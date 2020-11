Kunstfahnder hält Dresdner Juwelen für verloren

Mittwoch, 18. November 2020

Die Niederlande lockern die Corona-Maßnahmen im Kulturbereich. Ab Donnerstag dürfen Theater, Museen, Kinos und Bibliotheken wieder öffnen. Das teilte Ministerpräsident Rutte in Den Haag mit. Kneipen, Cafés und Restaurants bleiben jedoch geschlossen. Künftig darf man in dem 17-Millionen-Einwohner-Land auch wieder drei Gäste zu Hause empfangen - bisher waren es zwei. Die Niederlande hatten Mitte Oktober einen Teil-Lockdown verhängt. Die Regeln wurden dann vor zwei Wochen verschärft. Trotz der aktuellen Erleichterungen geht die Regierung davon aus, dass der Teil-Lockdown erst in der zweiten Januar-Hälfte aufgehoben werden kann. Bis dahin wird auch von Auslandsreisen dringend abgeraten.

Die kanadische Pianistin Angela Hewitt hat die Bach-Medaille der Stadt Leipzig erhalten. Sie ist die erste Frau, die mit der renommierten Auszeichnung geehrt wird, wie das Bach-Archiv Leipzig am Dienstag mitteilte. Die Verleihung erfolgte im Anschluss an ein gestreamtes Festkonzert des Bach-Festes Leipzig mit Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen in der Thomaskirche. In nahezu allen großen Konzertsälen der Welt habe Hewitt mit zyklischen Aufführungen von Werken Johann Sebastian Bachs maßgeblich dazu beigetragen, die Tastenmusik des Leipziger Thomaskantors weiterhin im Kernrepertoire von Pianisten zu verankern, hieß es in der Begründung der Jury. Auf ihrem Konzertflügel habe sie Maßstäbe in der Bach-Interpretation gesetzt. Die Medaille wird seit 2003 jährlich von der Stadt Leipzig in Anerkennung besonderer Verdienste um das Werk Johann Sebastian Bachs verliehen.