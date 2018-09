Kulturnachrichten

Samstag, 8. September 2018

Kunstprojekt mit Mauer in Berlin wird abgespeckt Ob es eine Genehmigung geben wird, ist dennoch unsicher Das umstrittene Kunstprojekt mit dem Wiederaufbau einer Mauer in Berlin soll abgespeckt werden, um trotz des Zeitdrucks doch noch eine Genehmigung zu bekommen. Wie der zuständige Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel mitteilte, haben die Initiatoren um den russischen Filmemacher Ilya Khrzhanovsky diese Woche einen überarbeiteten Antrag eingereicht. Dassel bezweifelt, dass eine Halbierung der Fläche die Probleme reduziert. Bei dem Projekt "DAU Freiheit" soll vom 12. Oktober an ein Gebäudekarree am Berliner Boulevard Unter den Linden mit einer Betonmauer abgeriegelt werden, um dahinter ein diktatorisches System nachzuspielen. Ob es eine Genehmigung geben wird, ist noch unklar.

Renzo Piano präsentiert neue Brücke für Genua Die Brücke solle sicher und leicht zu warten sein und 1000 Jahre halten Der italienische Architekt Renzo Piano will in Genua mit einer neuen Brücke einen Ort der Erinnerung schaffen. Sie solle kein "Monument für die Gefallenen" werden, "es wird eine nüchterne (...) Brücke sein, sicher und leicht zu warten, die 1000 Jahre hält und die ganze Stadt repräsentiert", versprach er bei der Vorstellung seiner Pläne. Bei dem Brückeneinsturz Mitte August waren 43 Menschen gestorben. Für jedes Opfer soll es eine Lampe an dem Viadukt geben. Piano stammt selbst aus Genua.

Kunstsammler Haubrok zieht sich zurück Er wird seine Ausstellung künftig auch außerhalb von Berlin zeigen Aus Enttäuschung über die Berliner Behörden zieht sich der Kunstsammler Axel Haubrok aus dem von ihm aufgebauten Kreativprojekt in der einstigen DDR-Fahrbereitschaft zurück. Er werde das fast 20 000 Quadratmeter große Gelände im Osten Berlins zwar behalten und weiterentwickeln, mit seiner Sammlung aber dort keine eigenen Ausstellungen mehr machen, sagte Haubrok. Der Bezirk Lichtenberg hatte dem früheren Unternehmensberater aus Düsseldorf im Frühjahr unter Androhung einer Strafe von bis zu 500 000 Euro untersagt, weiterhin Ausstellungen auf dem als Gewerbegebiet ausgewiesenen Gelände zu machen. Zahlreiche Gespräche seither hätten nicht zu einem akzeptablen Kompromiss geführt, sagte Haubrok. Deshalb werde er seine Sammlung von Konzeptkunst in Zukunft andernorts zeigen, auch außerhalb von Berlin. Auf dem Gelände haben sich rund 70 kleine Handwerks- und Kreativbetriebe angesiedelt, darunter auch zwei Dutzend Künstler mit ihren Ateliers. Die Künstler werde er weiter durch günstige Mieten und die Stärkung des kreativen Umfelds unterstützen, versichert Haubrok. Zu DDR-Zeiten wurden in der Fahrbereitschaft die Dienstlimousinen der SED-Größen gepflegt.

Moritz Wesseler wird neuer Direktor des Fridericianum Er folgt auf Susanne Pfeffer Der frühere Direktor des Kölnischen Kunstvereins, Moritz Wesseler, leitet künftig das Museum Fridericianum in Kassel. Der 37-Jährige tritt sein Amt im

November an. Wesseler ist Nachfolger von Susanne Pfeffer, die Anfang 2018 nach Frankfurt zum Museum für Moderne Kunst wechselte. Wesseler arbeitete bis Juni als Direktor des Kölnischen Kunstvereins. Er veranstaltete Ausstellungen mit zahlreichen internationalen Künstlern. Ein Schwerpunkt seiner Programmatik lag auf der Vermittlungsarbeit sowie auf der Öffnung des Kunstvereins in Richtung eines breiteren Publikums. Das Fridericianum ist seit 1988 ein Museum für Kunst der Gegenwart. Gezeigt werden Einzelausstellungen junger internationaler Künstler.