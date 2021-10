Kulturnachrichten

Samstag, 9. Oktober 2021

Kunsthaus Zürich eröffnet Erweiterungsbau Das Kunsthaus in Zürich wird mit der Eröffnung seines Erweiterungsbaus zum größten Kunstmuseum der Schweiz. In dem Neubau von Architekt David Chipperfield, der die Ausstellungsfläche um 5.000 Quadratmeter erweitert und mehr als verdoppelt, soll Kunst ab den 1960er Jahren im Mittelpunkt stehen. Das Museum wird auch Heimat der privaten Bührle-Sammlung mit insgesamt 170 Werken sein, darunter die französische Malerei, die bislang in einem eigenen Haus zu sehen war. Der in Pforzheim geborene und später in der Schweiz eingebürgerte Emil Bührle (1890-1956) ist umstritten, weil er die Notlage verfolgter und flüchtender Jüdinnen und Juden für den Ausbau seiner Sammlung ausnutzte. Er nahm unter anderem an einer Auktion von Werken teil, die die Nazis als "entartet" beschlagnahmt hatten, wie die Stiftung schreibt. Er kaufte auch Raubkunst.

Hongkonger Uni will Tiananmen-Skulptur entfernen Die Universität von Hongkong will eine Skulptur zur Erinnerung an die Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China von ihrem Campus entfernen lassen. Die Anweisung stieß auf scharfe Kritik der demokratischen Oppositionsbewegung und des dänischen Künstlers Jens Galschiøt, der das acht Meter hohe Kunstwerk "Säule der Schande" geschaffen hatte. Die Skulptur steht seit 1997 auf dem Universitätsgelände und gehört der Hongkonger Allianz zur Unterstützung patriotischer demokratischer Bewegungen in China. Die Vereinigung muss sich gerade auflösen, weil China mit seinem neuen Staatssicherheitsgesetz die politischen Freiheiten in seiner Sonderverwaltungsregion massiv einschränkt. "Ich bin wirklich schockiert", sagte Galschiøt. In einem Brief an den Hongkonger Stadtrat und die Universitätsführung kritisierte er, aus den Medien von den Plänen erfahren zu haben. Er sei überrascht, selbst keine offizielle Aufforderung zum Umzug der Skulptur erhalten zu haben.

Papst fordert Beteiligung aller Gläubigen an Weltsynode Papst Franziskus hat zum Auftakt der Weltsynode der katholischen Kirche die Beteiligung aller Gläubigen gefordert. "Wenn eine wirkliche Teilhabe des gesamten Volkes Gottes fehlt, bleiben die Reden über Gemeinschaft fromme Absichten", sagte er im Vatikan zum Auftakt der über zwei Jahre angelegten Synode. Die Kirche habe in dieser Hinsicht Fortschritte gemacht, aber viele in Gemeinden und Diözesen aktive Menschen würden weiterhin ausgegrenzt. Abweichend vom Redetext warnte der Papst, mitunter handelten Priester wie Chefs, die sich von Laien getrennt fühlten. Daher müssten hierarchische Vorstellungen einer von oben nach unten funktionierenden Kirche, verändert werden.

Kaiserring Goslar für Konzeptkünstler Haacke und Piper Zwei Konzeptkünstlern wird am Samstag der Kaiserring der Stadt Goslar verliehen. Der Deutsche Hans Haacke und die in Berlin lebende US-Amerikanerin Adrian Piper sind allerdings beim Festakt, der im Internet live übertragen wird, nicht dabei. Haacke lebt in New York, Piper gilt als publikumsscheu. Beide haben den Kaiserring bereits überreicht bekommen. Die undotierte Auszeichnung zählt zu den bedeutendsten Preisen für moderne Kunst in Deutschland. Haacke war die Würdigung im vergangenen Jahr zugesprochen worden, Piper erhält den Kaiserring für das Jahr 2021.