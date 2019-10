Ländertraditionen in der Chormusik USA und Großbritannien

Von Marcus Stäbler und Haino Rindler

Der English Choir Berlin (Babak Motoref)

Jedes Land hat seine eigene musikalische Tradition. Manche Länder sind besonders berühmt für ihre Chortradition, wie z.B. Großbritannien. Was macht diese Tradition aus? Wie unterscheidet sie sich von der Tradition in den USA?

Der britische Even Song, der gesungene Abendgottesdienst, maßgeblich vom Chor gestaltet, hat eine lange Tradition in England und ist bis heute lebendig. Kann man die britische Chortradition auch in Berlin weiterleben lassen? Dieser Frage geht Haino Rindler nach, der den English Choir Berlin und seine US-amerikanische Leiterin Kathleen Bird besucht hat.

Tradition in der Neuen Welt

Der britische Sänger Christopher Gabbitas war zuletzt Bariton der King's Singers, bevor er als neuer Leiter des US-amerikanischen Kammerchors "Phoenix Chorale" nach Arizona ging. Gerade hat er sein Antrittskonzert gegeben. Darüber, was er dort entdeckt hat, und über seine neue Aufgabe mit seinem Chor und die Besonderheiten der US-amerikanischen Chortradition hat Marcus Stäbler mit ihm gesprochen. Wie eng sind die musikalischen Beziehungen zwischen England und Amerika? Gibt es einen typisch amerikanischen Chorklang? Und wenn ja, woran erkennt man ihn?