Kulturnachrichten

Mittwoch, 19. Mai 2021

Kulturrat fordert Start für den Sonderfonds Kultur Der Deutsche Kulturrat fordert, dass mit dem Neustart von Kultur auch der Sonderfonds für Kulturveranstaltungen starten müsse. Auch beim Neustart der Kultur würden Veranstaltungen strengen Hygieneauflagen unterliegen, teilte Kulturrat Geschäftsführer Olaf Zimmermann mit. Deshalb sei der im Januar von Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigte Kultursonderfonds mit rund 2,5 Milliarden Euro jetzt dringend nötig. Nur so könnte sichergestellt werden, dass Kulturveranstaltungen mit deutlich weniger zugelassenen Besucherinnen und Besuchern trotzdem wirtschaftlich durchgeführt werden könnten. Der Sonderfonds solle hauptsächlich privatwirtschaftliche Kulturunternehmen unterstützen - alle künstlerischen Sparten und Bereiche sollten antragsberechtigt sein, so Zimmermann. Der Fonds sieht unter anderem vor, im Falle Corona bedingter Absagen von Veranstaltungen Ausfallkosten wie z.B. Künstlerhonorare und Kosten für Dienstleister zu erstatten.

Mediatheken von ARD und ZDF mit Inhalten von Arte Die Mediatheken von ARD und ZDF weiten ihr Programmangebot aus: Nutzer beider Mediatheken haben künftig einen direkten Zugang zu Angeboten des europäischen Kulturkanals Arte, wie das ZDF in Mainz mitteilte. Neben dem Arte-Livestream stünden ab sofort große Teile des Programmangebots auch "on demand" bereit. Arte-Programmdirektor Bernd Mütter sagte, Arte-Inhalte würden damit einem noch größeren Publikum zugänglich. "Wir freuen uns, dass wir der Kultur in Europa in ihrer ganzen Bandbreite, in Filmen, Dokumentationen und Events, noch leichter eine Bühne bieten können." Mit dem Arte-Angebot wollen die öffentlich-rechtlichen Mediatheken einen weiteren Schritt in Richtung Vernetzung gehen. Bereits seit dem vergangenen Herbst ist "funk", das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF, mit einem eigenen Bereich in den Mediatheken vertreten, ebenso wie beispielsweise der Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix.

Bundesverdienstkreuz für Sopranistin Diana Damrau Der internationale Opernstar Diana Damrau hat das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) überreichte ihr die Auszeichnung für ihre kulturellen und gesellschaftlichen Verdienste, wie das Ministerium in München mitteilte. In seiner Laudatio hob Sibler neben Damraus Erfolgen als Sängerin und deren soziales Engagement hervor. Seit mehr als 20 Jahren erobere sie die Bühnen der führenden Opern- und Konzerthäuser der Welt. Trotzdem habe sie sich seit Jahrzehnten in herausragendem Maße am kulturellen Leben ihrer Heimatstadt Günzburg beteiligt. Zudem setze sie sich für viele Kinderprojekte und andere wohltätige Zwecke ein. Als Reaktion auf die Auszeichnung bat Damrau die Politik, künftig noch bessere Rahmenbedingungen für die Kunst zu schaffen, um jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Kultur sei keine bloße Freizeitbeschäftigung, sondern "eine Mission für Verständigung, Frieden, Liebe und Versöhnung sowie Balsam für unsere Seele", so Damrau.

Internet-Preis für US-Mediziner Anthony Fauci Der US-Mediziner Anthony Fauci ist bei den Webby Awards als "Person des Jahres" ausgezeichnet worden. Fauci wurde bei der Preisverleihung, bei der Internet-Inhalte geehrt werden, für seine Verwendung von sozialen Medien zur Unterrichtung eines Massenpublikums über das Coronavirus gewürdigt. "Es ist ein einzigartiges Jahr für das Internet", teilte die Präsidentin der Webby Awards, Claire Graves, mit. "Es ist die eine Sache, die dafür gesorgt hat, dass wir das ganze Jahr über verbunden blieben." Die Regisseurin Ava DuVernay wurde als "Film-und-Video-Person-des-Jahres" ausgezeichnet. Auch der Buchclub von TV-Persönlichkeit Oprah Winfrey wurde geehrt. Die Preisträger werden seit 1996 von der Internationalen Akademie der digitalen Künste & Wissenschaften ausgewählt.

US-Schauspieler Charles Grodin gestorben Der US-Schauspieler Charles Grodin ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren in seinem Haus im US-Staat Connecticut an Krebs. Das berichtet die "New York Times". Grodin trat als Schauspieler zunächst am New Yorker Broadway auf. Erste Rollen vor der Kamera hatte er in Filmen wie "Rosemaries Baby". Bekannt wurde er vor allem in den 1980er Jahren durch Komödien wie "Die Frau in Rot" und an der Seite von Robert De Niro in der Action-Comedy "Midnight Run". Erfolg hatte er auch mit dem Familienfilm "Ein Hund namens Beethoven", in dem er den Vater spielte.

