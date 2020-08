Kulturnachrichten

Mittwoch, 26. August 2020

Kulturverbände fordern "Augenmaß" bei Auflagen Kulturschaffende fordern "mehr Augenmaß" bei Corona-Auflagen in geschlossenen Räumen wie Theatern und Konzertsälen. Sorgfältig erarbeitete Hygienekonzepte in den Häusern ließen häufig mehr Publikum zu, als es die starren Sitzplatzbeschränkungen vielerorts vorschrieben, teilten mehrere Verbände aus diesem Kulturbereich mit. Grundsätzlich sollte es möglich sein, jeden zweiten Platz eines Theaters oder Konzertsaals zu besetzen, sagte der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne. Der Sprecher der Deutschen Konzerthauskonferenz, Benedikt Stampa, kritisierte die in den einzelnen Bundesländern unterschiedlichen Auflagen für die Kulturstätten als "wirtschaftlich wie künstlerisch höchst problematisch."

Düsseldorfer Großkonzert in Spätherbst verschoben Das ursprünglich für den 4. September geplante Großkonzert in Düsseldorf mit bis zu 13 000 Zuschauern soll in den Spätherbst verschoben werden. Das teilte der Veranstalter mit. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) begrüßte die Entscheidung. Den mehr als 7000 Besuchern, die bereits Tickets erworben hätten, werde das Eintrittsgeld zurückerstattet. Vor gut zwei Wochen hatten Land, Stadt sowie Veranstalter Marek Lieberberg in einer gemeinsamen Erklärung noch mitgeteilt, dass man das Konzert vom aktuellen Infektionsgeschehen abhängig mache - und spätestens am 31. August entscheide, ob es stattfindet. "Ein Abrücken hiervon war durch Bedenken der Landesregierung deutlich geworden", teilte Lieberbergs Firma Livenation jedoch am Mittwoch mit: "Die gegensätzlichen Positionen ließen sich nicht überbrücken." Einen konkreten Zeitpunkt im Spätherbst nannten die Veranstalter nicht.

Kulturrat: Grütters soll Games-Branche fördern Der Deutsche Kulturrat hat an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) appelliert, in die Förderung der Games-Branche einzusteigen. Er finde, Games gehörten wie Kino zur Konsumkultur dazu, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann dem Berliner "Tagesspiegel". Games oder auch Computerspiele seien seit Jahrzehnten Mitglied der Kulturfamilie, ihnen dürfe jetzt keine Sonderrolle mehr zugeschrieben werden, sagte Zimmermann. Sie müssten als gleichwertiges kulturpolitisches Handlungsfeld verstanden werden, um sie so mit den anderen künstlerischen Sparten gleichzustellen.

Suche nach Kriegs-Vermissten wird bis 2025 verlängert Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wird anders als zunächst geplant seine Nachforschungen zu Vermissten des Zweiten Weltkriegs bis 2025 fortsetzen. Allein 2019 habe es mehr als 10.000 Anfragen gegeben, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt in Berlin. Für dieses Jahr rechnet sie nach eigenen Worten mit rund 11.000 Anfragen. Die Suche sollte eigentlich Ende 2023 auslaufen, weil man vor wenigen Jahren von einem Rückgang der Suchanfragen ausging. Das Bundesinnenministerium habe sich deswegen entschieden, die Förderung um weitere zwei Jahre zu verlängern. Rund elf Millionen Euro bekommt der Suchdienst jährlich. 25 der aktuell knapp 100 Mitarbeiter sind den Angaben zufolge für Schicksalsklärungen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg zuständig. Der Suchdienst hilft darüber hinaus auch Migranten und Flüchtlingen, die aktuell auf der Suche nach vermissten Angehörigen sind.

Youtube löscht mehr Videos als je zuvor Youtube hat im vergangenen Quartal so viele Videos gelöscht wie noch nie zuvor. Im Zeitraum von April bis Juni 2020 lag die Zahl der entfernten Videos bei 11,4 Millionen und überschritt erstmals die Schwelle von zehn Millionen. Das geht aus dem Transparenzbericht der Google-Tochter hervor. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr lag die Zahl der Videos, die wegen eines Verstoßes gegen die Youtube-Community-Richtlinien gelöscht wurden, noch weltweit bei knapp neun Millionen. Anlass waren Verstöße gegen den Kinderschutz (3,8 Millionen), Spam, bzw betrügerische Inhalte (3,2 Millionen), Nacktheit oder sexuelle Inhalte (1,7 Millionen). Hasserfüllte Inhalte oder Beleidigungen führten in nur in 80 033 Fällen zu einer Löschung.

Rauswurf Polanskis aus Oscar-Akademie rechtmäßig Regisseur Roman Polanski ist damit gescheitert, seinen Rauswurf aus der Oscar-Akademie mit juristischen Mitteln rückgängig zu machen. Eine Richterin in Los Angeles urteilte, der Ausschluss aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences im Jahr 2018 wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs sei begründet gewesen. Die Oscar-Akademie hatte Polanski im Zuge der #MeToo-Debatte um sexuelle Gewalt gegen Frauen wegen "sexuellen Fehlverhaltens" ausgeschlossen. Der polnisch-französische Regisseur hatte sich 1977 in den USA des Missbrauchs einer Minderjährigen schuldig bekannt. Im folgenden Jahr floh er aus den USA, weil er ein neues Verfahren und eine höhere Strafe fürchtete.

