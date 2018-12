Kulturnachrichten

Samstag, 1. Dezember 2018

Kulturexperte für neue Wege zum Erhalt von Kirchenbauten Kulturreferent der Deutschen Bischofskonferenz schlägt eine Stiftung vor Bei einer Veranstaltung in Berlin sagte Jakob Johannes Koch, Vorbild sei eine Stiftung, wie es sie für den Erhalt von Denkmälern der Industriekultur gebe. Zur Begründung führte er an, dass in Zukunft mit spürbar rückläufigen Einnahmen aus der Kirchensteuer zu rechnen sei. Zugleich seien Sakralbauten weiterhin auch für Menschen wichtig, die keiner Konfession angehörten. Koch warb zudem für neue Nutzungen von Kirchenbauten durch die Gemeinden, wie sie viele Jahrhunderte üblich gewesen seien. Er verwies darauf, dass dort außer Gottesdiensten etwa auch Armenspeisungen stattgefunden hätten. Für neue Nutzungsformen mit entsprechenden Umbauten solle es Architektenwettbewerbe und Erleichterungen bei den Bauordnungen geben, sagte der Kulturreferent.

Michelle Obamas Autobiografie avanciert zum US-Bestseller des Jahres Bereits mehr eine eine Million Bücher verkauft Keine drei Wochen nach ihrer Veröffentlichung sind die Memoiren der früheren amerikanischen First Lady Michelle Obama zum bestverkauften Buch des Jahres in den USA aufgestiegen. Damit überholte ihr Buch "Becoming. Meine Geschichte" das Enthüllungsbuch "Fire and Fury" des Journalisten Michael Wolff über die unkonventionelle Präsidentschaft Donald Trumps. Das Werk hatte zu Jahresbeginn für Furore in den USA gesorgt. Michelle Obamas Autobiografie war am 13. November weltweit zeitgleich erschienen. Die deutsche Ausgabe (Goldmann Verlag) schob sich bereits wenige Stunden nach dem Verkaufsstart an die Spitze der Bestsellerliste. Auf 421 Seiten beschreibt die 54 Jahre alte Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama ihren Werdegang - von der Kindheit im rauen Süden Chicagos bis ins Weiße Haus.

Der Journalist Dagobert Lindlau ist tot Er ist im Alter von 88 Jahren gestorben Der Fernsehjournalist Dagobert Lindlau ist am Freitag im Alter von 88 gestorben. Er war lange Chefreporter für den Bayerischen Rundfunk und moderierte den "Weltspiegel". Für sein Wirken wurde er unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Lindlau galt als Urgestein des kritisch-engagierten Fernsehjournalismus. Mit seinen Reportagen - etwa über Methoden der Schutzgelderpressung und des Rauschgifthandels - löste er häufig kontroverse Diskussionen aus, ebenso mit seinem Buch "Der Mob - Recherchen zum Organisierten Verbrechen".

DAFF-Preise für "Bad Banks" und "Babylon Berlin" Beste männliche Hauptrolle: Barry Atsma Die beiden TV-Serien "Bad Banks" und "Babylon Berlin" haben bei der Preisverleihung der Deutschen Akademie für Fernsehen abgeräumt. Die Jury prämierte "Bad Banks" mit gleich sechs Auszeichnungen, u. a. für den besten männlichen Hauptdarsteller (Barry Atsma) und die besten Nebenrollen (Désirée Nosbusch und Albrecht Schuch). Auch die bereits mit zahlreichen Auszeichnungen bedachte historische Krimiserie "Babylon Berlin" überzeugte die Jury. Die Deutsche Akademie für Fernsehen sprach ihr fünf Preise zu, u. a. für das beste Kostümbild (Pierre-Yves Gayraud) und die beste Musik (Tom Tykwer und Johnny Klimek). Die Deutsche Akademie für Fernsehen zeichnet jährlich herausragende Leistungen in deutschen Fernseh- und Streamingproduktionen in 21 Kategorien aus.