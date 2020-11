Kulturnachrichten

Samstag, 21. November 2020

Kunstwerke nach Attacken in Berlin restauriert Nach den Anschlägen auf Kunstwerke auf der berühmten Berliner Museumsinsel ist der überwiegende Teil der betroffenen Objekte wiederhergestellt. Auf den meisten der gut 60 Kunstwerke konnten die Spuren der öligen Flüssigkeit restlos beseitigt werden, wie ein Sprecher der Staatlichen Museen in Berlin sagte. Einige seien bereits wieder als Leihgaben auf dem Weg nach Japan. Mehr Probleme haben die Restauratoren nach den Angaben mit einigen Kunstwerken im Neuen Museum. Hier wird getestet, wie die Flüssigkeit restlos entfernt werden kann. Unter den Objekten im Neuen Museum waren etwa die Sarkophagwanne des Nehi und der Sarkophag des Propheten Ahmose, auf denen deutlich Spritzer der Flüssigkeit zu erkennen waren. Am 3. Oktober hatten Unbekannte in vier Häusern von drei Berliner Museen mehr als 60 Objekte mit einer Flüssigkeit beschädigt. Betroffen waren das Neue Museum, das Pergamonmuseum und die Alte Nationalgalerie. Die Hintergründe sind unklar. Ende Oktober war eine große Granitschale im Lustgarten vor dem Alten Museum beschmiert worden.

Rassismusvorwürfe am Staatsballett Berlin Wie der "Spiegel" berichtet, erhebt die Tänzerin Chloé Lopes Gomes schwere Vorwürfe gegen das Staatsballett Berlin. So habe sie von einer Tanzleiterin rassistische Kommentare zu hören bekommen und sei aufgefordert worden, sich für Aufführungen von "Schwanensee" weiß zu schminken. Passiert sei das Ganze unter der Direktion von Johannes Öhman und Sasha Waltz, die inzwischen beendet ist. Gegenmaßnahmen seien nicht ergriffen worden. Interims-Intendantin Christiane Theobald sagte in der "Süddeutschen Zeitung", sie empfinde das Geschehene als "schockierend". Chloé Lopes Gomes ist seit 2018 am Staatsballett Berlin. Sie war die erste schwarze Ballerina in der Compagnie, im kommenden Jahr endet ihr Vertrag.

Anna-Seghers-Preis für Ivna Zic und Hernán Ronsino Die kroatisch-schweizerische Autorin Ivna Zic und der Argentinier Hernán Ronsino sind mit dem diesjährigen Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet worden. Die Verleihung des mit 25.000 Euro dotierten Preises fand per Livestream aus dem Berliner Literaturforum im Brechthaus statt. Die Preisträger waren aus Zürich und Buenos Aires zugeschaltet. Die 1986 in Zagreb geborene Ivna Zic erhielt den Preis für ihren Debütroman "Die Nachkommende". Die Autorin Annette Pehnt lobte als Preisrichterin das feine Gespür für die Verschränkung des Politischen mit dem Privaten und eine reiche und behutsame Sprache. Hernán Ronsino, Jahrgang 1975, wurde für seine sogenannte Pampa-Trilogie mit Geschichten aus der argentinischen Provinz ausgezeichnet. Der Preis wird seit 1995 in Erinnerung an die Schriftstellerin Anna Seghers jährlich an Nachwuchsautoren aus deutschsprachigen und lateinamerikanischen Ländern verliehen.

Neue Nationalgalerie Berlin wird später eröffnet Die seit vier Jahren wegen Sanierungsarbeiten geschlossene Neue Nationalgalerie in Berlin wird später als bisher geplant wieder eröffnet. Ein Termin sei nun für Mitte August 2021 vorgesehen, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit. Zuvor hatte das für die Bauleitung zuständige Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung mitgeteilt, die ursprünglich für den 14. Dezember 2020 geplante Schlüsselübergabe werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Auch die Baustelle der Neuen Nationalgalerie bleibe von den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht vollständig verschont, so das Bundesamt. Derzeit und in den kommenden Wochen liefen Restarbeiten in den Ausstellungsräumen und an den Außenanlagen.

Starfriseur Udo Walz gestorben Der Prominentenfriseur Udo Walz ist tot. Walz starb am Freitag im Alter von 76 Jahren, wie sein Ehemann Carsten Thamm-Walz der "Bild"-Zeitung sagte. Vor zwei Wochen habe Walz einen Diabetesschock erlitten, danach sei er ins Koma gefallen. Walz galt als einer der bekanntesten Friseure in Deutschland. Aus dem schwäbischen Waiblingen stammtend, eröffnete er 1968 seinen ersten Salon in Berlin. 1974 vergrößert sich der Unternehmer, später arbeitet er für Modedesigner wie Wolfgang Joop, Jil Sander und Jean Paul Gaultier. Zu seinen Kundinnen zählte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er frisierte auch zahlreiche Filmstars wie Romy Schneider, Marlene Dietrich, Claudia Schiffer, Maria Callas, Julia Roberts und Jodie Foster.

Klassik Stiftung Weimar hat neues Leitbild Die Klassik Stiftung Weimar steht vor einem Perspektivwechsel weg von der reinen Bewahrung kulturellen Erbes. Künftig wolle sie sich stärker in gesellschaftliche Debatten einmischen und diese auch selbst anstoßen, teilte die Stiftung in Weimar mit. Zudem gehe es um die Öffnung zu breiteren Publikumsschichten, sagte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz bei der Vorstellung des neuen Leitbildes für die Einrichtung. Das was die Stiftung tue, müsse auch außerhalb bei den Menschen ankommen, betonte Lorenz. In dem Leitbild bekennt sich die Klassik Stiftung neben der Fortführung der Herkunftsforschung für ihre Bestände auch zur kritischen Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit. Zur Klassik-Stiftung gehören mehr als 25 Museen, darunter das Goethe-Nationalmuseum, das neue Bauhaus-Museum, Forschungseinrichtungen wie das Goethe- und Schiller-Archiv und die Herzogin Anna Amalia Bibliothek sowie mehrere Parks.