Kritik an Berlinale für genderneutralen Schauspielpreis Das Gleichstellungs-Bündnis Pro Quote Film hat die Berlinale dafür kritisiert, Schauspieler nicht mehr getrennt nach Geschlecht auszuzeichnen. Der Preis sei ein "Feigenblatt für Innovation", erklärte die Vorsitzende Barbara Rohm. Bisher sei die Berlinale von Gendergerechtigkeit weit entfernt. Im Wettbewerb des Festivals liefen viel mehr Filme von Männern als von Frauen, wie Pro Quote betonte. Bisher wurden im Berlinale-Wettbewerb die "beste Darstellerin" und der "beste Darsteller" geehrt. In Zukunft sollen die Silbernen Bären für die beste Leistung in einer Haupt- und einer Nebenrolle vergeben werden. Auch der Bundesverband Schauspiel kritisiert die Entscheidung. Die Streichung von Geschlechter-Kategorien werde dazu führen, dass Frauen als Schauspielerinnen ähnlich selten gewürdigt würde wie in den anderen Kategorien.

Grütters sichert Kinos weitere fünf Millionen zu Kulturstaatsministerin, Monika Grütters (CDU), hat weitere fünf Millionen Euro für die Förderung von Kinos in Deutschland zugesagt. Demnach wird das "Zukunftsprogramm Kino I" von 17 auf 22 Millionen Euro aufgestockt, teilte Grütters mit. Das Programm, das bereits Anfang März anlief, richtet sich an Arthouse-Kinos und kleinere Spielstätten im ländlichen Raum. So sollen die von der Coronakrise schwer getroffenen Kinos im Land unterstützt werden. Ein weiteres Programm, das sich an alle Kinos richtet, die die strukturellen oder kulturellen Antragsvoraussetzungen des "Zukunftsprogramm Kino I" nicht erfüllen, startete Anfang August. Mit ihm sollen beispielsweise Umbau-, Modernisierungs- und Ausstattungsmaßnahmen unterstützt werden, die durch die Pandemie-bedingten Hygieneregeln notwendig geworden sind.

Andrea Moses übernimmt Operndirektion in Weimar Andrea Moses übernimmt ab der Spielzeit 2021/2022 die Operndirektion am Deutschen Nationaltheater (DNT) in Weimar. Die gebürtige Dresdnerin tritt die Nachfolge von Hans-Georg Wegner an, der als Generalintendant ans Mecklenburgische Staatstheater Schwerin wechselt, wie das DNT mitteilte. Moses studierte Schauspielregie und Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin und in Moskau. Von 2009 bis 2011 war sie Chefregisseurin für Oper und Schauspiel am Anhaltischen Theater in Dessau. Von 2011 bis 2014 gehörte sie als Leitende Regisseurin zum Team von Jossi Wieler an der Staatsoper Stuttgart.

Herzog-August-Bibliothek tätigt Millionen-Ankauf Für rund 2,8 Millionen Euro hat die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel ein 400 Jahre altes Buch gekauft. Es handelt sich um das "Album Amicorum" des Augsburger Kaufmanns, Kunstvermittlers und Diplomaten Philipp Hainhofer (1578-1647), wie die Bibliothek und das niedersächsische Kulturministerium in Hannover mitteilten. Die Bibliothek erwarb das Werk, das als Kulturgut von nationalem Rang gilt, von einem privaten Sammler. Der Kauf wurde unter anderem vom Bund und der Kulturstiftung der Länder unterstützt. Das Land Niedersachsen finanziert darüber mit 300.000 Euro ein dreijähriges Forschungsprojekt, das die Entstehung und Geschichte des Stammbuchs und seiner künstlerischen Ausgestaltung untersuchen soll.

Filmfestival Venedig: Matt Dillon in Jury berufen Der US-Schauspieler Matt Dillon zieht in die Jury des Filmfestivals in Venedig ein. Das teilten die Veranstalter mit. Der 56-Jährige werde den rumänischen Filmregisseur und Drehbuchautor Cristi Puiu ersetzen. Die Festivalmacher sprachen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden in der Pressemitteilung von "unerwarteten Schwierigkeiten", ohne Details zu nennen. Puiu habe nicht kommen können, was mit den Reisemöglichkeiten und der Corona-Lage zu tun habe, erläuterte ein Sprecher. Das 77. Internationale Filmfestival startet offiziell am 2. September und läuft bis zum 12. September. Die Jury, die von der australischen Schauspielerin Cate Blanchett geleitet wird, besteht aus insgesamt sieben Mitgliedern. Darin sitzt auch der deutsche Filmemacher Christian Petzold. Im Wettbewerb um den Goldenen Löwen läuft der Film "Und morgen die ganze Welt" der deutschen Regisseurin Julia von Heinz.