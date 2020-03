Kunst-Werke Berlin stocken auf

Dienstag, 24. März 2020

Die Kunst-Werke Berlin stocken ihr Personal am Institute for Contemporary Art in der Auguststraße weiter auf. Mit der Erweiterung des kuratorischen Teams will sich das KW nach eigenen Angaben noch stärker mit lokalen, nationalen und internationalen Diskursen auseinandersetzen. Seit ihrer Gründung zu Beginn der 90er-Jahre widmen sich die KW durch Produktion, Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer Kunst zentralen Fragen unserer Gegenwart. Neu im Team sind nun die Assistenzkuratoren Kathrin Bentele und Léon Kruijswijk sowie Clémentine Deliss als assoziierte Kuratorin und Nadim Samman als Kurator für den digitalen Raum.

Die New Yorker Philharmoniker haben ihre Konzertsaison wegen der Coronavirus-Pandemie beendet. Eine Europatournee mit zehn Auftritten in sechs Städten wurde gestern ebenfalls abgesagt. Wie die Leitung des Symphonieorchesters mitteilte, werden die finanziellen Verluste durch die Pandemie auf zehn Millionen Dollar geschätzt. Die Gehälter für die 106 Musiker werden im April gekürzt, hieß es weiter. Mögliche Beurlaubungen und Entlassungen bei den 113 Mitarbeitern der Verwaltung würden geprüft. Die Präsidentin und Vorstandsvorsitzende des Orchesters, Deborah Borda, bat Ticketinhaber in New York, den Kaufpreis zu spenden, anstatt ihn sich erstatten zu lassen. "Der Wert Ihrer Eintrittskarte wäre für uns in dieser Zeit eine unglaubliche Hilfe", schrieb sie in einem Brief an die Kunden, der auf der Webseite der New York Philharmonic veröffentlich wurde.