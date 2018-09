Kulturnachrichten

Mittwoch, 5. September 2018

Kurator Kasper König: Zu viel Geld im Kunstbetrieb Gegen den "Individual-Hype" der Künstler Kasper König, einer der wichtigsten deutschen Ausstellungskuratoren, hält nicht mehr viel vom Kunstbetrieb. "Wenn ich heute noch mal jung wäre, würde ich mich mit Musik oder mit Film beschäftigen", sagte der 74-Jährige dem "Zeitmagazin". "Es geht heute um zu viel Geld, und ich mag diesen Individual-Hype der Künstler auch nicht. Manche Künstler denken, nur weil sie ein paar gute Bilder gemalt haben, können sie auch eine Oper inszenieren, und verstehen dann nicht, dass sie ausgebuht werden." Gleichwohl würde König bei der nächsten Documenta in Kassel gerne mitmischen. "Nicht als Kurator, eher in der Kommission, die die Kuratoren auswählt", sagte er. König leitete zwölf Jahre lang bis 2012 das Museum Ludwig in Köln. Er ist Initiator der Freiluft-Großausstellung Skulptur Projekte in Münster, die seit 1977 alle zehn Jahre veranstaltet wird.

Kritik an der hohen Zahl von Promotionen Hochschulen brauchten "diese Masse" nicht Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, hat die hohe Zahl von etwa 30.000 Promotionen pro Jahr in Deutschland kritisiert. "Diese Entwicklung müssen wir kritisch hinterfragen", sagte Alt dem "Handelsblatt". Eine Promotion sei in Deutschland attraktiv, weil sie bei der Karriere helfe. Doch die Hochschulen brauchten "diese Masse" nicht. "Am Ende bleibt nicht einmal jeder fünfte in der Wissenschaft", sagte Alt. Er forderte, die Zahl der Promotionen zu reduzieren. Eine Garantie für eine akademische Karriere könne die Promotion ohnehin nicht bieten. "Aber wir sollten auch nicht bei zu vielen die Hoffnung darauf wecken", sagte Alt.

Keine Anklage gegen Kevin Spacey in Kalifornien Fall verjährt Der Schauspieler Kevin Spacey wird in Kalifornien wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe nicht vor Gericht gestellt. Der Fall sei verjährt, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mit. Die Ermittler hatten Vorwürfe eines Mannes geprüft, der angegeben hatte, 1992 von Spacey belästigt worden zu sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei nicht um einen Minderjährigen. Im vorigen Herbst waren zahlreiche Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den "House of Cards"-Star Spacey vorgebracht worden. Der Schauspieler Anthony Rapp hatte angegeben, als 14-Jähriger in den 1980er Jahren belästigt worden zu sein. Am Londoner Old Vic Theater könnte Spacey in seiner Zeit als künstlerischer Direktor Berichten zufolge mindestens 20 Männer belästigt haben. Auch in England waren Ermittlungen angelaufen.

Neuer Präsident der American Academy Mehrfach ausgezeichneter Journalist Terry McCarthy Die American Academy in Berlin hat einen neuen Präsidenten. Der Journalist Terry McCarthy sei vom Kuratorium für das Amt ernannt worden, teilte das deutsch-amerikanische Wissenschafts- und Kulturzentrum mit. McCarthy war Auslandskorrespondent für die TV-Sender ABC und CBS sowie die Zeitung "The Independent" und das Magazin "Time". Zuletzt war er Vorsitzender des Los Angeles Word Affairs Council. Der mit mehreren Preisen ausgezeichnete Reporter wird Nachfolger des Kulturwissenschaftlers Michael P. Steinberg, der an die Brown-Universität zurückkehrt. Die 1994 auf Initiative des US-Diplomaten Richard Holbrooke (1941-2010) gegründete Akademie fördert den Austausch zwischen Deutschland und den USA unter anderem über Studienaufenthalte von Wissenschaftlern und Künstlern in Berlin.

Neues Buch beschreibt Trump als wütend und paranoid Watergate-Reporter Woodward enthüllt peinliche Details aus dem Weißen Haus Ein neues Enthüllungsbuch setzt US-Präsident Donald Trump unter Druck. Autor ist Bob Woodward, der in den 70er-Jahren den Watergate-Skandal aufdeckte und heute Mitherausgeber der „Washington Post" ist. Für das Buch "Fear - Trump in the White House" führte Woodward nach eigenen Angaben Gespräche mit zahlreichen aktuellen und früheren Mitarbeitern Trumps. Sie würden seine Anweisungen vielfach ignorieren, weil sonst die internationale Sicherheit und das Welthandelssystem gefährdet wären. Verteidigungsminister James Mattis habe nach einer Debatte um die US-Präsenz in Südkorea gesagt, Trump habe den Verstand "eines Fünft- oder Sechstklässlers". Stabschef John Kelly habe Trump als "Idioten" bezeichnet. Der US-Präsident übte scharfe Kritik an Woodward. Es sei kein Zufall, dass das Buch kurz vor den Kongresswahlen erscheine. Auf Twitter verwies Trump auf Erklärungen von Mattis und Kelly, in denen diese die ihnen zugeschriebenen Zitate zurückwiesen. Woodwards Buch erscheint offiziell am 11. September.

