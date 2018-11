Kulturnachrichten

Freitag, 2. November 2018

Kunst für Flüchtlinge Millionärs-Witwe versteigert Sammlung Die Witwe eines US-Investmentbankers versteigert die gemeinsame Kunstsammlung des Paares zu Gunsten der Flüchtlingshilfe. Die Sammlung von Kevin und Barrie Landry werde Schätzungen zufolge etwa 1,7 Millionen Euro einbringen, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Der Erlös solle mehreren Organisationen zur Verfügung gestellt werden, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Die Sammlung besteht aus 13 Gemälden, alles Arbeiten der so genannten Hudson River School, einer Gruppe amerikanischer Landschaftsmaler aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Auktion ist für den 20. November in New York geplant.

Dirk Pilz ist tot Kulturjournalist war Mitbegründer von "nachtktitik.de" Dirk Pilz, Kulturjournalist und Mitbegründer von "nachtkritik.de", ist tot. Er starb mit 46 Jahren an einer Krebserkrankung, wie die "Berliner Zeitung" mitteilte, für die er als Kritiker tätig war. Pilz war von 2003 bis 2007 Redakteur beim Fachblatt "Theater der Zeit". 2007 war er Mitbegründer des Onlineportals für Theaterkritik und Theaterberichterstattung "nachtkritik.de", für das er die Kolumne "Experte des Monats" schrieb. Als Theater-, Literatur- und Sachbuchkritiker war er auch für die "Berliner Zeitung", die "Frankfurter Rundschau" und die "Neue Zürcher Zeitung" aktiv.

Von Trotta äußert sich zu #MeeToo Filmemacherin kritisiert "Denunziationen" Die Regisseurin Margarethe von Trotta hat sich zum ersten Mal zur MeToo-Debatte geäußert. Sie finde es "grundsätzlich okay", wenn Frauen das Problem sexueller Belästigung weiter in die Öffentlichkeit brächten, sagte sie der "Welt". Es sei gut, wenn Männer jetzt sensibilisierter würden. Sie habe aber ein Problem mit den "Denunziationen". Sie finde es schwierig, jemanden nach 20 Jahren öffentlich anzuklagen, nur weil es im Rahmen dieser Debatte jetzt möglich sei, sagte von Trotta mit Blick auf den Regisseur Dieter Wedel. Ihm hatten mehrere Schauspielerinnen sexuelle Belästigung vorgeworfen. "Viele hätten sofort reagieren müssen, nicht erst 20 Jahre später", so von Trotta. Sei sei in so einem Fall immer für Eigenverteidigung gewesen, auch mit der Folge, dass sie in ihrer aktiven Zeit als Schauspielerin eine Rolle dann nicht bekommen habe.

Osterinsel will archäologische Funde von Norwegen zurückfordern Forscher Thor Heyerdahl sammelte Stücke bei seiner Entdeckungsreise Chile fordert Norwegen auf, archäologische Funde von der Osterinsel zurückzugeben. In den 50er Jahren hatte der Entdecker und Forscher Thor Heyerdahl die Exponate mit in seine Heimat genommen, wo sie seitdem im Kon-Tiki-Museum in Oslo ausgestellt werden. Das Museum zeigte sich nach Angaben Chiles bereit, über eine Rückgabe zu diskutieren. Die Sammlung umfasst archäologische und ethnografische Stücke, Skulpturen, genetisches Material sowie eine große Anzahl Fotos aus den 1950er Jahren. Chile verhandelt derzeit auch mit dem British Museum in London über die Rückgabe einer der weltbekannten geheimnisvollen Moai-Steinstatuen der Insel.

MCH steigt bei Art Düsseldorf aus Art-Basel-Veranstalter muss sparen Die Kunstmesse Art Düsseldorf verliert einen wichtigen Partner: wie die Schweizer Messegesellschaft MCH mitteilte, wird sie ihre Beteiligung verkaufen. Zu welchem Zeitpunkt ist noch unklar. Als Begründung nannte MCH Sparzwänge. Die Gruppe veranstaltet unter anderem die weltweit wichtigste Kunstmesse Art Basel. Die 2017 gestartete Art Düsseldorf gilt als Konkurrenz der größeren Art Cologne.

Familie von Sänger Chris Cornell verklagt Arzt Mediziner soll fahrlässig starke Medikamente verschrieben haben Die Witwe des verstorbenen Rocksängers Chris Cornell hat einen Arzt wegen des Todes des Musikers verklagt. Der Mediziner habe dem früheren Soundgarden-Frontmann wiederholt gefährliche und zu viele Medikamente verschrieben, die Cornells Wahrnehmung gestört und letztlich zu seinem Tod geführt hätten. So heißt es in einer in Los Angeles eingereichten Klageschrift von Vicky Cornell und ihren Kindern. Die Gerichtsmedizin hatte den Tod des Sängers vor eineinhalb Jahren als Suizid eingestuft. In der Klage heißt es dagegen, die Mittel hätten ein launisches, impulsives Verhalten bei Cornell ausgelöst, das letztlich zum Tod geführt habe. Cornell wurde 52 Jahre alt.

