Kultursender Arte wächst im Netz rapide

Samstag, 14. Dezember 2019

Er war keiner der großen Hollywood-Stars, aber ein Schauspieler, den sich viele merkten. Jetzt ist Danny Aiello im Alter von 86 Jahren in New Jersey verstorben. Aiello spielte in zahlreichen Hollywood-Produktionen, wie z.B. "Der Pate", "Do the Right Thing" oder "Once upon a time im America". 1989 war er sogar für einen Oscar nominiert. Oft verkörperte der im berüchtigten New Yorker Viertel Hell's Kitchen aufgewachsene Sohn italienischer Einwanderer harte Kerle, aber er glänzte auch in anderen Genres. Cher, die mit ihm gemeinsam in «Mondsüchtig» zu sehen war, nannte ihn auf Twitter einen «genialen, komödiantischen Schauspieler».