Lakonisch Elegant #0 Intro - unser neuer Podcast

Von Christine Watty

Das Team von "Lakonisch Elegant": Christine Watty, Julius Stucke, Katrin Rönicke und Johannes Nichelmann.

Hinterm Feuilleton geht’s weiter: Am 11. Oktober startet "Lakonisch Elegant", der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Jede Woche ein aktuelles Kultur-Thema, das wir aufregend und weitererzählenswert finden.

Was hat manch elitäre Feuilleton-Diskussion mit unserer Gesellschaft zu tun? Warum beschäftigen sich Künstler*innen mit Politik und Gesellschaft? Und was bringt das? Diesen Fragen wollen wir nachgehen in unserem Kulturpodcast "Lakonisch Elegant". Wir stürzen uns ins Twitter-Gestrudel und sortieren für unsere Hörer*innen höflichst die Positionen. Wir hinterfragen Meinungen, suchen nach Haltung - und das gerne auch mit jüngeren Kulturschaffenden.

Unser Podcast hat genügend Selbstironie im Gepäck, um Diskursblasen aus dem Feuilleton, wenn nötig, platzen zu lassen. Möglicherweise machen wir also auch mal einen Witz. Ebenso vorhanden: Auskennertum und Kompetenz, um hinter die Kulissen des, wie sagt man so schön, Kulturbetriebs blicken zu können und Zusammenhänge sichtbar zu machen.

Jeden Donnerstag eine neue Folge

Unsere Überzeugung: Hinterm Feuilleton geht’s weiter. Unsere Frequenz: wöchentlich. Immer donnerstags erscheint "Lakonisch Elegant", so erhalten Sie die Kulturdebatte to go kurz vor dem Wochenende. Die Episoden werden so lang sein wie ein durchschnittlicher Nachhauseweg - circa 20 Minuten.

Damit das alles nicht einseitig wird, kommen wir zu viert daher. Zum Team gehören: Katrin Rönicke (Podcasterin - u.a."Lila Podcast" - und Autorin); Julius Stucke (Moderator, Klangliebhaber und Autor); Johannes Nichelmann (Moderator, Redakteur, preisgekrönter Feature-Autor) und Christine Watty (Moderatorin, Redakteurin, seit 100 Jahren im Radio-Kulturjournalismus unterwegs; Podcast-Fan).

Eine gute Frage an dieser Stelle Ihrerseits übrigens wäre: Was kann denn eigentlich dieser Podcast mehr als das Programm von Deutschlandfunk Kultur? Kurze Antwort: Wir können uns mehr Zeit lassen für die Ergründung einer Geschichte, eines Aspekts. Ansonsten stehen wir in keiner Konkurrenz zu unserem Radio-Programm, aber wir ergänzen es mit unserem Angebot vor allem für Podcast-Hörer*innen.

Am 11. Oktober 2018 geht es los. "Lakonisch Elegant" soll dann, wie andere Podcasts auch, leben von den Rückmeldungen des Publikums. Daher hier schon mal unsere E-Mail-Adresse:

lakonischelegant@deutschlandradio.de

Wir hören voneinander!