Kulturnachrichten

Donnerstag, 26. März 2020

Kunsthistoriker Beil leitet Völklinger Hütte Der Kunsthistoriker Ralf Beil (55) wird vom 1. Mai an neuer Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Das habe der Aufsichtsrat der Stätte entschieden, teilte das saarländische Kulturministerium in Saarbrücken mit. Beil sei "ein mutiger Macher", der zur Vermittlung der Industriekultur im Saarland neue Ansätze, auch grenzüberschreitend, entwickeln solle. Beil folgt Meinrad Maria Grewenig nach, der bis Ende Juni 2019 rund 20 Jahre lang den Kurs des Weltkulturerbes Völklinger Hütte gesteuert hatte. Beil leitete knapp vier Jahre lang das Kunstmuseum Wolfsburg, das er im Streit verließ. Danach war er künstlerischer Berater zu Hannover als Kulturhauptstadt Europas 2025.

Tony-Theaterpreise wegen Corona verschoben Wegen der Corona-Pandemie werden auch die amerikanischen Tony-Theaterpreise verschoben. Die eigentlich für den 7. Juni geplante Verleihung in der New Yorker Radio City Music Hall werde auf unbestimmte Zeit verschoben, teilten die Veranstalter mit. "Die Gesundheit und Sicherheit der Broadway-Gemeinschaft, der Künstler und Fans ist für uns von größter Bedeutung", heißt es in einer Mitteilung. Die Tonys zählen zu den wichtigsten Theaterpreisen der Welt.

Goethe-Institute stellen Kurse online Angesichts der vorübergehenden Schließung zahlreicher Goethe-Institute in vielen Ländern stellt die Kultureinrichtung Kursangebote online. Darunter finden sich digitale Sprach- und Bildungsprogramme, die es auch von zuhause aus ermöglichen, Deutsch zu lernen oder sich fortzubilden, teilte das Goethe-Institut in Berlin mit. Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche, Deutschlerner sowie Lehrkräfte für Deutsch. Das Goethe-Institut ist für die kulturelle Repräsentanz Deutschlands im Ausland zuständig. Von den weltweit 157 Einrichtungen in 98 Ländern waren zuletzt rund 90 für das Publikum geschlossen.

Umfrage: Künstler rechnen mit massiven Verlusten Künstler und Künstlerinnen rechnen während der Coronakrise mit massiven Einschnitten bei ihren Einkommen. Einer Umfrage zufolge gehen 58 Prozent der Berliner Kunstschaffenden davon aus, mehr als 75 Prozent ihres monatlichen Einkommens zu verlieren. An der Online-Befragung nahmen 1623 der nach Schätzungen 8000 bis 10.000 Künstlerinnen und Künstler in der Hauptstadt teil. In der Folge der Einbußen sorgen sich die Betroffenen um ihr Auskommen. Mehr als drei Viertel fürchten, die nächste Miete oder grundlegende Lebenshaltungskosten nicht mehr bezahlen zu können. Mehr als 90 Prozent der Künstlerinnen und Künstler bekommen danach bei anhaltenden Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus in den nächsten Monaten akute finanzielle Probleme.