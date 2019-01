Kulturnachrichten

Freitag, 25. Januar 2019

Kunstprojekt DAU in Paris nicht eröffnet Fehlende Genehmigung verhindert Beginn Die heutige Weltpremiere des Kunstprojekts DAU in Paris ist ausgefallen. Ein Vertreter des beteiligten Théâtre de la Ville habe dem wartenden Publikum am Abend mitgeteilt, dass die Präfektur die notwendige Genehmigung bislang nicht erteilt hätte, berichtete DLF-Kritiker Eberhard Spreng von Paris aus. Ob DAU in den nächsten Tagen starten kann, ist noch offen. In Paris will der russische Regisseur Ilja Khrzhanovsky erstmals 13 Filme zeigen, die er von einigen Jahren in der Ukraine gedreht hat. Dafür hatte er das Labor des sowjetischen Physikers Lev Landau nachgebaut und Künstler und Wissenschaftler eingeladen, wie unter Stalin zu leben. Mit einmaligen Ergebnissen, meinen Kenner: DAU macht sichtbar, was Diktatur aus Menschen macht. Ursprünglich hatten die Veranstalter den Start von DAU in Berlin geplant. Gescheitert war dies an der fehlenden Genehmigung, ein Stück Mauer wieder aufzubauen.

Schulz bleibt Intendant im Musiktheater im Revier Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre Michael Schulz bleibt auch in den kommenden Jahren Generalintendant des Musiktheaters im Revier. Das teilte das Musiktheater in Gelsenkirchen mit. Der neue Vertrag gelte bis zum Jahr 2023. "Unter seiner Leitung hat nicht nur die gesellschaftspolitische Verankerung des Hauses in der Stadtgesellschaft, sondern auch die überregionale, künstlerische Bedeutung stetig zugenommen", hieß es in der Mitteilung. Schulz war zu Beginn der Spielzeit 2008/09 nach Gelsenkirchen gekommen. Seitdem hatte er bereits zweimal verlängert. Die Kultureinrichtung Musiktheater im Revier hat zwei Spielstätten und bietet jährlich rund 250 Veranstaltungen mit Oper-, Musical- und Ballettaufführungen sowie Sinfoniekonzerten.

Grütters beklagt schwindende Wertschätzung der Kunst Kunst belebe den demokratischen Diskurs Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht die Wertschätzung von Kunst schwinden. Die eindimensionale Sicht auf den Marktwert der Kunst sei mittlerweile sehr hoffähig geworden, sagte sie beim Auftaktforum einer Veranstaltungsreihe zur Perspektive für Kultur und Medien in Dresden. Grütters kritisierte die Degradierung von Kunst zum Spekulationsobjekt. Auch die Bereitschaft, die Autonomie der Kunst zu respektieren und das Ästhetische vom Politischen zu trennen, nehme ab. Der Staat finanziere die Kultur so auskömmlich, um sie unabhängig zu machen von Interessen, sagte Grütters. "Frei ist die Kunst dann, wenn sie weder dienen noch gefallen muss, wenn sie sich weder der Logik des Marktes beugen noch in den Dienst eines politischen Anliegens, einer Weltanschauung oder Ideologie stellen muss." Künstler belebten den demokratischen Diskurs, bewahrten die Gesellschaft vor gefährlicher Lethargie und die Demokratie vor totalitären Anwandlungen, wenn sie irritieren und provozieren, Widerspruch und Zweifel kultivieren dürften.

Neue Veröffentlichung von Furtwängler-Aufnahmen Berliner Philharmoniker stellen Einspielungen des früheren Chefdirigenten vor Erstmals sind die Rundfunkaufnahmen der Berliner Philharmoniker aus den Jahren 1939 bis 1945 mit ihrem langjährigen Chefdirigenten Wilhelm Furtwängler (1886-1954) in neuer Klangqualität zu hören. Die Bänder waren zum größten Teil nach dem Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion gelangt. Nun veröffentlichen die Philharmoniker sie auf 22 CDs, wie das Orchester mitteilte. Die Zeit gehöre zu den künstlerisch ergiebigsten Jahren mit Furtwängler, hieß es. 21 Konzerte mit Werken von Beethoven, Brahms, Bruckner und Schubert seien nun wieder zu hören. Die Bänder waren Anfang der 1990er Jahre nach Deutschland zurückgebracht worden und wurden für die Edition digital bearbeitet. Furtwängler hatte 1917 sein Debüt bei den Philharmonikern gegeben und wurde 1922 in Berlin Nachfolger von Arthur Nikisch. Nach 1945 erhielt Furtwängler wegen seiner zwiespältigen Haltung während der NS-Zeit zunächst Berufsverbot. Nachdem er in einem Entnazifizierungsverfahren freigesprochen wurde, erhielt er die Position des Chefdirigenten 1952 offiziell zurück.