Kulturnachrichten

Samstag, 29. Dezember 2018

Land Hessen wird neuer Träger der Städelschule Bisher von Frankfurt getragene Einrichtung wird 14. Hochschule des Landes Die traditionsreiche Frankfurter Städelschule geht im neuen Jahr in die Trägerschaft des Landes Hessen über. Das teilte Wissenschafts- und Kunstminister Boris Rhein in Wiesbaden mit. Bisher war die Stadt Frankfurt Trägerin der Einrichtung. Rhein wies darauf hin, dass das Land bereits in den letzten drei Jahren seine Unterstützung für die Städelschule sukzessive gesteigert habe. Ab 2019 könne sie mit jährlich 4,2 Millionen Euro rechnen. Sie werde dann offiziell die 14. Hochschule des Landes Hessen.

Designierte Spiegel-Führung lässt Verträge ruhen Zunächst untersucht eine Kommission den Betrugsfall um Claas Relotius Im Fälschungsskandal um einen ehemaligen "Spiegel"-Reporter werden die Verträge von zwei Führungskräften zunächst auf Eis gelegt. Das kündigte der designierte Chefredakteur Steffen Klusmann in einem Schreiben an die Mitarbeiter an, wie eine "Spiegel"-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend bestätigte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Klusmann schreibt in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief, der Fall des Reporters Claas Relotius habe bei einigen die Frage aufgeworfen, ob Ullrich Fichtner als Chefredakteur und Matthias Geyer als Blattmacher nach einem solchen "Desaster" eigentlich noch tragbar seien. "Der eine hat Claas Relotius für den Spiegel entdeckt, der andere hat ihn fest angestellt und bis zuletzt geführt." Er wolle den Fall Relotius hier nicht leichtfertig abtun, schreibt Klusmann. "Dafür ist er zu groß und zu gefährlich. Und er ist noch lange nicht ausgestanden. Ich habe daher mit Matthias und Ullrich verabredet, dass wir ihre neuen Verträge erst mal aussetzen und ruhen lassen, bis die Kommission den Fall abschließend untersucht hat."

Direktor der Schlösserstiftung tritt später an Grund sind noch laufende Verhandlungen Der neue Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Christoph Martin Vogtherr, wird erst im Laufe des ersten Quartals 2019 sein Amt antreten. Ein genauer Zeitpunkt könne derzeit nicht genannt werden, sagte der Sprecher des Brandenburger Kulturministeriums, Stephan Breiding. Es liefen noch Verhandlungen. Vogtherr, Hamburger Kulturmanager und Kunsthistoriker, war im November vom Stiftungsrat ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von Hartmut Dorgerloh an, der im Sommer zum Generalintendanten des Humboldt Forums Berlin berufen wurde.

Polnisches Gericht verurteilt ZDF wegen TV-Serie Sender muss sich entschuldigen und eine Geldstarfe zahlen Das Bezirksgericht Krakau hat das ZDF wegen der Serie "Unsere Mütter, unsere Väter" zu einer Entschuldigung und einer Geldstrafe verurteilt. Es gebe in der Serie "eine einseitige und unwahre Darstellung von historischen Fakten", sagte Richter Kamil Grzesik in seiner Urteilsbegründung. Das ZDF will Berufung einlegen. Die ZDF-Miniserie, die im März 2013 in Deutschland ausgestrahlt wurde, zeigte eine in Polen umstrittene Szene: Ein Vertreter der polnischen Untergrundorganisation "Heimatarmee" sagte angesichts eines Zuges mit KZ-Häftlingen, die er seinem Schicksal überlassen will: "Weil das Juden sind, und die sind schlimmer als die Kommunisten." Von polnischer Seite wurde darin ein pauschaler Vorwurf gesehen, die Heimatarmee sei eine antisemitische Organisation gewesen. Es folgten Proteste von Veteranen und rechten Gruppen vor dem Sitz des ZDF-Studios in Warschau.