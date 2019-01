Kulturnachrichten

Donnerstag, 10. Januar 2019

Lady Gaga: Keine Zusammenarbeit mehr mit R. Kelly Gemeinsamer Song soll von Streamingplattformen entfernt werden Nach den jüngsten Missbrauchsvorwürfen gegen Musiker R. Kelly hat sich Pop-Ikone Lady Gaga für ihre Zusammenarbeit mit dem Sänger entschuldigt. "Ich entschuldige mich für mein schwaches Urteilsvermögen, als ich jung war, und dafür, nicht früher etwas gesagt zu haben", teilte die 32-jährige Musikerin über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Gleichzeitig kündigte sie an, nie wieder mit dem Musiker zusammenarbeiten und den Song "Do What U Want (With My Body)" von allen Streamingplattformen entfernen zu wollen. Zahlreiche Frauen werfen dem 52-jährigen R. Kelly vor, sie sexuell oder emotional missbraucht zu haben, teils schon im Teenager-Alter.

Gestohlene "Stolpersteine" in Rom werden ersetzt Außerdem werden 25 neue "Stolpersteine" verlegt 20 "Stolpersteine" für deportierte Juden, die im Dezember in Rom gestohlen worden waren, sollen ersetzt werden. Wie die Zeitung "Corriere della Sera" berichtete, werden im Stadtteil Monti neue Gedenksteine eingelassen. Darüber hinaus sollen bei kurzen Gedenkfeiern 25 neue "Stolpersteine" in verschiedenen Stadtteilen verlegt werden. Mitte Dezember hatten Unbekannte die in der römischen Altstadt ins Pflaster eingelassenen Messingplaketten mit den Namen und Lebensdaten einer jüdischen Familie herausgerissen.

Bundesregierung verfügt noch über NS-Raubkunst Laut "Bild"-Zeitung stünden 2.500 Kunstwerke unter Raubkunst-Verdacht Die Kunstbestände der Bundesregierung enthalten laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung immer noch NS-Raubkunst. 2.500 Kunstwerke der Ministerien stünden noch unter Raubkunst-Verdacht, berichtet das Blatt unter Berufung auf Angaben des Finanzministeriums. Ein großer Teil dieser Kunst befinde sich in Museen, einiges aber auch in Bundesbehörden oder im Kunst-Depot in Berlin-Weißensee.

Goldmünzen-Prozess hat begonnen Berliner Landgericht verhandelt Diebstahl der "Big Maple Leaf" Mit großem Andrang hat am Berliner Landgericht der Prozess um den spektakulären Diebstahl einer Goldmünze im Millionenwert begonnen. Auf der Anklagebank sitzen vier Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren. Den Angeklagten wird gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall zur Last gelegt. Sie sitzen nicht in Untersuchungshaft. Den Saal betraten sie durch ein Spalier von rund drei Dutzend Journalisten, ihre Anwälte äußerten sich vorab nicht. Die 100 Kilogramm-Münze "Big Maple Leaf" mit dem Bildnis von Königin Elizabeth II. und einem damaligen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro war in der Nacht zum 27. März 2017 gestohlen worden. Die Beute ist bis heute nicht aufgetaucht. Ermittler vermuten, dass die riesige Münze zerstückelt und verkauft wurde.

50 Jahre danach: Neues Woodstock geplant Wer auftreten wird, ist noch unklar Genau 50 Jahre nach dem legendären Woodstock-Festival, bei dem Stars wie Jimi Hendrix und Janis Joplin auftraten, plant einer der Original-Organisatoren eine Neuauflage. Vom 16. bis 18. August wolle er in dem Ort Watkins Glen im Norden des Bundesstaates New York, etwa 200 Kilometer von dem Original-Schauplatz entfernt, ein Woodstock-Festival veranstalten, sagte Michael Lang der "New York Times". Weitere Details, etwa zu auftretenden Bands, verriet er noch nicht. Zum Original-Woodstock-Festival waren zwischen dem 15. und 18. August 1969 etwa 400 000 Menschen nach Bethel gekommen. Es gilt bis heute als Höhepunkt der Hippie-Bewegung in den USA.

Ansturm auf Hamburger Elbphilharmonie hält an Täglich bis zu 16.000 Menschen auf der Plaza Zwei Jahre nach der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie hält der Besucher-Ansturm unvermindert an. Der Große Saal ist mit einer Auslastung von rund 99 Prozent so gut wie immer ausgebucht. Seit der Eröffnung haben bereits knapp 1,8 Millionen Menschen ein Konzert in der Elbphilharmonie gehört. Bis zu 16 000 Menschen besuchen täglich die Plaza, die öffentliche Aussichtsplattform des Gebäudes, teilte die Hamburger Kulturbehörde mit. Das umstrittene Konzerthaus war am 11. Januar 2017 eröffnet worden.