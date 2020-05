Kulturnachrichten

Sonntag, 17. Mai 2020

Kulturminister wollen Vor-Ort-Konzepte Die Kulturminister von Bund und Ländern haben sich für eine planvolle Öffnung weiterer kultureller Einrichtungen in der Coronakrise ausgesprochen. Das steht in einem Konzept der Kultusministerkonferenz KMK für Bundeskanzlerin Merkel und die Länder-Regierungschefs, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Nach der Öffnung von ersten Bibliotheken, Museen oder Ausstellungshäusern sollten nun Vor-Ort-Konzepte entwickelt und individuell an die jeweilige Spielstätte, Einrichtung oder Veranstaltung angepasst werden. Denkbar seien auch kleinformatige Darbietungen oder Freiluftaufführungen. Für Kinos sollten möglichst nah beieinanderliegende Wiedereröffnungstermine angestrebt werden. In Theatern sollten aus Schutzgründen Sitzplätze und ganze Sitzreihen ausgespart bleiben.

Trauer um US-Komödiant Fred Willard Der US-Schauspieler und Komiker Fred Willard ist tot. Nach Angaben seines Sprechers starb der 86-Jährige in Los Angeles. Er sei friedlich eingeschlafen, teilte Willards Tochter Hope US-Medien mit. Fred Willard stand mehr als vier Jahrzehnte hinweg vor der Kamera - unter anderem in Filmen und Serien wie "Alle lieben Raymond" und "Modern Family". Jamie Lee Curtis würdigte ihren Kollegen auf Instagram. Er habe mit seiner großartigen Begabung für so viele Lacher gesorgt, schrieb die Schauspielerin. Mit dem Ehemann von Curtis, Christopher Guest, hatte Willard viele Filme gedreht, darunter "Wenn Guffman kommt" und "Best in Show". In seiner Karriere wurde er viermal für einen Emmy nominiert. Auch Christina Applegate, Ben Stiller und Jimmy Kimmel rühmten seinen Witz.

Litauen gewinnt deutsches ESC-Finale Mit dem minimalistischen Elektro-Popsong "On fire" hat die litauische Band The Roop das deutsche Finale des Eurovision Song Contest 2020 gewonnen. Das gab Moderatorin Barbara Schöneberger am Samstagabend bekannt. Nachdem das große ESC-Finale in Rotterdam Corona-bedingt abgesagt worden war, hatte sich die ARD einen Ersatzwettbewerb überlegt und vor leeren Rängen in der Hamburger Elbphilharmonie veranstaltet. Auf Platz zwei landete nach Jury- und Zuschauer-Voting Island mit dem Retro-Synthie-Popsong "Think about things" der Formation Daði Freyr og Gagnamagnið. Platz drei ging an Russland und den Spaß-Popsong "Uno" im Aqua-Barbie-Girl-Sound der 90er-Jahre, vorgetragen von der Band Little Big. Insgesamt wollten am 65. ESC in diesem Jahr 41 Länder teilnehmen. 30 Beiträge davon hatte die ARD in einem Halbfinale aussortieren lassen. Im Finale standen Russland, Island, Bulgarien, Litauen, Aserbaidschan, Malta, Dänemark, Italien, Schweden und die Schweiz.

Valie Export: Appell an Frauen in der Corona-Krise Die Aktionskünstlerin und Feministin Valie Export sieht Frauen in der Corona-Krise vor große Herausforderungen gestellt. Bedingt durch Corona, könnten Frauen wieder in die Enge der eigenen vier Wände gedrängt werden. Neben ihrem Homeoffice müssten sie sich dann noch um Haushalt und Kinder kümmern, sagte die Österreicherin im Deutschlandfunk Kultur. Daher müssten Frauen jetzt besonders wachsam sein und darauf achten, ihre Rechte nach der Pandemie wieder einzuklagen. Zeit ihres Lebens hat Valie Export gegen die Enge der patriarchalen Gesellschaft revoltiert, was ihr den Titel "Österreichs bekannteste Ruhestörerin" einbrachte. Heute feiert sie ihren 80. Geburtstag.

Erneut Verhaftung einer Influencerin in Ägypten In Ägypten ist eine bekannte Influencerin wegen der "Verletzung von Familienwerten und Werten der ägyptischen Gesellschaft" verhaftet worden. Laut Staatsanwaltschaft wurde der Haftbefehl gegen Mauada al-Adham bereits am Donnerstag vollstreckt. Auf dem weltweit verbreiteten chinesischen Videoportal "TikTok" hat die 22-Jährige mehr als drei Millionen Fans, bei Instagram folgen ihr 1,6 Millionen. Zuletzt posierte sie mit blau gefärbten Haaren in einem teuren Luxusauto und in einem Hai-Kostüm. In den sozialen Netzwerken hagelte es Kritik, denn al-Adham ist bereits die zweite Influencerin, die in Ägypten in den vergangenen Wochen verhaftet wurde. Ihre Social-Media-Veröffentlichungen gelten als unpolitisch.

Corona bedroht die Ureinwohner Brasiliens Die Corona-Pandemie bedroht zunehmend auch die Ureinwohner Brasiliens. Ein knappes Viertel der indigenen Völker sei betroffen, meldet die Interessenvertretung der Ureinwohner. Das Virus erreiche mit "beängstigender Geschwindigkeit" alle Gebiete der Indigenen. Diese seien schon in der Vergangenheit durch eingeschleppte Krankheiten schwer getroffen worden. Den Angaben zufolge haben sich bereits mehr als 440 Ureinwohner mit dem Virus angesteckt, 92 seien an den Folgen gestorben. Brasilien ist von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen und kämpft mit stark steigenden Zahlen. Bisher gibt es fast 220.000 Fälle, in denen sich Menschen nachweislich mit Corona infiziert haben, 15.000 von ihnen sind gestorben.

Grütters kündigt "Rettungs- und Zukunftspaket" an Um die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Kulturbetrieb abzumildern, setzt Kulturstaatsministerin Monika Grütters auf ein "Rettungs- und Zukunftspaket" des Bundes. Ziel sei es, die deutsche Kulturlandschaft in ihrer ganzen Vielfalt zu erhalten, bekräftigte die CDU-Politikerin in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Finanziert werden sollen vor allem private Einrichtungen, um ihnen so einen "pandemiegerechten Wiederbeginn ihrer Aktivitäten" zu ermöglichen, ergänzte die CDU-Politikerin. Finanzminister Olaf Scholz hatte zuvor angekündigt, Kulturschaffende sollten Teil des geplanten Konjunkturprogramms der Bundesregierung werden. Details dazu will der SPD-Politiker Anfang Juni nennen. Allerdings sollen die Hilfen nicht einmal einen "mittleren einstelligen Milliardenbetrag erreichen". Das schreibt das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und beruft sich dabei auf Angaben aus dem Finanzministerium.