Lakonisch Elegant #30 Österreich und die Pressefreiheit – Was wird man denn noch sagen dürfen?

Von Johannes Nichelmann und Christine Watty

Was wird man denn noch sagen dürfen? (EyeEm / Carmen Trappenberg)

Gibt es in Österreich ein Problem mit der Pressefreiheit? Nach den Diskussionen um den Umgang der FPÖ mit den Medien sprechen wir in Wien mit dem SPIEGEL-Korrespondenten Hasnain Kazim und der Autorin und Künstlerin Stefanie Sargnagel.

Folgende Auseinandersetzung hat nun auch die deutschen Medien erreicht: Der ORF-Journalist Armin Wolf befragte jüngst in einem Fernsehinterview den Europa-Spitzenkandidaten der FPÖ, Harald Vilimsky – dabei verglich er einen Flyer, den die FPÖ-Jugendorganisation aktuell verwendet, mit einer Zeichnung aus der antisemitischen Wochenzeitung "Der Stürmer", die in der Nazi-Zeit erschien.

Die Empörungswelle wurde unter anderem dadurch verstärkt, dass der FPÖ-Politiker und Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats, Norbert Steger, dem Fernsehjournalisten empfahl, doch erstmal eine Auszeit zu nehmen.

Überflüssiger Streit oder Angriff auf die Pressefreiheit

Lakonisch Elegant – der Kulturpodcast - produziert die aktuelle Podcast-Folge diesmal in Wien, um dort etwas von der Stimmung mitzubekommen. Wir reden mit Passanten, die in ihrer Einschätzung schwanken, ob diese Auseinandersetzung etwas bringt oder nicht. Verabredet haben wir uns außerdem in einem Wiener Kaffeehaus mit dem SPIEGEL-Korrespondenten Hasnain Kazim, um auch ihn zu fragen: Muss man diese Aufregung ernst nehmen? Was erzählt sie über Österreich?

Demo am Donnerstag gegen Schwarz-Blau

Stefanie Sargnagel ist Autorin, Künstlerin und Mitglied der feministischen Burschenschaft Hysteria. Sargnagel ist Shitstorm erprobt und immer wieder Ziel von Hasskampagnen von rechts. Auch davon berichtet sie im Podcast. Wir fragen sie, wie sie Österreich aktuell erlebt, wie die Stimmung unter den so genannten Kulturschaffenden ist, was es mit den Donnerstagsdemos auf sich hat und für wie besorgniserregend sie die aktuelle Entwicklung hält.