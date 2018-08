"Kulturland Brandenburg" Wie die Kultur in die Provinz kommt

Von Vanja Budde

Kloster Neuzelle gilt als Brandenburgs "Barockwunder" und ist Schauplatz des diesjährigen Programms "Kulturland Brandenburg". (Deutschlandradio / Vanja Budde)

Kultur in die Provinz tragen, das will das Programm "Kulturland Brandenburg". Dabei werden in jedem Sommer Künstler aus Berlin, Dresden und anderswo in die dünn besiedelte Mark geschickt. Dort spielen sie Theater, veranstalten Konzerte und organisieren Ausstellungen.