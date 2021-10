Kulturnachrichten

Montag, 18. Oktober 2021

Kunsthistorikerin erhält Deutschen Lichtkunstpreis Die Kunsthistorikerin Ulrike Gehring erhält den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen Lichtkunstpreis 2022. Die Robert Simon Kunststiftung würdigt damit die herausragende wissenschaftliche Leistung der Professorin für Kunstgeschichte der Universität Trier. "Die Erforschung des Mediums Licht in Praxis und Theorie halten wir für außerordentlich wichtig", begründete Museumsgründer Robert Simon die Entscheidung der Jury. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre im Kunstmuseum Celle verliehen und ehrt Künstlerinnen und Künstler für herausragende Beiträge zur Lichtkunst. Bisherige Preisträger waren Otto Piene, Mischa Kuball, Brigitte Kowanz und Jan van Munster.

Bibliotheken weisen Kritik an E-Book-Verleih zurück Der Deutsche Bibliotheksverband hat die über Zeitungsanzeigen formulierte Kritik von Autorinnen und Autoren sowie Verlagen am E-Book-Verleih zurückgewiesen. Mit der Kampagne "Fair Lesen" werde unterstellt, dass öffentliche Bibliotheken damit den E-Buch-Markt zerstörten. Der Appell beruhe auf Falsch- und Fehlinformationen, hieß es von Seiten des Bibliotheksverbandes. "Für jedes E-Book, das eine Bibliothek verleihen möchte, muss sie eine Lizenz erwerben", schrieb der Verband. Bibliotheken zahlten zudem für die Lizenzen deutlich mehr und sie seien zeitlich befristet, auch um die Abnutzung von Büchern zu simulieren. "Bibliotheken, deren Kernaufgabe es ist, Lesefreude zu wecken und Lesekompetenz zu fördern, nutzen dafür zeitgemäße Wege, bei denen auch digitale Medien eingesetzt werden", schrieb der Verband. Autorinnen und Autoren wie Juli Zeh, Daniel Kehlmann, Sibylle Berg und Judith Hermann hatten gemeinsam mit Verlagen über die Anzeige auf ihre Rechte beim E-Book-Verleih hingewiesen.

Schriftsteller Anders Bodelsen gestorben Der dänische Roman- und Drehbuchautor Anders Bodelsen ist tot. Wie der Verlag Gyldendal mitteilte, ist der Schriftsteller am Sonntag im Alter von 84 Jahren gestorben. In Dänemark zählt der aus Kopenhagen stammende Bodelsen zu den größeren Literaten der jüngeren Geschichte, auch als Journalist war er jahrelang aktiv. Auf Deutsch sind unter anderem seine Romane "Brunos tiefgekühlte Tage" und "Goldregen" erschienen. Einige seiner Werke wurden außerdem verfilmt. In seinem Heimatland ist er für seine Bücher mehrmals ausgezeichnet worden, darunter 1968 mit dem Dänischen Kritikerpreis.

Bibliothek digitalisierte "Album Amicorum" Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel hat eines ihrer wertvollsten Bücher komplett digitalisiert. Das reich illustrierte "Große Stammbuch" des Augsburger Kaufmanns, Kunsthändlers und politischen Korrespondenten Philipp Hainhofer (1578-1647) sei damit nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Öffentlichkeit frei zugänglich, teilte die Bibliothek mit. Erst im vergangenen Jahr hatte die Bibliothek das "Album Amicorum" für rund 2,8 Millionen Euro erworben. Zwischen 1596 und 1633 haben sich Kaiser, Könige und Fürstinnen, Diplomaten, Gelehrte und Militärs handschriftlich verewigt. Darunter sind Porträts, heraldische, botanische und allegorische Darstellungen. Die neu entstandene, hochauflösende digitale Darstellung ermöglichten nun ein "Reinzoomen" bis zu einzelnen Pinselstrichen, hieß es.

Universität belebt interreligiösen Dialog Der bundesweit einmalige Master-Studiengang "Theologien interreligiös - Interfaith Studies" ist in Tübingen an den Start gegangen. Damit soll auch das Gespräch zwischen den sogenannten abrahamitischen Religionen beflügelt werden. Die Positionen von evangelischer, katholischer, islamischer und jüdischer Theologie werden von Vertretern der jeweiligen Glaubensrichtung präsentiert. Im Gegensatz zu allgemeiner Religionswissenschaft, die gleichsam von außen auf die Religionen schaut, kommen die Lehrenden hier von "innen" und aus einer eigenen Glaubenspraxis. Für eine multireligiöse Gesellschaft könnte das zukunftsweisend sein. Zielgruppe des Studiengangs sind Menschen, die später in Politik oder Bildung das interreligiöse Gespräch voranbringen wollen. Die Organisatoren denken dabei etwa an Integrationsbeauftragte in den Kommunen oder Verantwortliche an Akademien, in der Erwachsenenbildung oder an den Volkshochschulen.

Taucher entdeckt 900 Jahre altes Kreuzritterschwert Ein israelischer Hobbytaucher hat im Mittelmeer ein 900 Jahre altes Kreuzritterschwert entdeckt. Das Schwert mit seiner ein Meter langen Klinge und einem 30 Zentimeter langen Griff habe auf dem Meeresgrund vor der Küste südlich von Haifa gelegen, teilte die Israelische Altertumsbehörde mit. Es sei in perfektem Zustand erhalten und offenbar aus Eisen. Der Küstenabschnitt mit seinen natürlichen Buchten diente laut der Mitteilung antiken Schiffen als Zufluchtsort bei Stürmen. An größeren Buchten entstanden demnach historische Küstenstädte. Diese wiederum hätten Händler mit ihren Schiffen angezogen, die reiche archäologische Funde hinterließen.

