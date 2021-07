Kurorte in Deutschland als neues Welterbe ausgezeichnet

Sonntag, 25. Juli 2021

Die drei deutschen Kurorte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen werden von der UNESCO als Welterbe ausgezeichnet. Das hat die UN-Kulturorganisation auf ihrer Sitzung im chinesischen Fuzhou beschlossen. Die drei werden damit zusammen mit weiteren acht europäischen Städten in die Liste der "Großen Bäder Europas" aufgenommen. Zu den elf Kurstädten, die den Welterbetitel erhielten, zählen auch Spa (Belgien), Vichy (Frankreich), Bath (Vereinigtes Königreich) sowie Karlsbad, Franzensbad und Marienbad aus der Tschechischen Republik. Außerdem beschloss die UNESCO, das steinzeitliche Monument Stonehenge in England im kommenden Jahr in die Liste der gefährdeten Stätten aufzunehmen. Hintergrund ist der geplante Bau eines Autobahntunnels, der laut Experten das mehr als 5.000 Jahre alte Monument gefährden könnte. Derzeit läuft ein Rechtsstreit über den geplanten Bau. Vor wenigen Tagen hatte die UNESCO der Hafenstadt Liverpool die Auszeichnung als Weltkulturerbe entzogen.

Die Bayreuther Festspiele setzen auf virtuelle Realität (VR) und planen einen "Parsifal" in 3D. Der us-amerikanische Regisseur Jay Scheib, Professor am Massachusetts Institute of Technology, soll Richard Wagners letzte Oper im Jahr 2023 in Bayreuth auf die Bühne bringen. Im besten Fall werde man nicht immer sagen können, was echt sei und was nur virtuell, sagte Scheib im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Wagner habe das Orchester verschwinden lassen, damit wir eine immer tiefere Verbindung zwischen der Musik und dem Bild aufbauen können. Sein Job werde sein, das Theater verschwinden zu lassen oder zumindest so nah wie möglich an diese Erfahrung heranzukommen. Scheib ist auch in diesem Jahr schon bei den Festspielen dabei. Er inszeniert dort Siegfrieds Drachenkampf - ebenfalls mit Hilfe von VR-Technik.