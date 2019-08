Lakonisch Elegant #43 Kulinarisch Interessant: Kochbücher, Rezepte und Lieblingsessen

Von Christine Watty, Katrin Rönicke, Julius Stucke, Johannes Nichelmann und Sandro Schroeder

Lakonisches Sommerfest mit Kochbuch-Tipps und Lieblingsessen. (unsplash / Stefan Vlamdimirov)

Was gehört zu einem perfekten Sommerfest? Das Kulturpodcast-Team versammelt sich für diese Sommerausgabe am Küchentisch, gibt Kochbuch-Tipps und serviert sich gegenseitig Lieblingsessen. Ein Abend in Podcast-Form mit vielen Rezepten, Geschichten und Gesprächen über Koch- und Esskultur.

Eine Küche in Berlin, ein langer Tisch, daran fünf Podcast-Mitwirkende von "Lakonisch Elegant. Der Kulturpodcast": Das sind schon die wichtigsten Zutaten für die Spezialausgabe "Kulinarisch Interessant".

Die Aufgabe für das Podcast-Sommerfest war: "Bringt Eure Lieblingskochbücher mit, dazu ein Essen Eurer Wahl – zubereitet oder noch nicht – und Zeit zum Quatschen über Koch- und Esskultur."

Melonen und ein Rauchmelder

Und so geht’s in diesem Podcast um das beste Hummus-Rezept, Melonen-Salate und die richtige Pfanne für das richtige Fleisch. Und es wird durch Kochbücher geblättert: "Genussvoll vegetarisch" von Yotam Ottolenghi; die selbsternannte Bibel der italienische Küche "Der Silberlöffel" sowie "Salz. Fett. Säure. Hitze." von Samin Nosrat.

Nur ein Kulturpodcaster am Tisch drückt sich ganz lakonisch elegant vor dem Kochen, ist dafür der beste Abnehmer für ein eher bodenständiges Mischgetränk aus Rotwein und Cola, das manche in der Runde eigentlich lieber vergessen wollten.

Brutzeln und schnippeln

Wir reden über Kochlust- und Kochfrust, Essgewohnheiten und Kindheitserinnerungen. Es gibt jede Menge kleiner und großer Kochtipps, dazu viel Gelächter und Geräusche aus der brutzelnden Küche, die wahrscheinlich den ein oder anderen HörerIn direkt an den eigenen Herd treiben werden. Viel Vergnügen bei unserem kulinarischen Podcast-Sommerfest!