Spannung vor dem Deutschen Buchpreis Bei einer Festveranstaltung im Frankfurter Rathaus wird am Abend bekanntgegeben, wer den diesjährigen Deutschen Buchpreis erhält. Im September hatte die Preisjury sechs Romane für das Finale ausgewählt. Welches Werk das Rennen macht, wird erst bei der Preisverleihung bekanntgegeben. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ehrt jährlich die beste deutschsprachige Roman-Neuerscheinung.

Beck Verlag beklagt Papiermangel Der C.H. Beck-Verlag fürchtet höhere Bücherpreise wegen des Papier-Mangels.

Dieser sei ein großes Problem, sagte der Verlagschef Jonathan Beck dem "Handelsblatt". Bei vielen Büchern wisse man jetzt schon, dass vor Weihnachten kein Nachdruck mehr möglich sei. Es werde immer schwieriger, ein umfangreiches Hardcover für unter 30 Euro zu kalkulieren. Auch andere Verlage, die Bücher oder Zeitungen herausgeben, beklagen seit einiger Zeit Papierknappheit und sprechen von einem großen Preisdruck deswegen.

Prozessauftakt zum Attentat auf Peter de Vries In Amsterdam beginnt heute der Prozess zum Attentat auf den niederländischen Kriminalreporter Peter de Vries. Der 64-Jährige war im Juli auf offener Straße angeschossen worden und erlag nach wenigen Tagen seinen Verletzungen. Die Tat hatte die Niederlande erschüttert und auch international für Schlagzeilen gesorgt, weil dahinter ein Drogenkartell stehen soll. Angeklagt sind zwei Männer, die sich bisher nicht geäußert haben, aber auf Videoaufnahmen zu sehen sein sollen. De Vries hatte in zahlreichen bislang ungelösten Fällen recherchiert und sich zudem dafür eingesetzt, unschuldig Verurteilte zu rehabilitieren.

Facebook will 10.000 Mitarbeiter in der EU einstellen Facebook will in den kommenden fünf Jahren 10.000 neue Arbeitsplätze in der Europäischen Union schaffen. Ziel sei es, den Aufbau einer Online-Welt - des sogenannten "Metaversum" - voranzutreiben, in der die Nutzer in virtuellen Räumen existieren und kommunizieren, wie der US-Internetkonzern mitteilte: "Diese Investition ist ein Vertrauensbeweis in die Stärke der europäischen Tech-Industrie und das Potenzial der europäischen Tech-Talente". Europa sei enorm wichtig für Facebook. Das Unternehmen hat bereits mit Tests einer neuen Virtual-Reality-App für die Fernarbeit begonnen. Dabei sollen Benutzerinnen und Benutzer über ein spezielles Headset als Avatar-Versionen ihrer selbst an Meetings teilnehmen können.

Prinz William übergibt Earthshot-Preis für Klimaschutz Der britische Prinz William hat zum ersten Mal eine Auszeichnung für Umweltschutz-Projekte verliehen. Der Earthshot-Preis wird in fünf Kategorien vergeben und ist mit umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro dotiert. Zu den Gewinnern gehört unter anderem das mittelamerikanische Land Costa Rica mit seinem Aufforstungsprogramm und eine Korallenfarm, die auf den Bahamas Arten züchtet, die gegenüber der Erderwärmung unempfindlich sind. Prinz William mahnte bei der Gala in London mehr Engagement in den nächsten zehn Jahren an. Die Handlungen in diesem Zeitraum bestimmten das Schicksal unseres Planeten.

Video-Auswertungen nach Antisemitismus-Vorwürfen Nach Antisemitismus-Vorwürfen des Sängers Gil Ofarim gegen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels werden derzeit Videoaufnahmen von dem Vorfall ausgewertet. Es seien mehrere Videos von den Überwachungskameras sichergestellt worden, sagte ein Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Auswertung sei noch nicht abgeschlossen, daher könne man zum Inhalt keine Angaben machen. Zuvor hatten "Bild" und die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, dass die Überwachungsvideos möglicherweise Fragen zum geschilderten Hergang aufwerfen und sich auch auf Ermittlerkreise berufen. Demnach soll die Kette mit dem Davidstern auf den Videos nicht deutlich sichtbar gewesen sein. Ofarim hatte erklärt, wegen dieser Kette antisemitisch beleidigt und zum Verlassen des Hotels aufgefordert worden zu sein.

Streik von Hollywood-Beschäftigten abgewendet Ein Streik der Beschäftigten in Hollywood ist im letzten Moment abgewendet worden. Die US-Gewerkschaft, die zehntausende Filmschaffende vertritt, verkündete auf ihrer Webseite eine Einigung mit den Produktionsfirmen. Sie ist auf drei Jahre angelegt. Die Vereinbarung muss noch von den Gewerkschaftsmitgliedern bestätigt werden. Zuvor hatte die Gewerkschaft, die unter anderem Kameraleute sowie Kostüm-, Masken- und Bühnenbildner vertritt, angekündigt, am Sonntag um Mitternacht die Arbeit einzustellen. Es wäre die erste landesweite Arbeitsniederlegung der Gewerkschaft seit 1945 gewesen.