkatastrophen, Bränden, Kriegen oder Terror schnell retten zu können, entwickelt das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) in Mainz zusammen mit dem Deutschen Ärchäologischen Institut in alle Welt transportierbare Module. "Es geht um Erste Hilfe mit einfachen Mitteln", sagte der stellvertretende RGZM-Generaldirektor Christian Eckmann, "mit einfachen, robusten, aber effektiven Maßnahmen sollen Kulturobjekte unmittelbar versorgt, gerettet oder für die spätere Restaurierung geborgen werden können". Das RGZM, einziges Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie in Deutschland, ist eine der Säulen der 2019 gegründeten "Kulturgutretter" - einem "Mechanismus zur schnellen Hilfe für Kulturerbe in Krisensituationen", wie es auf der Homepage des Auswärtigen Amtes heißt. Derzeit entstünden rund 40 Notfallmodule, die überall auf der Welt zu verschiedenen Arbeitsstationen zusammengebaut werden könnten, sagte Eckmann.

Köln will Vertrag mit Opernintendantin nicht verlängern Die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, will laut Medienberichten den Vertrag mit Opernintendantin Birgit Meyer nicht verlängern. Der Vertrag endet im Jahr 2022. Nach zehn Jahren Amtszeit sei ein Wechsel am Kölner Opernhaus nötig, hieß es. Der Rat der Stadt könnte diese Entscheidung noch kippen, dies gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Festnahmen nach Diebstahl im Grünen Gewölbe Ein Jahr nach dem spektakulären Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sollen noch im Verlauf des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte, erfolgten die Festnahmen durch Spezialkräfte in Berlin. Demnach wurden 18 Objekte durchsucht, Schwerpunkt des Einsatzes sei der Berliner Stadtteil Neukölln gewesen. Mehr als 1.600 Beamte seien beteiligt gewesen. Ende November 2019 waren Einbrecher in das Grüne Gewölbe eingedrungen. Aus einer Ausstellungsvitrine stahlen sie historischen Juwelenschmuck von großem Wert. Anschließend flohen sie mit einem Auto, das sie später in Brand setzten. Trotz der Festnahmen haben die Ermittler allerdings wenig Hoffnung, dass der barocke Schatz wieder in das Museum zurückkehren wird. Es wäre unwahrscheinlich, ihn ein Jahr nach der Tat noch zu finden, so ein Sprecher der Dresdner Polizei.

Zwei Gewinner beim NDR Kultur Sachbuchpreis Die Autorin und feministische Aktivistin Caroline Criado-Perez und der promovierte Historiker Andreas Kossert erhalten den NDR Kultur Sachbuchpreis 2020. Damit gehe die Auszeichnung erstmals an zwei Titel, teilte der NDR mit. Nach Ansicht der Jury sind "Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert" von Criado-Perez und "Flucht. Eine Menschheitsgeschichte" von Kossert die beiden besten in deutscher Sprache erschienenen Sachbücher des Jahres. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 15.000 Euro dotiert. Der Preis wird bereits zum 12. Mal verliehen. Wichtigste Kriterien für die Auszeichnung sind, dass das Werk komplexe Zusammenhänge und relevante Themen für ein breites Publikum verständlich darstellt, neue Perspektiven eröffnet und die Lust am Diskurs anregt.

RFI veröffentlicht versehentlich hunderte Nachrufe Der französische Radiosender RFI hat versehentlich hunderte Nachrufe auf noch lebenden Persönlichkeiten online veröffentlicht. Dazu gehören Beiträge über Queen Elizabeth II., den brasilianische Fußballer Pele und die französische Schauspielerin Brigitte Bardot. Der Sender verwies auf ein "technisches Problem". Man entschuldige sich bei den Betroffenen, twitterte der internationale Radiosender. Die Nachrufe seien von Journalisten vorgeschrieben worden, um schnell auf einen tatsächlichen Todesfall reagieren zu können, erklärte der Sender weiter. Dies sei bei vielen Medien gängige Praxis.

Spanischer Dichter Brines erhält Cervantes-Preis Der spanische Dichter Francisco Brines wird mit dem diesjährigen Cervantes-Literaturpreis ausgezeichnet. Das gab der spanische Kulturminister Rodríguez Uribes am Montag in Madrid bekannt. Brines gilt als einer der wichtigsten spanischen Poeten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eines der bekanntesten Werke des 88-jährigen ist der Gedichtband "El otoño de las rosas" (Der Herbst der Rosen), in dem es um das Glück eines erfüllten Lebens geht. Die Kunst des Gedichteschreibens bezeichnete Brines einmal als "wunderbare Gabe". Der Cervantes-Preis gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt und ist mit 125.000 Euro dotiert.

Chefdirigent Janowski verlängert Vertrag in Dresden Marek Janowski hat seinen Vertrag als Chefdirigent der Dresdner Philharmonie um ein Jahr bis Sommer 2023 verlängert. Die Musikerinnen und Musiker hätten sein Angebot mit "überwältigender Mehrheit" angenommen, teilte die Philharmonie mit. Mit einer konzertanten Aufführung von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" und einer Japan-Tournee seien unter seiner Leitung große Projekte für den Herbst und Winter 2022 geplant.

Museen fordern Öffnung sicherer Kultureinrichtungen Ein Verbund von mehr als 30 großen Geschichtsmuseen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien hat die baldige Öffnung ihrer Einrichtungen gefordert. In einer Stellungnahme heißt es, die dafür nötigen Bedingungen und Auflagen, die für andere Bildungseinrichtungen, Kirchen oder Geschäfte gelten, erfüllten die Häuser bereits. Aus Deutschland beteiligten sich unter anderem das Historische Museum Frankfurt, das Ruhr Museum, das Münchner Stadtmuseum und das Haus der Geschichte in Bonn an dem Aufruf.