Luis Goytisolo mit Carlos-Fuentes-Preis ausgezeichnet 83-jähriger Spanier betont die Bedeutung des Romans Der Schriftsteller Luis Goytisolo hat den mexikanischen Carlos-Fuentes-Preis für spanisch-sprachige Literatur erhalten. In seiner Dankesrede in Mexiko-Stadt erinnerte der 83-jährige Spanier daran, dass der Roman als Genre uns dabei helfe, die Welt und uns selbst besser zu verstehen. Von Goytisolos Werken wurde unter anderem sein Roman "Vom Schein des Feuers" auch ins Deutsche übersetzt. Die Auszeichnung wurde durch den mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto überreicht. Mit 250.000 Dollar gehört der Carlos-Fuentes-Preis zu den am höchsten dotierten Literaturpreisen im spanisch-sprachigen Raum. Zu den früheren Preisträgern gehören der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa, der nicaraguanische Schriftsteller Sergio Ramírez und der mexikanische Dichter Eduardo Lizalde.

US-Universität bewahrt das Erbe von Tupac Shakur Hochschule zeigt Gegenstände aus dem Besitz des Rappers Die Temple University in Philadelphia kann sich über Gegenstände aus dem Besitz von Tupac Shakur freuen. Darunter seien ein Goldmedaillon sowie handgeschriebene Songtexte von "It Ain't Easy" und "I Ain't Mad At Cha". Weitere Objekte seien Tracklisten für Alben, an denen der Musiker vor seiner Ermordung 1996 arbeitete, sowie ein Diamanten-Ohrring, den er auf dem Albumcover "All Eyez On Me" trug. Die Gegenstände würden in der afro-amerikanischen Sammlung Charles L. Blockson gezeigt, teilte die Hochschule mit. Diese präsentiert unter dem Titel "Die globale schwarze Erfahrung" rund 500.000 Ausstellungsstücke. Die Kuratorin, Diane Turner, kündigte an, mit den Besitztümern Tupacs werde ein größerer Schwerpunkt auf Hip-Hop-Kultur gelegt. "Das ist nur der Anfang einer langen Reise, um Hip-Hop-Kultur zu sammeln und zu bewahren."

Google-Mitarbeiter protestieren für Gleichberechtigung Konzern steht unter anderem wegen Sexismus in der Kritik Tausende Google-Mitarbeiter haben weltweit gegen Sexismus, Rassismus und unkontrollierte Macht von Managern in ihrem Konzern protestiert. In Asien, Europa und den USA legten Mitarbeiter jeweils am späten Vormittag die Arbeit nieder und verließen vorübergehend ihre Büros. Auch in den USA riefen die Organisatoren des Protests zu solchen Aktionen und Kundgebungen auf. Sie fordern unter anderem, dass der Google-Mutterkonzern Alphabet einen Arbeitnehmer-Vertreter in seinen Verwaltungsrat aufnimmt und gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Die Protest-Aktionen folgen monatelangen Diskussionen über Gleichberechtigung, Sexismus und mangelnder Diversität in dem Technologiekonzern. In den vergangenen zwei Jahren hat der Konzern 48 Mitarbeiter, davon 13 Manager, wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vor die Tür gesetzt. Mitarbeiter hätten interne Meldesysteme genutzt, um unangemessenes Verhalten anonym anzuzeigen.

Novemberrevolution 1918 "live" auf Twitter Historiker erzählen Ereignis in jeweils 280 Zeichen nach 100 Jahre nach Beginn der Novemberrevolution 1918 wollen Studenten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg das Ereignis auf Twitter nacherzählen. Vom 7. November bis 26. März soll in bis zu 280 Zeichen langen Nachrichten täglich über das politische und alltägliche Leben in der Saalestadt berichtet werden, wie die Universität mitteilte. Halle habe für die Novemberrevolution eine große Bedeutung gehabt, sagte der Historiker Patrick Wagner, der das Projekt gemeinsam mit der Uni Halle und dem Zentrum für Multimediales Lehren und Lernen organisiert.

"Die Zertrennlichen" und "Der (vorletzte) Panda" geehrt Würdigung für Autoren des Kinder - und Jugendtheaters Autoren aus Frankreich und Kroatien und ihre Übersetzer sind in Frankfurt mit dem Deutschen Kinder- und Jugendtheaterpreis ausgezeichnet worden. Die Preise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert und werden alle zwei Jahre vom Bundesfamilienministerium vergeben. Den Deutschen Kindertheaterpreis erhielt der Franzose Fabrice Melquiot für sein Stück "Die Zertrennlichen" in der Übersetzung von Leyla-Claire Rabih und Frank Weigand - laut Jury "eine große Tragödie um Liebe, Macht und Herrschaftsansprüche für Kinder". Der Deutsche Jugendtheaterpreis geht an den Kroaten Dino Pesut für "Der (vorletzte) Panda oder Die Statik" in der Übersetzung von Alida Bremer unter Mitarbeit von Sonja Anders und Friederike Heller. Für die Jury ist das Stück "eines der politischsten des aktuellen Jugendtheaters" mit "messerscharfen Sätzen". Zwei Sonderpreise für Studierende gingen an Fabienne Dür für "Zu wenig Wut oder So etwas passiert doch hier nicht" und Vera Schindler für "Allahu Akbar".