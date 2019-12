Kulturnachrichten

Mittwoch, 4. Dezember 2019

Kundera erhält tschechische Staatsbürgerschaft zurück Der in Paris lebende Schriftsteller Milan Kundera hat 40 Jahre nach seiner Ausbürgerung durch die CSSR die tschechische Staatsbürgerschaft zurück erlangt. Das teilte Petr Drulak, der Botschafter des Landes in Frankreich, mit. Kunderas "Gefühl der tschechischen Identität" sei sehr stark, so der Diplomat. Seit 1981 hat der in Brünn geborene Autor die französische Staatsbürgerschaft. Kundera, Autor von Bestsellern wie "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins", war im April 90 Jahre alt geworden.

Turner-Preis geht an alle vier nominierten Künstler Der renommierte Turner-Preis für Moderne Kunst geht in diesem Jahr erstmals an alle vier nominierten Künstler. Ausgezeichnet wurden Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Oscar Murillo und Tai Shani. Die vier Künstler hatten die Jury in einem Brief darum gebeten, den Preis zu teilen, als "Statement der Gemeinsamkeit, Vielfalt und Solidarität in einer Zeit der politischen Krise". Die Nominierten hätten der Jury mit ihrer Bitte eine Menge zu denken gegeben, sagte der Vorsitzende der Jury und Direktor der Tate Britain, Alex Farquharson, bei der Verleihung im englischen Margate. Aber es sei "sehr im Geiste des Werkes dieser Künstler, Konventionen herauszufordern, polarisierten Weltsichten zu widerstehen und andere Stimmen zu vertreten".

Spatenstich für das Museum der Moderne Mit dem ersten symbolischen Spatenstich hat offiziell der Bau des Museums der Moderne in Berlin begonnen. Im Herzen der Hauptstadt entstehe somit ein Ort, der das 20. Jahrhundert im Spiegel der Kunst sichtbar machen solle, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) bei der Feier in der Nähe des Potsdamer Platzes. In dem Museum, das nach einem Entwurf der Elbphilharmonie-Architekten Herzog & de Meuron gebaut wird, sollen Werke aus Berliner Museumsbeständen sowie mehrerer Privatsammlungen gezeigt werden. Die Baukosten sollen bei 450 Millionen Euro liegen, zunächst war mit 200 Millionen Euro kalkuliert worden. Das Museum soll bis 2026 fertiggestellt werden.