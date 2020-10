Kulturnachrichten

Mittwoch, 28. Oktober 2020

Kulturszene fordert bei weiteren Einschränkungen Kompensation Bevor die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder die Maßnahmen gegen das Coronavirus erneut verschärfen will, protestiert die Kulturszene gegen weitere Einschränkungen. Vorsorglich fordert der Deutsche Kulturrat finanzielle Kompensationen für die öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie alle Künstlerinnen und Künstler. Man erwarte, nicht im Regen stehengelassen zu werden, sagte Geschäftsführer Zimmermann. Medien berichten übereinstimmend, dass geplant ist, ab 4. November alle Theater, Opern und Konzerthäuser bis zum Monatsende zu schließen.

Chemnitz soll 2025 Kulturhauptstadt Europas werden Die internationale Jury hat sich entschieden: Chemnitz soll in in fünf Jahren Deutschland als Kulturhauptstadt Europas repräsentieren. Das Team hatte die sächsische Stadt damit beworben, Leute und Orte sichtbar machen zu wollen, die man sonst nicht sieht. Chemnitz war vor zwei Jahren tagelang im Ausnahmezustand gewesen, weil die rechte Szene nach einem Todesfall aus dem ganzen Bundesgebiet nach Chemnitz gereist war, um zu demonstrieren. Nun setzte sich Chemnitz gegen Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg durch. Ende des Jahres soll die Kultusministerkonferenz die Empfehlung endgültig bestätigen. Die zweite Europäische Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien. Die Entscheidung soll im Dezember verkündet werden.

Auch Filmbranche protestiert gegen "Kulturverbot" Auch Kinos in Deutschland stehen in der Beschlussvorlage, die die Bundeskanzlerin heute mit den Ländern verabschieden will. Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft warnt deshalb vor den Folgen "undifferenzierter Maßnahmen". Ein "flächendeckendes Kulturverbot" wäre dramatisch für die Kinolandschaft und die Filmwirtschaft in Deutschland, erklärte die SPIOF. Kinobesuche seien sicher. Seit Monaten hätten Kinobetreiber dafür gearbeitet, den Menschen ein sicheres Kinoerlebnis zu ermöglichen. "Die eingeführten Regeln wurden strikt umgesetzt - bis hin zu Hausverboten", so Verbandspräsident Negele. Auch der Hauptverband Deutscher Filmtheater fordert von der Politik, sie müsse aufhören, alles über einen Kamm zu scheren und aus den bisherigen Erfahrungen lernen."

Bühnen in München antworten der bayerischen Politik Die Münchener Staatsoper, das Residenztheater, die Kammerspiele, Gärtnerplatz- und Volks-Theater: Die Ensembles wollen weiterarbeiten. Deshalb haben sie einen Brief an die bayerische Landesregierung geschrieben. Darin äußern sie ihr Unverständnis, trotz "gewissenhafter und bewährter" Hygienekonzepte beschuldigt zu werden, "Super-Spreader-Ereignisse" provoziert zu haben. Es könne nicht sein, dies zu suggerieren, weil es dazu keine belastbaren Zahlen gebe. Dies solle die Politik zur Kenntnis nehmen und sie spielen lassen.

Corona vernichtet weltweit bis zu 3,5 Mrd. Euro Tantiemen Seit März konnten wenige Künstler live auftreten. Deshalb sind weltweit auch die Tantiemen weggebrochen. Der internationale Dachverband der Verwertungsgesellschaften (CISAC) teilte mit, die Einnahmen für Auftritte seien um bis zu 35 Prozent oder 3,5 Milliarden Euro zurückgegangen. Am stärksten betroffen sei der Live-Bereich mit Einbußen von bis zu 80 Prozent in manchen Ländern. Millionen von Urhebern verlieren gerade ihre Lebensgrundlage, kommentierte CISAC-Präsident Björn Ulvaeus, der mit "Abba" weltberühmt geworden ist.

