Kulturpolitischer Blick auf US-Wahl "Ein neues Engagement der Jüngeren"

Thomas Gaehtgens im Gespräch mit Britta Bürger

Grund zur Hoffnung: Jüngere Frauen, etwa die muslimische Politikerin Ilhan Omar (m.),sind bei der Zwischenwahl in den US-Kongress gewählt worden. (picture alliance / abaca)

Wie diskutieren die amerikanischen Kulturinstitutionen über die Ergebnisse der Zwischenwahlen? Thomas Gaehtgens leitet das Getty Research Institute, ihm machen in den USA Probleme mit Visa-Auflagen zu schaffen, er hofft aber auf einen wirklichen Wandel.

Der deutsche Kunsthistoriker Thomas Gaehtgens hält das Ergebnis der Midterm-Wahlen für positiv: "Die Demokraten sind wieder dabei". Gaehtgens hat bis zum Frühjahr dieses Jahres das Getty Research Institute in Los Angeles geleitet. Er ist Mitglied der American Academy of Arts and Sciences.

Der Widerstand gegen US-Präsident Trump sei in Kalifornien sehr groß und der Bundesstaat demzufolge nicht unbedingt repräsentativ für das "Trump-Land", so Gaehtgens. Trumps Regierungszeit habe sein Institut auch nicht sonderlich beeinflusst, da es finanziell unabhängig sei. Schwierigkeiten gebe es allerdings dabei, Visa für internationale Studierende zu bekommen.

Die Demokratie ist in Schwung gekommen

Gaehtgens ist nun nach den Midterm Elections optimistisch. Während der Wahl habe er ein ungewöhnliches Engagement der Jüngeren, vor allem Frauen beobachtet, die auch gewählt worden seien. Den Demokraten fehlten im Moment nur noch die "charismatischen Figuren", die man Trump entgegenstellen könnte. Erst dann könne sich ein wirklicher Wandel vollziehen, sagt Gaehtgens. Die Zwischenwahlen seien ein erster Schritt dahin gewesen. Er sieht "ein ungewöhnliches neues Engagement der Jüngeren, vor allem Dingen der Frauen, die sich durchgesetzt haben und auch gewählt worden sind".