Kulturleben wegen Corona vor tiefgreifendem Wandel

Montag, 26. Oktober 2020

Der Berliner Theaterverein "Kulturvolk. Freie Volksbühne" stellt sich auf einen tiefgreifenden Wandel im Publikumsverhalten von Theatern und Oper ein. Corona werde nachhaltigere Spuren hinterlassen, als wir denken, sagte Geschäftsführerin Ströver der dpa. Unter den bisher rund 6400 Volksbühnen-Mitgliedern, werde die Verunsicherung immer stärker. Mit dem Ausbruch der Pandemie seien die Bestellungen eingebrochen, Tickets für mehr als 200 000 Euro musste der Verein rückabwickeln. Doch den Mut wolle man sich nicht nehmen lassen. Ab morgen erinnert der Verein zwei Tage lang in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz mit einer Revue zu Ehren des legendären Regisseurs Erwin Piscator an seine Gründung vor 130 Jahren.

Die Stadt Bamberg will im kommenden Jahr die Mittel für Kultur um 25 Prozent kürzen. Das meldet der Bayerische Rundfunk. Grund dafür seien Mindereinnahmen und Zusatzkosten der Stadt wegen der Coronakrise. Die Bamberger Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar spricht von "massiven Auswirkungen" auf Veranstaltungen. Betroffen seien Festivals, Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Theateraufführungen. Das E.T.A-Hoffmann-Theater etwa soll im nächsten Jahr 2,5 Prozent weniger Geld erhalten. Die Intendantin, Sibylle Broll-Pape, könne damit Stellenstreichungen nicht mehr ausschließen. Sie rechnet mit 80.000 Euro weniger Etat für das Jahr 2021. Hinzu kämen Tarifsteigerungen bei den Personalkosten. Ab März waren am Theater keine Aufführungen mehr möglich.

Die Sammlung des 2017 verstorbenen Filmemachers Werner Nekes wird auseinandergerissen und auf drei verschiedene Standorte verteilt. Das meldet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.Nekes einzigartige medienhistorische Sammlung werde jetzt zwar aus öffentlichen Mitteln erworben – aber fern öffentlicher Sichtbarkeit gezeigt. Demnach gehe sie an ein Konsortium, bestehend aus dem DFF – Deutsches Filminstitut und dem Filmmuseum Frankfurt am Main, dem Filmmuseum Potsdam und der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität Köln. Die Sammlung umfasst mehr als 25.000 Objekte. Nekes Verdienste um die Vermittlung von Film, Kino und Mediengeschichte seien riesig, seine Rolle bei der Förderung von Künstlern wie Helge Schneider und Christoph Schlingensief sei unbestritten.

Nach rund achtjähriger Schließung wird die Friedrichswerdersche Kirche in Berlin-Mitte mit einer Sonderausstellung wiedereröffnet. Die von 1824 bis 1830 erbaute Friedrichswerdersche Kirche ist der einzig original erhaltene Kircheninnenraum des prominenten preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel. Ab Dienstag ist in dem ehemaligen evangelischen Gotteshaus die Schau "Ideal und Form" zu sehen, das kündigten die Staatlichen Museen zu Berlin an. Gezeigt werden wie bereits vor der sanierungsbedingten Schließung Skulpturen des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung der Alten Nationalgalerie.Die Kirche war Berlins erstes Gotteshaus im neugotischen Stil. Seit 2012 war das Kirchengebäude nur noch von außen erlebbar, da die Errichtung neuer Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft gravierende Schäden verursacht hatte.