Hermann Hesse Literaturpreis für Iris Hanika Die Berliner Schriftstellerin Iris Hanika wird für ihren Roman "Echos Kammern" ausgezeichnet. Sie erhält den Hermann Hesse Literaturpreis am Donnerstag, für ihre "verbindende Kraft einer in feinste Nuancen dringenden Sprache", wie das Rathaus von Karlsruhe mitteilte. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird seit 1957 alle zwei Jahre von der Stiftung Hermann Hesse Literaturpreis in Karlsruhe verliehen. Preisträger waren unter anderem Adolf Muschg, Marlene Streeruwitz, Rafik Schami, Angelika Klüssendorf und Christian Kracht.

NGO "Comic Relief" stoppt Promi-Reisen nach Afrika Die 1985 in Großbritannien gegründete Wohltätigkeitsorganisation "Comic Relief" ändert ihre Pressearbeit. Als Reaktion auf Kritik wird sie keine Prominenten mehr nach Afrika schicken. Auch Bilder von hungernden Menschen oder schwerkranken Kindern werde es nicht mehr geben, erklärte Mitbegründer Sir Lenny Henry gegenüber der BBC. Stattdessen würden heute die ersten drei Videos präsentiert, die von Filmemachern aus mehreren afrikanischen Ländern produziert wurden. Darin gehe es um psychische Gesundheit, Klimawandel und Zwangsheiraten.

"Charlie Hebdo" empört Erdogan mit Karikatur In den Streit zwischen Frankreich und der Türkei hat sich das Satiremagazin "Charlie Hebdo" eingemischt. Die Titelseite der aktuellen Ausgabe zeigt eine Karikatur, die Präsident Erdogan in Unterhosen mit einem Bier in der Hand zeigt. Mit der anderen hebt er den Rock einer verschleierten Frau. Die Zeichnung trägt den Titel: "Erdogan: Unter vier Augen ist er sehr lustig". Der Sprecher von Erdogan nannte dies "kulturellen Rassismus". Man verurteile das Bemühen, Hass zu verbreiten. Der französische Präsident Macron verteidigt nach der Ermordung eines Lehrers die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen.

Holocaust-Überlebende gegen designierten Chef von Yad Vashem Ephraim Eitam sollte nicht der neue Vorsitzende der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem werden.



Über den Protest gegen den vom israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu nominierten Chef der Nationalreligiösen Partei berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf "Haaretz". Sie zitiert aus einem Brief der Vorsitzenden des Dachverbands der Holocaust-Organisationen in Israel, Avital, in dem kritisiert wird, dass der Kandidat die Kriterien für das wichtige Amt nicht erfülle. Eitam habe als Minster und Knesset-Abgeordneter die Vertreibung der Palästinenser aus dem Westjordanland und ihren Ausschluss aus dem Parlament gefordert. Der langjährige Leiter von Yad Vashem, Avner Shalev, steht vor der Pensionierung.

kadawittfeldarchitektur erweitert die Komische Oper Berlin 63 Entwürfe wurden eingereicht, um einen Neubau für die denkmalgeschützte Komische Oper in Berlin zu errichten. Den Wettbewerb hat das Aachener Architekturbüro kadawittfeldarchitektur gewonnen. Das Team um Kilian Kada wird sich um neue Probebühnen, Büros, Technikräume und Gastronomie kümmern. Mit einer großen Glasfassade über mehrere Geschosse soll laut Bausenatorin Lüscher ein sowohl funktionaler als auch repräsentativer Ort Unter den Linden entstehen. Das Bauprojekt ist auf 227 Millionen Euro veranschlagt worden. Baubeginn soll 2023 sein.

Eltern fehlt es an Zeit und Bereitschaft zum Vorlesen Eltern fehlte es im vergangenen Jahr wieder häufig an Zeit und Bereitschaft zum Vorlesen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Vorlesestudie der Stiftung Lesen, für die rund 500 Eltern von Kindern zwischen ein und sechs Jahren befragt wurden. Dass ein Drittel der Mütter und Väter selten oder nie vorlesen, sei eine seit Jahren konstante Zahl, heißt es. Knapp die Hälfte davon gab an, aus Überlastung oder Erschöpfung zu wenig zum Vorlesen zu kommen. Der andere Teil glaubte, ihren Kindern würde anderswo genug vorgelesen. Fast 70 Prozent gaben an, ihre Kinder besäßen höchstens zehn Bücher.

