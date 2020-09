Kulturnachrichten

Montag, 28. September 2020

Kulturwissenschaftler Kaschuba warnt vor zu großen Beschränkungen Der Ethnologe und Kulturwissenschaftler Kaschuba hat vor zu großen Einschränkungen in der Corona-Pandemie gewarnt. Die Gesellschaft müsse unbedingt einen Teil ihrer Freiheiten erhalten, sagte er im Deutschlandfunk. Viele der Dinge, die derzeit eingeschränkt würden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, gehörten zum festen Lebensstil der Menschen. Insbesondere in den Städten hätten sich in den letzten Jahrzehnten viele Freiheiten etabliert, unter anderem die Möglichkeit, täglich auszugehen und miteinander zu feiern oder sich durch Umarmungen zu begrüßen. Wenn die Politik diese Freiheiten nun einschränke, dann sei das ein Balanceakt, betonte Kaschuba. Es sei falsch, dabei nur auf das Urteil von Epidemiologen zu hören.

Jüdischer Versöhnungstag Jom Kippur hat begonnen Für Juden in aller Welt hat am Sonntagabend der höchste Feiertag, der Versöhnungstag "Jom Kippur" begonnen. Er wird in Israel als strenger Ruhe- und Fastentag begangen; das öffentliche Leben einschließlich des Flugverkehrs kommt vollständig zum Erliegen. Auch nicht-religiöse Juden begehen mehrheitlich Jom Kippur. An diesem Tag wird man von Sünden befreit. Durch den zweiten Lockdown in Israel sind in diesem Jahr auch während Jom Kippur die Bewegungsfreiheit sowie das gottesdienstliche Leben stark eingeschränkt. Nur in bestimmten Ausnahmefällen dürfen sich Menschen maximal 1.000 Meter von ihrem Wohnort entfernen. Dies gilt auch für die Besuche von Gottesdiensten.

Der Bund stützt Galerien mit 16 Millionen Euro Galerien für Gegenwartskunst in Deutschland erhalten 16 Millionen Euro Soforthilfe aus dem Corona-Rettungspaket "Neustart Kultur" der Bundesregierung. Die Gelder sind zum Einkauf von Kunstwerken gedacht. Man wolle erreichen, dass Künstler aus ganz Deutschland zum Zuge kommen. Die Kunstwerke sollten später in Ausstellungen öffentlich gezeigt und Museen als langfristige Leihgaben angeboten werden, sagte Kulturstaatsministerin Grütters der "Welt am Sonntag". Die Fördersumme liegt zwischen 5.000 und 35.000 Euro. Zehn Prozent der Fördersumme müssten selbst aufgebracht werden. Eine unabhängige Jury entscheide über die Vergabe, hieß es.