Sonntag, 10. Oktober 2021

Kunsthaus Zürich eröffnet Erweiterungsbau Das Kunsthaus in Zürich wird mit der Eröffnung seines Erweiterungsbaus zum größten Kunstmuseum der Schweiz. In dem Neubau von Architekt David Chipperfield, der die Ausstellungsfläche um 5.000 Quadratmeter erweitert und mehr als verdoppelt, soll Kunst ab den 1960er Jahren im Mittelpunkt stehen. Das Museum wird auch Heimat der privaten Bührle-Sammlung mit insgesamt 170 Werken sein, darunter die französische Malerei, die bislang in einem eigenen Haus zu sehen war. Der in Pforzheim geborene und später in der Schweiz eingebürgerte Emil Bührle (1890-1956) ist umstritten, weil er die Notlage verfolgter und flüchtender Jüdinnen und Juden für den Ausbau seiner Sammlung ausnutzte. Er nahm unter anderem an einer Auktion von Werken teil, die die Nazis als "entartet" beschlagnahmt hatten, wie die Stiftung schreibt. Er kaufte auch Raubkunst.

"Olga" gewinnt Sichtwechsel-Filmpreis Der Film "Olga" von Regisseur Elie Grappe hat den Sichtwechsel-Filmpreis des Hamburger Filmfestes gewonnen. Das teilten die Veranstalter am Samstagabend in Hamburg mit. In dem Film geht es um eine junge Turnerin, die in der Schweiz lebt und trainiert, als 2013 in ihrer alten Heimat Ukraine die Euromaidan-Proteste beginnen. Dabei wird auch die Zerrissenheit der jungen Frau zwischen ihrem freien und erfolgreichen Leben und dem Schmerz ihrer Familie und Freunde in den Fokus gestellt. Der Film thematisiere diesen Konflikt auf wunderbare Weise, lautete das Urteil der Jury dazu. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Weitere Preise gingen an die Filme "La Civil" von Teodora Ana Mihai (Der politische Film/5000 Euro), den Filmfest-Abschlussfilm "Wo in Paris die Sonne aufgeht" von Jacques Audiard (Art Cinema Award/5000 Euro) und "Vortex" von Gaspar Noé (Preis der Filmkritik/undotiert). Das Publikum wählte "Little Palestine, Diary of a Siege" von Abdallah Al-Khatib zum Sieger des mit 5000 Euro dotierten Publikumspreises. Die Regisseurin Blerta Basholli ergatterte für ihren Film "Hive" den mit 5000 Euro dotierten NDR-Nachwuchspreis.

Von KI vollendete Sinfonie von Beethoven uraufgeführt Fast 195 Jahre nach dem Tod von Ludwig van Beethoven ist eine Version seiner nicht mehr vollendeten 10. Sinfonie uraufgeführt worden - komponiert von Künstlicher Intelligenz. Das Beethoven Orchester spielte das Stück am Samstagabend unter der Leitung ihres Chefdirigenten Dirk Kaftan in Bonn.

Beethoven hatte die 10. Sinfonie vor seinem Tod nicht mehr vollenden können und nur einige Skizzen und Notizen hinterlassen. Auf deren Grundlage versuchte ein Experten-Team, zu dem Musikwissenschaftler und Programmierer gehörten, eine Künstliche Intelligenz zu entwickeln, um die Leerstellen zu füllen. Am Ende machte die KI Vorschläge, wie bestimmte Stellen weitergeführt werden könnten. Die Experten schauten sich die Varianten an, wählten aus und spielten die Entscheidung zurück ins System. Die Beteiligten betonten, dass es sich um ein Experiment handle und es nicht darum gehe, Beethovens Einzigartigkeit anzuzweifeln. Man wolle vielmehr aufzeigen, wie kreative Zusammenarbeit von menschlicher und Künstlicher Intelligenz funktionieren könne.