"Keinohrhasen"-Drehbuchautorin gewinnt 1. Instanz Wieviel Geld Til Schweigers Kinofilme "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" eingebracht haben: Das zu erfahren steht der Drehbuchautorin Anika Decker zu. Dieses Urteil sprach das Landgericht Berlin. Die Produktionsfirma und Rechteinhaberin der Filme sowie ein Medienkonzern seien mit Blick auf die Verwertungserträge dieser Filme verpflichtet, ihre Erträge auch durch DVD, Pay-TV und Streamingdienste offenzulegen, hieß es zur Begründung. Hintergrund der Klage ist der sogenannte "Fairnessparagraf" im Urheberrecht. Er sieht eine Nachvergütung vor, wenn die ursprünglich vereinbarte Honorierung und die später erzielten Erträge in auffälligem Missverhältnis stehen. 2008 war "Keinohrhasen" der erfolgreichste deutsche Kinofilm. Laut Zivilkammer 15 des Landgerichts sei es unerheblich, ob die Klägerin Alleinautorin der Drehbücher oder lediglich Mitautorin gewesen sei.

"Stuttgart 21" ist zu Kunst geworden "Stuttgart 21" ist zu Kunst geworden. Als riesige Skulptur des Künstlers Peter Lenk. Es trägt den Titel "S 21. Das Denkmal - Chroniken einer grotesken Entgleisung" und steht vor dem Stuttgarter Stadt-Palais. Es ist neun Meter hoch, zehn Tonnen schwer und stellt über 150 Menschen dar, die mit dem umstrittenen Projekt der Deutschen Bahn beschäftigen waren. Herzstück des Satire-Kunstwerks ist eine Figur, die an Laokoon aus der griechischen Mythologie angelehnt ist und die Züge des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) trägt. Das Kunstwerk wurde aus privaten Spenden finanziert und ist vorerst bis März kommenden Jahres zu sehen.

Neue Führungsköpfe der Biennale von Venedig Die Biennale von Venedig hat sich teilweise neu aufgestellt: Die römische Komponistin Lucia Ronchetti wurde zur Direktorin der Musikabteilung ernannt. Der britische Choreograph Wayne McGregor wird ab kommendem Jahr die Tanzabteilung leiten. Die Autoren und Regisseure Stefano Ricci und Gianni Forte stehen vier Jahre dem Theater vor. Im Amt bestätigt wurde Alberto Barbera als Direktor der Abteilung Kino. Für die Internationale Architekturausstellung im kommenden Jahres bleibt der Spitzenposten bei Hashim Sarkis. Die Internationale Kunstausstellung im Frühling 2022 wird Cecilia Alemani leiten.

Musikrat warnt vor erneutem kulturellen Lockdown Morgen wird Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Chefs der Bundesländer beraten, ob ihnen härtere Corona-Maßnahmen zweckdienlich erscheinen. Der Deutsche Musikrat appelliert, Augenmaß zu halten und mit bewährten Hygienekonzepten das Kulturleben aufrecht zu erhalten. Generalsekretär

Höppner verweist auf das Robert-Koch-Institut, das die neuen Infektionszahlen vor allem mit dem privaten Raum in Zusammenhang setzt. Konzerthäuser und Theater hätten sich dagegen "als vergleichsweise sichere Räume erwiesen". Das nicht-virtuelle soziale Miteinander sei unverzichtbar, so Höppner: "Das stumpfe Schwert undifferenzierter Schutzmaßnahmen, wie es derzeit in Bayern zum Einsatz kommt, entspricht nicht dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand und schadet dem gesellschaftlichen Zusammenhalt gravierend.“