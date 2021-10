Kulturnachrichten

Dienstag, 26. Oktober 2021

Kunsthistoriker Klaus Gallwitz ist tot Der Kunsthistoriker und langjährige Direktor des Städel Museums, Klaus Gallwitz ist tot. Er starb bereits am vergangenen Donnerstag mit 91 Jahren in Karlsruhe, wie seine Ehefrau heute mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Gallwitz galt als Förderer einst junger Künstler wie Gerhard Richter, Markus Lüpertz oder Anselm Kiefer, die heute zu den großen Stars der Kunstszene zählen. Ab 1974 war er für zwei Jahrzehnte Direktor des Städel Museums in Frankfurt am Main. «In den 20 Jahren seiner Amtszeit hat er in mehrfacher Hinsicht sein Gespür für zeitgenössische Kunst bewiesen und damit Ausstellungsgeschichte geschrieben», sagte Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig. Bevor Gallwitz ans Städel Museum ging, organisierte er als Geschäftsführer des Badischen Kunstvereins Ausstellungen über Max Beckmann, Lovis Corinth und Oskar Kokoschka. Mit dem «Garten der Lüste» von Horst Antes zur Bundesgartenschau 1967 machte er bundesweit Furore. Im gleichen Jahr übernahm er die Leitung der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. 2003 wurde Gallwitz zum Gründungsdirektor des Museums Frieder Burda berufen.

Nicaraguas Regimegegner Ramírez ausgezeichnet Der in seinem Heimatland Nicaragua verfolgte Schriftsteller, Menschenrechtler und frühere Vizepräsident Sergio Ramírez hat in Spanien eine hohe Auszeichnung erhalten. Der 79-Jährige nahm in Madrid die Goldene Medaille der Gesellschaft der Schönen Künste entgegen. Ramírez hatte erst am Freitag mitgeteilt, er werde künftig in Spanien im Exil leben und vorerst nicht nach Nicaragua zurückkehren. Die Gesellschaft der Schönen Künste begründete die Auszeichnung mit Ramírez' Engagement und seinem Mut - «sowohl in seiner Literatur als auch in seinem Kampf für die Freiheit des Denkens und der Meinungsäußerung». Vor etwa eineinhalb Monaten hatte die Staatsanwaltschaft in Managua einen Haftbefehl gegen Ramírez beantragt. Ihm wird Anstiftung zu Hass und Gewalt vorgeworfen. Schon seit Monaten geht die Justiz in Nicaragua gegen die Opposition und andere Regierungskritiker vor.

Blume: Jiddisch als Minderheitensprache anerkennen Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, hat den Bundestag aufgerufen, jiddisch als eine in Deutschland gesprochene Minderheitensprache anzuerkennen. Das wäre ein echtes Signal der Anerkennung in dem Jahr, in dem 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert wird, sagte Blume bei der Eröffnung der Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart. In Deutschland sind beispielsweise das Friesische und das Sorbische, aber auch Romani als Minderheitensprache anerkannt. Jiddisch heißt eine knapp 1.000 Jahre alte germanische Sprache mit hebräischen, slawischen und romanischen Anteilen; sie wird in vielen Ländern noch heute von einigen Juden gesprochen.