Kulturnachrichten

Sonntag, 12. Januar 2020

Kunstwerk in Europas Kulturhauptstadt Rijeka abgebrannt Drei Wochen vor der offizielen Eröffnung des Europäischen Kulturhauptstadtjahres haben Unbekannte in Rijeka eine Installation des kroatischen Bildhauers Ivan Kozaric zerstört. Sie setzten am Abend das Werk "Ein Haufen Heu" in Brand, das auf einem Platz im Zentrum der Stadt gestanden hatte. Das aufgetürmte Heu sollte als Sinnbild den Beginn der Ernte an kulturellen Schöpfungen symbolisieren, in deren Genuss Rijeka im Kulturhauptstadtjahr kommen wird. Die Installation brannte völlig ab. Menschen kamen nicht zu Schaden. Das Europäische Kulturhauptstadtjahr steht unter dem Motto "Hafen der Vielfalt". Zusammen mit Rijeka ist das irische Galway Europäische Kulturhauptstadt 2020.

Auschwitz-Komitee ehrt Pianisten Igor Levit Das Internationale Auschwitz-Komitee ehrt am Sonntag den russisch-deutschen Pianisten Igor Levit für sein Engagement gegen Antisemitismus und rechtsextremen Hass. Levit verteidige mit Mut, Kreativität und Lebensfreude die Werte der Demokratie, erklärte das Komitee in Berlin. Dafür erhält der Musiker die "Statue B" als "Gabe der Erinnerung". Als die Häftlinge in Auschwitz das Schild "Arbeit mach frei" auf Befehl der SS anfertigen mussten, stellten sie den Buchstaben "B" heimlich auf den Kopf – als Zeichen ihrer Menschenwürde und ihres Widerstandes. Levit, der sich immer wieder öffentlich gegen Judenhass und Rassismus wendet, spreche offen von der Angst, die er empfindet, seit man ihn selbst mit Mord bedroht habe. Er wolle sich von diesen Drohungen aber nicht einschüchtern lassen, erklärte das Komitee. Die Idee für die Statue geht auf die französische Künstlerin Michèle Déodat zurück. Damit ausgezeichnet wurden bisher damit unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

"Lindenberg!"-Regisseurin will mehr Frauen in der Regie Die Regisseurin Hermine Huntgeburth fordert, dass Regiestühle mit beiden Geschlechtern gleichrangig besetzt werden. Viele erfolgreiche Filme würden in letzter Zeit von Frauen gemacht, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa, in der Breite sei aber noch viel aufzuholen. Das Ziel müsse "Fifty-Fifty" sein, sagte Huntgeburth. Die Regisseurin unterstützt den Verein "ProQuote Film", die eine geschlechterparitätische Besetzung von Film- und Fernsehgremien sowie von Regiestühlen fordert. Laut Bundesverband Regie wurde 2017 nur etwa jeder fünfte Film und nicht mal jede fünfte fiktionale Fernsehminute von einer Regisseurin verantwortet. Huntgeburth führte die Regie in dem Künstlerporträt "Lindenberg! Mach dein Ding". Der Film über den Rockmusiker Udo Lindenberg läuft ab Donnerstag in den deutschen Kinos.

Oper in Sydney: Fotoshow als Dank für Helfer Mit einer Fotoshow auf den Außenflächen des Gebäudes hat die Oper in Sydney ihre Unterstützung für die Betroffenen der australischen Buschbrände und die Helfer gezeigt. Dort waren am Abend mehrere Stunden lang projizierte Fotos von Feuerwehrleuten und Rettungskräfte im Einsatz zu sehen. Man wolle eine Botschaft der Hoffnung und Stärke senden, und besonders den Rettungskräften und Freiwilligen für ihren Einsatz und ihren Mut danken, hieß es in einem Tweet. Seit Beginn der Buschfeuer im Oktober verbrannte in ganz Australien ein Gebiet, das ungefähr so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen.

Auch Pariser Oper von Streik betroffen Die Pariser Oper sagte am Samstag wegen des Streiks gegen die von Macron geplante Rentenreform eine Vorstellung ab. Das weltberühmte Haus entschuldige sich bei den Zuschauern, hieß es in einer Mitteilung. Es ist nicht die erste Protestaktion der Opernmitarbeiter. Seit Wochen fallen Konzerte aus. Mit der Rentenreform würden auch die Angestellten der Oper viele ihrer Sonderrechte verlieren. Frankreichs Premierminister Édouard Philippe kündigte für Samstag an, schriftliche Vorschläge zu unterbreiten, die eine Grundlage für einen Kompromiss mit den Sozialpartnern bilden könnten.