Grammy-Stiftung würdigt Dolly Parton Country-Ikone wird als "Person des Jahres" geehrt Die Country-Ikone Dolly Parton wird von den Grammy-Verleihern für ihre künstlerischen und karitativen Verdienste geehrt. Vor der Grammy-Gala im Februar 2019 soll die vielfach preisgekrönte Sängerin die Auszeichnung als "Person des Jahres" erhalten, teilte die Stiftung mit. Die 72-Jährige sei die erste Künstlerin aus der Country-Hochburg Nashville, der diese Ehre zukomme. Dolly Parton verkaufte in ihrer jahrzehntelangen Karriere über 100 Millionen Tonträger und wurde mit insgesamt acht Grammys ausgezeichnet. In früheren Jahren waren unter anderem Ex-Beatle Paul McCartney, Rocker Bruce Springsteen und Folklegende Bob Dylan von der Stiftung der Grammy verleihenden Recording Academy zur "Person Of The Year" gekürt worden.

Deutschland will Nationalmuseum in Rio helfen Feuer hatte vor zwei Tagen weite Teile des Gebäudes zerstört Nach dem verheerenden Großbrand im brasilianischen Nationalmuseum in Rio de Janeiro hat auch Deutschland seine Hilfe zugesagt. Dabei gehe es um Bergung, Sicherung und Restaurierung von Dokumenten und Kunstwerken, sagte die für Kultur zuständige Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering. Das brasilianische Nationalmuseum ist das größte Natur- und Völkerkunde-Museum Lateinamerikas und verfügte über einen Bestand von rund 20 Millionen Exponaten. Vor zwei Tagen war das Gebäude durch ein Feuer weitgehend zerstört worden. Das Museum, das 1818 vom portugiesischen König João VI. gegründet worden war, hatte im Juni sein 200-jähriges Bestehen gefeiert. Hinter der Tragödie steckten "fehlendes Geld und eine große Bürokratie", sagte Museumsdirektorin Cristiana Serejo der Tageszeitung "Folha die São Paulo". Nur etwa zehn Prozent der Sammlung hätten gerettet werden können. Kulturminister Sergio Sá Leitao gab in einem Fernseh-Interview zu, dass es "Jahre der Nachlässigkeit" bei der Instandhaltung des Museums gegeben habe.

Schlechte Chancen für Mauer-Kunstprojekt in Berlin Laut Stadträtin sei die Zeit für das Genehmigungsverfahren zu kurz Die Chancen für das umstrittene Kunstprojekt mit einem Nachbau der Mauer in Berlin stehen schlecht. Die zuständige Stadträtin Sabine Weißler sagte der dpa, die Zeit für das Genehmigungsverfahren sei "definitiv zu kurz. Wir haben für dieses Projekt keine ausreichenden personellen und finanziellen Ressourcen." Bei dem Projekt "DAU Freiheit" soll vom 12. Oktober an ein Häuserkarree in Berlin mit einer Mauer abgeschottet werden. Besucher können "Visa" kaufen und im Sperrbezirk das Gefühl des Freiheitsverlusts erleben, so die privaten Initiatoren. Die abschließende Genehmigung wird durch die bei der Landesverwaltung angesiedelte Verkehrslenkung Berlin erteilt. Sie selbst hat eigenen Angaben zufolge keine Bedenken, ihr fehlt aber noch die Stellungnahme des Bezirks. Ein erfolgreicher Abschluss hänge auch davon ab, wie schnell der Veranstalter auf rechtlich begründete Auflagen reagiere, sagte die dort zuständige Stadträtin Weißler.

Erneut Querelen um Eurovision 2019 in Tel Aviv Israel will Forderungen der European Broadcasting Union nicht nachkommen Um den Eurovision Song Contest 2019 in Israel gibt es erneut Querelen zwischen dem Veranstalter und der israelischen Regierung. Nach Medienberichten fordert die Europäische Rundfunkunion (EBU) unter anderem, dass Visa ohne Blick auf politische Ansichten vergeben werden. "Ich verstehe nicht, woher die EBU die Dreistigkeit nimmt, diese verrückten Forderungen zu stellen", sagte der Minister für innere Sicherheit, Gilad Erdan, dem Armeeradio. Israel hat im Januar festgelegt, Aktivisten bestimmter Organisationen, die zu einem Israel-Boykott aufrufen, die Einreise zu verweigern. Die internationale BDS-Bewegung setzt sich für Sanktionen und einen Boykott Israels wegen der Palästinenserpolitik der israelischen Regierung ein. Die EBU fordert den Medienberichten zufolge darüber hinaus auch keine Beschränkungen durch die religiösen Vorschriften für den Sabbat, den jüdischen Ruhetag. Arbeit ist für religiöse Juden am Sabbat jedoch verboten.