Chöre befürchten Mitgliederschwund wegen Corona Chöre in Deutschland, Österreich und der Schweiz befürchten nach einer Online-Befragung einen dauerhaften Mitgliederschwund wegen der Corona-Pandemie. Fast 60 Prozent der befragten 4.300 Chöre erwarten, dass sie nach der Pandemie weniger Sängerinnen und Sängern haben werden, teilte die Universität Frankfurt am Main mit. Nur weniger als ein Drittel der Chöre konnte die Mitgliederzahl halten. Besonders gravierend ist die Lage bei den mehr als 580 befragten Nachwuchschören. Fast jeder achte Kinder- und Jugendchor existiert nicht mehr. Allein in Deutschland gibt es mehr als vier Millionen aktive Chorsängerinnen und -sänger.

Leipziger Bach-Wettbewerb erneut abgesagt Der Internationale Bach-Wettbewerb in Leipzig kann wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht ausgetragen werden. Die Veranstalter sähen das auf dem regen Austausch der Beteiligten beruhende Konzept akut gefährdet, teilte das Leipziger Bach-Archiv mit. Hinzu kämen Reisebeschränkungen und mögliche Quarantäneauflagen. Insgesamt hatten sich 114 junge Musikerinnen und Musiker aus 23 Ländern für den Wettbewerb qualifiziert. Sie hatten ursprünglich schon im Juli 2020 an die einstige Wirkungsstätte Johann Sebastian Bachs kommen sollen.

Italienischer Liedermacher Franco Battiato gestorben Der italienische Musiker, Liedermacher und Filmregisseur Franco Battiato ist gestorben. Das bestätigte die Gemeinde Milo auf Sizilien, wo der Künstler gelebt hatte. Battiato wurde 76 Jahre alt. Er wurde in den 70er Jahren zu einer der herausragenden Persönlichkeiten der italienischen Musik. 1984 vertrat er als Teil des Popduos Alice & Battiato sein Land beim Eurovision Song Contest. Battiato komponierte auch für andere Stars, etwa für Milva.

Kritik an Facebook-News Das soziale Netzwerk Facebook hat in Deutschland einen gesonderten Bereich für journalistische Inhalte gestartet. In den "Facebook News" wird ab sofort eine Auswahl von Nachrichteninhalten von derzeit 35 Verlagen mit mehr als 100 Medienmarken präsentiert. Der Verleger Wolfram Weimer warnte vor einem Monopol von Facebook und Google. Der gesamte Werbemarkt wachse den US-Giganten zu, so Weimer im Deutschlandfunk Kultur. "Es findet eine Machtverschiebung im Geld und dann auch im publizistischen Einfluss statt hin zu den amerikanischen Digitalkonzernen", so Weimer. "Die bauen die großen Nachrichten-Informations-Highways der Zukunft, und wir können auf den Grünstreifen gerade noch unsere Gänseblümchen pflanzen."

Staatliche Museen zu Berlin öffnen wieder Wegen der sinkenden Zahl an Corona-Infektionen öffnen die Staatlichen Museen zu Berlin größtenteils am Freitag wieder ihre Häuser für Publikum. Zugänglich sein werden die Alte Nationalgalerie, das Neue Museum, das Pergamonmuseum und das Bode-Museum sowie die James-Simon-Galerie und die Friedrichswerdersche Kirche, wie die Museen mitteilten. Am Kulturforum öffnen demnach die Gemäldegalerie, das Kupferstichkabinett, die Kunstbibliothek sowie die Sonderausstellungshalle für Besucher. Ebenso werden der Hamburger Bahnhof, das Museum Berggruen, die Sammlung Scharf-Gerstenberg, das Museum für Fotografie und das Museum Europäischer Kulturen wieder geöffnet. Der Besuch ist nur mit einem tagesaktuellen und negativen PCR- oder Schnelltestergebnis, einer FFP2-Gesichtsmaske sowie einem vorab online gebuchten Zeitfenster-Ticket möglich.

Pham Doan Trang ist Ehrenmitglied des deutschen PEN Das deutsche PEN-Zentrum ernennt die unabhängige Journalistin Pham Doan Trang zum Ehrenmitglied und fordert deren sofortige Freilassung. Sie gilt als eine der bekanntesten Kritikerinnen der vietnamesischen Regierung und wurde vor sieben Monaten in ihrer Wohnung in Ho-Chi-Minh-Stadt festgenommen. Wegen angeblicher Propaganda gegen den Staat drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft. Das deutsche PEN-Zenrum teilte mit, Trang sei der Kontakt zu ihrer Familie und zu ihrem Anwalt untersagt. Man fordere ihre sofortige und bedingungslose Freilassung und versichere ihr die uneingeschränkte Solidarität. Trang hat das Onlinemagazin Luât Khoa gegründet und ist Redakteurin bei thevietnamese. Beide Medien erleichtern es den vietnamesischen Bürgerinnen und Bürgern, die Gesetze des Landes zu verstehen, ihre Rechte zu verteidigen und sich gegen die autoritäre Herrschaft der Kommunistischen Partei zu widersetzen.